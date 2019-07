La aprobación de Donald Trump sube a 47%, el nivel más alto de su presidencia

La tasa de aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, subió hasta el 47 %, la más alta desde que llegó a la Casa Blanca, según una encuesta difundida este domingo por el diario The Washington Post y la cadena ABC.

La encuesta muestra que el 47 % de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando el 42 % avalaba la gestión del mandatario.

No obstante, el sondeo revela que la mitad de los votantes registrados (50 %) desaprueban la forma de gobernar del presidente.



Además, un 65 % de los encuestados considera que Trump actúa de una forma que no es propia del presidente de EE.UU, y solo el 28 % cree que se comporta de manera "adecuada y apropiada".



Sin embargo, según la interpretación de The Washington Post, la encuesta muestra que Donald Trump tiene un "estrecho camino" que podría llevarle a ser reelegido presidente en las elecciones de 2020.



En concreto, la mayoría de los estadounidenses (un 51 %) tiene una opinión positiva sobre las medidas que Trump ha tomado con respecto a la economía del país, que goza de buena salud con una situación cercana al pleno empleo.



No obstante, un 42 % rechaza la gestión de Trump, aunque esos números han descendido desde octubre, cuando eran del 46 %.



Al ser preguntados sobre cuánto crédito merecía el mandatario por la buena salud de la economía, el 47 % contestó que "una buena parte", mientras que el 48 % afirmó que "solo un poco" o "casi nada".



Estados Unidos, la primera economía del mundo, vive un momento de sólida expansión económica, con una tasa anual de crecimiento del 3,1 % en el primer trimestre de 2019, espoleado por el agresivo estímulo fiscal lanzado por Trump a través del recorte de impuestos para las empresas.



De hecho, con respecto a su política impositiva, Donald Trump gana la aprobación del 42 % de los estadounidenses.



Mientras tanto, en el área de política exterior, entre el 40 % y el 55 % de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre las decisiones del mandatario.

La encuesta fue elaborada mediante entrevistas telefónicas entre el 28 de junio y el 1 de julio. Participaron 1.008 adultos y su margen de error es del 3,5 %.

(Fuente: EFE)