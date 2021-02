Conforme a los criterios de Saber más

La masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 emprendida por Israel es considerada una de las más efectivas del mundo. En poco más de dos meses, el 48% de sus nueve millones de habitantes ha recibido la primera dosis; y un tercio de su población, la segunda.

Por otro lado, un estudio del Banco Mundial estima que los territorios palestinos enfrentan un déficit de US$30 millones para ejecutar su plan de vacunar al 60% de su población. Por ello, la institución recomendó a Israel –que se ha comprometido a enviar cinco mil dosis a Cisjordania– donar parte de su excedente al pueblo palestino.

Casi al mismo tiempo, Israel anunciaba que enviaría varios miles de vacunas a diferentes países. El martes, República Checa recibió cinco mil dosis. Dos días después, a Honduras y Guatemala arribaron la misma cantidad. Hungría está a la espera de un lote similar. Todos ellos tienen algo en común: reconocen a la disputada Jerusalén como la capital israelí. A Cisjordania, mientras tanto, enviaron dos mil dosis.

La noche del jueves, el Ministerio de Justicia israelí congeló el envío de vacunas excedentes a países aliados luego de que el consejero de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat, solicitara “una opinión legal del fiscal general” sobre la potestad del primer ministro Benjamín Netanyahu para dicha acción, informaron las agencias AP y Reuters.

El caso no solo ha generado malestar entre los palestinos, sino que además inició un nuevo entredicho en la frágil coalición que gobierna Israel. Benny Gantz, actual ministro de Defensa y futuro rival de Netanyahu en los comicios próximos a celebrarse en el país, había solicitado el mismo jueves que se suspenda el envío de vacunas a naciones aliadas argumentando que no había sido aprobado por las instancias competentes.

Esto, en principio, no afectaría al envío de dosis a Cisjordania pues dicho proceso sí había sido aprobado por la comisión ministerial sobre Seguridad y por el fiscal general.

La lideresa del partido de izquierda Meretz y actual diputada, Tamar Zandberg, por su parte, envió una carta a la oficina de Netanyahu indicando que “si bien enviar vacunas a otros países es una medida bienvenida, Israel no ha cumplido su promesa con los palestinos”.

El Comercio conversó al respecto con Mai Al-Kaila, PhD en Salud Pública y Epidemiología, exembajadora palestina en Chile y desde abril del 2019 ministra de Salud de la Autoridad Palestina, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Mai Al-Kaila, actual ministra de Salud palestina, conversó con El Comercio sobre el envío del excedente de vacunas israelíes a otros países. (Foto: Progetto Press bajo licencia Creative Commons)

— ¿Cuál es el pedido específico del pueblo palestino?

Nosotros estamos intentando traer vacunas de afuera e Israel nos ha ofrecido algunas. Son dos mil vacunas de Moderna. Nosotros, como palestinos, hemos hecho un acuerdo con AstraZeneca para comprar dos millones de dosis que estamos esperando. Pero, como sabe, con las vacunas no hay igualdad de derechos, quien tiene más dinero las compra, es una cuestión más política que de salud. Israel ha ofrecido mandar vacunas a Honduras y Guatemala. ¿Por qué a ellos y no a los países que están alrededor? Lo que se está haciendo es convertirlo en un caso político.

— ¿No es potestad de Israel enviar sus excedentes de vacunas a quienes deseen?

Israel ha comprado una cantidad de vacunas muy grande con la ayuda de Estados Unidos. Por lo tanto, tienen una cantidad que le sirve para inocular a su pueblo y usar otras para una gestión política. Para alcanzar la inmunidad colectiva se necesita que todos los pueblos de la misma región (en este caso, se considera a Israel, Cisjordania y Gaza como un mismo bloque epidemiológico) sean vacunados. Israel ya vacunó a más del 40% de su población. En Palestina aún esperamos a que nos lleguen más vacunas.

3,2 millones

De palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén deben ser vacunados para conseguir la inmunidad colectiva, según la ministra.

— ¿Han podido reunirse con el Gobierno Israelí?

Sí, desde el principio de la pandemia, he designado a una persona para negociar con Israel sobre estos temas. El coronavirus no sabe de política ni de fronteras. Está funcionando muy bien porque nosotros tenemos casi 200 mil trabajadores en Israel, por lo tanto es muy importante que coordinemos la entrada de todo lo que se necesita, como materiales de laboratorio y equipos hospitalarios. Nosotros no tenemos el control de nuestras fronteras, por lo tanto debemos gestionarlo a través de Israel.

— ¿Estos 200 mil trabajadores han sido vacunados?

No, empezaremos la próxima semana en los puntos de entrada a Israel.

— Además de las dos mil vacunas, ¿hay un compromiso de Israel por enviar más?

Esperamos otras dos mil más que corresponderían a la segunda dosis.

— ¿Cuándo planean iniciar la vacunación masiva?

Por ahora se está vacunando al personal de salud. Hasta el momento tenemos 12 mil dosis: 2 mil de Israel y 10 mil de Rusia. La próxima semana llegarán algunas más mediante el sistema Covax Facility. Por lo tanto, la primera semana de marzo tendremos un buen número de vacunas para iniciar.

1 millón

De dosis serán enviadas a Palestina a través del mecanismo para el acceso global a las vacunas Covax Facility.

— Más allá de las vacunas, ¿cómo manejan la pandemia?

El sistema sanitario desde antes del coronavirus ya era frágil y fragmentado entre Gaza y Cisjordania. Sin embargo, hasta el momento diría que lo hemos manejado bien. Lamentablemente, en la última jornada registramos un aumento de casos nuevos y de pacientes en UCI. Si sigue aumentando, será muy difícil que tengamos capacidad para atenderlos.

— ¿Cuántos hospitales funcionan actualmente en Palestina?

Tenemos 8 para Covid-19 que fueron establecidos desde marzo. Mientras, tenemos otros 14 que son grandes hospitales públicos. Adicionalmente, hay otros 28 que son privados.

— ¿ Cuáles son las cifras actuales?

Hoy [viernes] se han registrado 1.555 casos nuevos. Tenemos a 100 personas en cuidados intensivos, y nosotros tenemos capacidad para atender a 250 pacientes en UCI

