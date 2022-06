Vía Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), podrás encontrar toda la información en la que podrás saber dónde votar durante las Elecciones en Colombia 2022. En la mencionada plataforma, también conocerás sobre cómo marcar correctamente la tarjeta electoral este domingo 19 de junio. Cabe precisar que la APP InfoVotantes y la APP de Resultados serán las aplicaciones que emitirán los resultados de las votaciones y al futuro ganador de las elecciones entre Petro vs. Hernández.

VIDEO RECOMENDADO Este domingo 29 de mayo del 2022 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, donde millones de ciudadanos escogerán al nuevo mandatario del país. Entérate en este video dónde y cómo votar en estas elecciones presidenciales.

CONSULTAR VÍA REGISTRADURÍA AQUÍ

A continuación te mostramos cómo debes de consultar tu lugar y jurado de votación para estas elecciones presidenciales de Colombia 2022. Revisa aquí todos los pormenores de la plataforma web del Gobierno.

Lugar de votación vía Registraduría

Cuando ingreses a la web de Registraduría Nacional y quieras conoce tu mesa de votación u otra inquietud, ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estados Civil

CÓMO DESCARGAR INFOVOTANTES Y DÓNDE VOTAR POR ELECCIONES COLOMBIA 2022

Digitando su número de cédula en la página https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/ .

En la app ‘InfoVotantes’, se puede descargar totalmente gratis en Google Play y App Store . También está disponible en https://www.registraduria.gov.co/. En ese sentido, también tendrás la opción de hacer la inscripción virtual de tu cédula de ciudadanía mediante la validación biométrica; también puedes obtener el comprobante de inscripción, tarjetas electorales, resultados preliminares, encontrar respuestas a preguntas frecuentes y consultar fechas importantes.

y . También está disponible en https://www.registraduria.gov.co/. En ese sentido, también tendrás la opción de hacer la inscripción virtual de tu cédula de ciudadanía mediante la validación biométrica; también puedes obtener el comprobante de inscripción, tarjetas electorales, resultados preliminares, encontrar respuestas a preguntas frecuentes y consultar fechas importantes. De igual forma, a través de esta herramienta se podrá hacer la inscripción de candidaturas para las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República del 2022.

Si cambiaste tu lugar de domicilio y no deseas descargar la aplicación, podrás inscribir tu documento de identidad en el siguiente link https://inscripcionciudadanos.registraduria.gov.co/ únicamente a través de dispositivos móviles (celular o tableta), o acercarte a la sede de la entidad más cercana a tu residencia para realizar el trámite.

CAPACITACIÓN ELECTORAL

Conoce aquí todas las fichas que se encuentran dentro de Registraduría Nacional. Aquí podrás saber el por qué necesita de esta información los millones de ciudadanos de Colombia.

Cartilla jurados de votación

Los jurados de votación son ciudadanos de 18 a los 60 años, seleccionados mediante sorteo, que cumplirán con tres funciones principales: atender el proceso de la elección; efectuar los escrutinios de mesa; y registrar los resultados de la mesa en los documentos electorales. También se designarán jurados remanentes para que cumplan con la función de reemplazar a los jurados titulares que no se presenten a prestar el servicio el día de las votaciones. En la citación de su nombramiento se les asigna la mesa 0. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Capacitación virtual jurados de votación SENA

Con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en la capacitación presencial de jurados de votación, la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los invita a realizar el curso virtual de jurados de votación, para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Cartilla testigos electorales

Los testigos electorales, quienes por mandato legal representan a las agrupaciones políticas que inscribieron candidatos, ejercerán una función pública transitoria, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1475 de 2011; estos vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Capacitación virtual testigos electorales SENA

La Registraduría Nacional del Estado Civil mediante un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los invita a realizar el curso virtual de testigos electorales, para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Cartilla delegados de puesto

Conocido como delegado de puesto, es el funcionario electoral encargado de preparar y organizar la logística para los puestos de votación, garantizar su adecuado funcionamiento durante la jornada electoral, así como recibir y custodiar los pliegos electorales, entregados por los jurados de votación una vez concluya el escrutinio de mesa. Entre otras labores. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Cartilla de escrutinios

Es la actuación que, en audiencia pública, desarrollan los delegados del Consejo Nacional Electoral en las capitales de departamento, a fin de verificar y consolidar los resultados emitidos en cada uno de los municipios (durante sus escrutinios) y declarar la respectiva elección, de acuerdo a la circunscripción electoral que corresponda (artículos 175 a 186 del Código Electoral y artículo 43 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011). Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Protocolo para la atención de personas con discapacidad

Con el fin de garantizar el derecho de las personas con discapacidad para elegir y ser elegidas, el presente protocolo, elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional para Ciegos-INCI, el Instituto Nacional para Sordos-INSOR y con la colaboración armónica de la Procuraduría General de la Nación, así como los aportes de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Discapacidad presentan a continuación una serie de medidas que deben adoptar los actores del proceso electoral que intervendrán durante las votaciones de presidente y vicepresidente de la república que se realizarán el 29 de mayo de 2022. Para más información ingresa al siguiente enlace.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Protocolo trato a personas trans

De acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación, no se deben establecer tratos discriminatorios que, basados en la identidad y/o expresión de género, restrinjan o vulneren el derecho al voto de las personas trans. La falta de concordancia entre la expresión de género de los votantes y la información registrada en su documento de identidad (nombre, sexo y/o foto) NO podrá ser causal para impedir su derecho al voto. Para más información ingresa al siguiente enlace.