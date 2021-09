El cadáver hallado el domingo pasado en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, es el de Gabby Petito, la joven de 22 años desaparecida desde fines de agosto mientras hacía un viaje con su novio Brian Laundrie por Estados Unidos, confirmaron las autoridades tras realizar la autopsia.

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), los restos pertenecen a la joven desaparecida de acuerdo con la Oficina del Forense del Condado Teton, que de forma preliminar clasificó la causa de la muerte como “homicidio”, mientras evalúan los resultados finales de la autopsia.

El FBI hizo hoy un llamado a aquellos que tengan información del caso, que implica por ahora como persona de interés al novio de la víctima, a proveer información.

En esta foto proporcionada por el Departamento de Policía de North Port, la policía realiza la búsqueda de Brian Laundrie en la vasta reserva de Carlton, en el área de Sarasota, Florida. (Departamento de Policía del Puerto Norte vía AP).

Las autoridades llevan a cabo una búsqueda de Laundrie, cuyo paradero se desconoce desde comienzos de la semana pasada.

En julio, Laundrie y Petito se embarcaron a bordo de una furgoneta a un viaje por reservas y parques nacionales del oeste de Estados Unidos, sin embargo, el pasado 1 de septiembre el joven regresó en el vehículo y sin su novia a la casa familiar, en donde la pareja también residía.

Esta foto del jueves 16 de septiembre de 2021 muestra un póster de persona desaparecida del Departamento de Policía del Condado de Suffolk sobre Gabby Petito. (Foto AP / Amber Baesler).

Al cabo de días sin tener noticias de Petito, de la que sus padres supieron por última vez mientras estaba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, su familia reportó su desaparición el pasado 11 de septiembre y las autoridades se volcaron a una búsqueda a nivel nacional.

La búsqueda de Laundrie se da luego de que él y su familia se negaran a colaborar con las autoridades en las pesquisas para hallar a Petito.

Gabrielle “Gabby” Petito renunció a su trabajo y empacó su vida en una furgoneta para viajar a través del país con su novio Brian Laundrie, de 23 años. La travesía, que comenzó en julio, era documentada en una serie de publicaciones en Instagram que parecían idílicas y en las que ambos aparecían sonrientes.

Los agentes del FBI registran la casa en North Port, Florida, de Brian Laundrie, el novio de la joven desaparecida Gabby Petito. (Foto AP / Curt Anderson).

Pero hace más de dos semanas Laundrie regresó solo a su casa en North Port, Florida, en la furgoneta de Petito, y la familia de la chica presentó una denuncia por desaparición.

Laundrie se ha negado a cooperar con la policía. “Compartimos la frustración con el mundo en este momento”, dijo el jueves el jefe de la policía de North Port, Todd Garrison, a los periodistas.

En esta imagen de la policía del 12 de agosto de 2021, Brian Laundrie habla con los agentes que respondieron a un altercado con su novia Gabrielle Petito. (HANDOUT / MOAB CITY POLICE DEPARTMENT / AFP).

Laundrie fue declarado persona “de interés” por los investigadores, pero luego también desapareció. Sus padres no lo han visto desde el martes, dijo el viernes la policía de North Port.

Por lo tanto, la policía dice que ahora está trabajando en un caso de “desapariciones múltiples”.

Peleas y llanto

En agosto, la policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un agente de policía después de que se detuviera su furgoneta, se vio a Petito llorando y diciendo que tiene problemas de salud mental.

Petito dijo que había abofeteado a Laundrie después de una discusión, pero añadió que no quería hacer daño.

“Discutimos esta mañana, algunas cuestiones personales”, dijo.

“Antes no me dejaba entrar en el coche... me dijo que tenía que calmarme”.

En esta imagen de la cámara de un policía del 12 de agosto de 2021, Gabrielle Petito habla con un agente tras un altercado con su novio, Brian Laundrie. (HANDOUT / MOAB CITY POLICE DEPARTMENT / AFP).

Laundrie indicó a la policía que Petito intentó quitarle las llaves de la furgoneta y que él la empujó antes de que ella le golpeara con su teléfono.

El policía decidió que no se presentarían cargos, pero ordenó a la pareja que pasara una noche separada para calmarse.

La última vez que Petito se comunicó con sus padres fue a finales de agosto, cuando la pareja se encontraba en la zona del parque nacional de Grand Teton, en Wyoming, según la familia.

La madre y el padrastro de Petito “imploran a Brian que se presente y al menos diga si estamos buscando en la zona correcta”.

Esta imagen sin fecha publicada por el Departamento de Policía de North Port, en Florida, muestra la camioneta Ford Transit 2012 donde Gabrielle Petito y Brian Laundrie viajaban. (HANDOUT / NORTH PORT POLICE DEPARTMENT / AFP).

