El domingo 14 de noviembre de 2021 se realizarán las Elecciones Legislativas en Argentina, donde más de 34 millones personas están habilitadas para acudir a los centros de votación y elegir a los nuevos diputados y diputadas en todo el territorio y a los 24 senadores y senadoras en 8 provincias.

En las elecciones primarias, también llamadas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del pasado 12 de septiembre se definió las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán este domingo. Aquí te brindamos información detallada para que ubiques tu local de votación en el Chaco.

¿DÓNDE VOTO Y QUÉ SE ELIGE EN CHACO?

En el caso de la provincia de Chaco, esta se prepara para renovar cuatro bancas a diputados nacionales. Aquellas personas que tengan domicilio en dicho lugar deberán ingresar en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral y seguir los siguientes pasos:

Coloca en el buscador la dirección https://www.electoral.gob.ar/

Digita tu número de documento.

Selecciona tu género.

Selecciona el distrito de residencia.

Digita el texto que aparece en la imagen.

Clic en el botón “Consultar”.

MÁS ALTERNATIVAS PARA SABER DÓNDE VOTAR

Si quieres saber tu local de votación en las Elecciones 2021 de Argentina tienes otras opciones como llamar por teléfono a la línea gratuita 0800-999-7237. Asimismo, vía SMS escribiendo el número 30777 con la palabra VOTO, seguido de espacio, número de documento, espacio y la letra M o F (género). Después de unos segundos te llegará un mensaje con toda la información requerida.

¿QUIÉNES VOTAN EL DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE?

De acuerdo con el padrón electoral un total de 34 millones 332 mil 992 personas están habilitadas para votar el domingo 14 de noviembre. Los ciudadanos que están obligados a sufragar en las Elecciones Legislativas 2021 son los argentinos de 18 años. En el marco de la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774 (Ley de Voto Joven) pueden votar este 2021 quienes cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre mismo.

¿PODRÉ VOTAR EL DOMINGO SI NO VOTÉ EN LAS PASO?

Si eres uno de los ciudadanos que no fue a votar el pasado 12 de septiembre en las PASO, no te preocupes que estás habilitado para el sufragio del próximo domingo 14 de noviembre; así que podrás acercarte a tu local de votación.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VOTAR?

A través de su cuenta de Twitter, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el listado de documentos válidos para poder votar en las elecciones del próximo 14 de noviembre desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.

Libreta cívica. Libreta de enrolamiento. DNI (libreta verde). DNI (libreta celeste). DNI Tarjeta. DNI Tarjeta de la libreta celeste, con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR NO VOTAR?

Lo ciudadanos que no acudan a votar y no justifiquen su ausencia el día de las elecciones, el próximo 14 de noviembre, deberán pagar una multa de 50 pesos argentinos por no sufragar en las PASO y 100 pesos argentinos por no acudir a las Elecciones Legislativas 2021.

¿CÓMO PAGAR MI MULTA POR NO VOTAR?

Para que seas retirado del Registro de Infractores de la Justicia Electoral por no votar, deberás abonar el monto de la multa en el Banco de la Nación Argentina de forma personal o vía online.

Una vez que pagues, espera con calma que el sistema se actualice. Normalmente, demora dos días hábiles después de haber cancelado tu deuda.

¿CÓMO HAGO PARA JUSTIFICAR QUE NO FUI A VOTAR?

Si tienes una razón poderosa por la que no fuiste a sufragar deberás adjuntar una constancia de tu inasistencia y luego seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página infractores.padron.gob.ar

Completa los datos con el número de documento, sexo y distrito para iniciar la gestión respectiva.

Después debes elegir la razón específica de tu inasistencia el día de los comicios y luego subir el documento que justifica tu ausencia.

Ingresar el código de verificación.

Luego, haz clic en “Consultar”.

