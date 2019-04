Cómo un casuario, el ave más peligrosa del mundo, mató a su dueño en Florida

Miami. Un exótico pájaro gigante no volador que utiliza sus poderosas garras para defenderse mató a su dueño en Florida, aparentemente cuando éste se cayó en su granja, informaron autoridades.

Un casuario, una peligrosa ave originaria de Australia y Nueva Guinea, mató a Marvin Hajos, de 75 años, el viernes en su propiedad en la ciudad de Gainesville, informó la policía a la prensa local.

El hombre se cayó accidentalmente y el pájaro lo atacó.

"Desafortunadamente, en el hospital no sobrevivió a sus heridas", dijo el comisario del condado de Alachua, Brett Rhodenizer, al canal CBS.

Marvin Hajos realizó la llamada inicial al 911 el viernes alrededor de las 10 a.m.. Una segunda llamada vino de otra persona en el lugar que reportó una emergencia médica que involucró a un ave grande, dijo el teniente Joshua Crews de la Oficina del Sheriff del Condado de Alachua, de acuerdo con CNN.

El casuario es un ave de Australia y Nueva Guinea. (AFP).

El propietario era un criador de aves raras que son nativas de Australia y Nueva Guinea, dijo Jeff Taylor, jefe adjunto de bomberos del condado de Alachua.



El casuario, familia del emú y del avestruz, es un ave negra de cabeza azul que puede pesar hasta 85 Kg, medir hasta 1,5 metros y tiene patas como dagas completamente afiladas y con la que pueden acabar en cuestión de segundos con cualquier animal al que consideren una amenaza.

Ron McGill, experto en vida silvestre y portavoz del zoológico de Miami, dijo a CNN que la gente suele cuidarse de su pico, "pero no es el pico en lo absoluto. Son sus patas (...) Este animal ataca con las patas".

"Puedes sacar a un animal del mundo salvaje, pero no puedes quitarle lo salvaje a un animal", añadió.

Según el portal español "El Confidencial", el ser humano no es una de las víctimas predilectas del casuario. Agrega que es un animal bastante tímido e introvertido, por lo que si no se le molesta ni se influye su hábitat, no ataca. De acuerdo con los registros, hasta la fecha solo había una muerte por el ataque de este animal, en 1926 en Australia.



De acuerdo con CNN, La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida considera a los casuarios animales de Clase II, lo que significa que representan un peligro para los seres humanos y están sujetos a requisitos de jaula específicos. Los propietarios también deben tener “experiencia sustancial” con los animales, dice la comisión.

Clase II es la misma categoría que los caimanes, los tejones de miel y los leopardos, mientras que la Clase I incluye depredadores más tradicionales, como leones, tigres y osos.

El nido de un casuario. (Reuters).

"¡El casuario es considerado legítimamente el ave más peligrosa del mundo!", indica el zoológico de San Diego. "¡Cada pata de 3 dedos tiene una garra en forma de daga en el dedo interno que mide hasta 10,2 centímetros de largo! El casuario puede abrir cualquier depredador o amenaza potencial con una sola patada rápida".



Fuente: Con información de AFP