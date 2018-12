Las acciones que tomaron hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Congreso para poner fin a la parálisis presupuestaria en el país se estancaron este jueves sin llegar a un acuerdo, con lo que el cierre del gobierno se prolongará como mínimo hasta la próxima semana.

"El presidente (Trump) no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país", indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción de un muro fronterizo con México.

La oficina presidencial argumentó que Trump y su equipo "se quedaron en Washington durante la Navidad con la esperanza de negociar un pacto para reabrir la Administración", pero recriminó a los demócratas que "decidieran irse a casa".

La actitud inamovible de Trump ha chocado desde hace seis días con el Senado estadounidense, que no ha logrado alcanzar un pacto que satisfaga al mandatario y que, por ende, reabra las partes de la Administración que han cerrado.

De este modo, la Cámara Alta estadounidense anunció hoy que no ha llegado a un acuerdo en las últimas horas y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el 2 de enero.

"El Senado permanecerá suspendido hasta el lunes 31 de diciembre, cuando habrá una sesión pro forma (en latín, para la forma, es decir, para guardar las apariencias). El Senado volverá a reunirse el miércoles 2 de enero a las cuatro de la tarde", anunció el único senador que asistió este jueves a la Cámara Alta, Pat Roberts.

En un discurso de menos de tres minutos, el republicano Roberts, que representa al estado de Kansas, celebró que "las discusiones productivas continúen", aunque no dio detalles sobre un posible pacto.

Por otro lado, el congresista republicano Mark Meadows, cercano a Trump y que sonó como candidato a ser su nuevo jefe de Gabinete tras el anuncio de la salida de John Kelly, vaticinó hoy que el Gobierno podría estar frente a un "cierre de Administración de larga duración".

"Las negociaciones no han progresado en los últimos días. Los demócratas están convencidos de que no habrá dinero para el muro y ese es el problema", sentenció Meadows en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

La clausura del Gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre del 2019.

No obstante, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.

El cierre afecta a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un presupuesto.

De hecho, la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por su siglas en inglés) del Ejecutivo envió hoy cartas a sus empleados para que puedan justificar sus impagos de créditos, hipotecas o alquileres que puedan surgir por culpa del cierre parcial de la Administración.

La agencia gubernamental proporcionó una misiva de muestra a los trabajadores afectados para que puedan comunicarse con las entidades que esperan un pago regular y explicarles que no pueden hacerse cargo hasta que no cobren su nómina.

"Soy un empleado federal que recientemente ha estado suspendido debido a la falta de fondos de mi agencia. Debido a esto, mis ingresos han sido ampliamente reducidos y no puedo pagar el costo total de mis pagos mensuales, junto con otros gastos", se puede leer al inicio de la carta de muestra.

El cierre de la Administración se prolongará así hasta enero, cuando los demócratas, gracias a su nueva mayoría, tienen previsto asumir el control de la Cámara Baja y podrían aprobar una financiación de la Administración sin destinar fondos para el muro anhelado por Trump.

Este es el tercer cierre que afronta Trump desde que llegó al poder a principios del 2017. El primero se produjo en enero de este año, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa Blanca, y se alargó durante tres días; mientras que el segundo fue en febrero y duró apenas unas horas.

