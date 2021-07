Conforme a los criterios de Saber más

La histórica elección de la líder mapuche Elisa Loncón como presidenta de la convención que redactará la nueva Constitución de Chile y la aceptación del cargo de los 155 constituyentes dio el pistoletazo de salida el domingo último. El vecino del sur ya vive la cuenta regresiva para alcanzar una titánica meta: hallar un rumbo común para un país sacudido por una fuerte crisis social e institucional.

La Convención Constitucional tendrá un plazo máximo de un año para redactar una propuesta de Carta Magna, que reemplazará al documento heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. El texto deberá someterse en el 2022 a otro plebiscito, con voto obligatorio, para que los chilenos manifiestan su aprobación o su rechazo.

Para lograr una Constitución legítima, representativa y que permita escribir una nueva historia en Chile será crucial alcanzar consensos.

Andrés Jouannet, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg y profesor de la Universidad Católica de Chile, es optimista sobre este punto, aunque recuerda que la Convención Constituyente tiene un sesgo hacia la izquierda y la centroizquierda, mientras que la derecha quedó más bien disminuida.

“Por lo que se ve, en la Convención Constituyente se va a tratar de llegar a grandes acuerdos. Pero no hay que olvidar que la Convención Constituyente ha sido llamada para redactar un proyecto constitucional que tiene un plebiscito de salida. Si es que no se ponen de acuerdo o finalmente esto se termina degradando y deslegitimando, lo más seguro es que la ciudadanía no lo apruebe. Sin embargo, si esto va por buen camino y es realmente una Constitución que una a los chilenos y chilenas, en ese sentido yo creo que va a ser aprobada. Para eso quedan nueve meses, que pueden extenderse a un año”, dice a El Comercio.

La profesora, lingüista y activista mapuche Elisa Loncón, que cuenta con estudios de posgrado en centros superiores de Países Bajos y Canadá, presidirá la Convención Constituyente chilena (Foto: AFP)

Por su parte, Diego Ancalao, analista político mapuche, considera que el mayor desafío ahora es “conducir este proceso al nivel en que todos los que han sido históricamente excluidos sean parte de este nuevo pacto social”.

“La meta es que Chile sea plurinacional en el derecho y que se aplique el buen vivir, en el que todos lleguemos juntos, que nadie se quede atrás y que todo alcance para todos, a diferencia de lo que ocurre ahora”, dice a este Diario.

Una agenda social

Jouannet considera que a partir de ahora temas como la propiedad del agua y otros acápites medioambientales van a marcar mucho las conversaciones, así como los relativos a la aseguradora de fondo de pensiones, que está muy cuestionada en Chile, y la salud. “En el fondo esta va a ser una Constitución donde se van a discutir los déficits”, señala.

“Creo que esta debe ser una Constitución que tenga un marcado cariz social, un marcado sentido social y un marcado matiz social, donde se aseguren ciertos derechos. Pero en esa misma línea también esperamos que esta Constitución asegure las libertades que corresponden a la democracia, como la libertad de propiedad”, apunta.

El experto añade que otro tema que se pondrá sobre la mesa es el del plurinacionalismo. “Me da la impresión de que va a ser aprobado, vamos a ver eso en términos concretos cómo se expresa porque en muchas constituciones termina siendo algo declarativo, vamos a ver cómo se da esa discusión”.

En esa línea considera que, desde el punto de vista de los símbolos, es positivo que Elisa Loncón, a quien considera una representante de la izquierda democrática, presida la convención.

Vista general de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, en el antiguo Congreso Nacional de Chile. (EFE/Elvis González).

“Es muy bueno que una mujer, además mapuche, es decir de los pueblos originarios, presida la Convención, además de ser una mujer con una alta formación académica, lo cual es importante también porque la discusión de una Constitución es algo trascendental. Tengo fe de que ella logre conducir este proceso”, afirma.

Destaca que la presidencia del órgano sirve fundamentalmente para temas de coordinación y para poner los temas, y que en este caso Loncón estará acompañada por Jaime Bassa, quien fue elegido vicepresidente del órgano. “Él tiene formación en derecho constitucional, así que tengo esperanzas en que esto sea algo bueno”, apunta.

Hito para los mapuches

Diego Ancalao afirma que la designación de Loncón fue celebrada como un hito histórico por todos los pueblos indígenas en Chile. “Es una alegría tremenda, todos estamos disfrutando de esto. Es como cuando un partido de fútbol lo gana Chile, pues este partido de fútbol lo ganó el pueblo mapuche. Esa es la sensación que todos tenemos”, dice.

El politólogo considera que este nombramiento marca un momento histórico y demuestra que el pueblo mapuche se ha ganado democráticamente este espacio para construir el nuevo pacto social.

“Es histórico primero porque el Estado por 140 años ha negado la existencia del pueblo mapuche, entonces cuando una mujer mapuche asume como presidenta de la Convención, con toda su vestimenta y lo que es el ser mapuche, es un símbolo histórico, significa reconocer a un pueblo que ha sido negado por tanto tiempo. Es un acto de reivindicación de derechos, de justicia y de dignidad. Y lo segundo es que representa que Chile realmente cambió, que ese Chile arribista, clasista y racista ha sido derrotado”, afirma.

Sobre Loncón, apunta que representa el espíritu mapuche, “aguerrido, perseverante, de amor propio, que se ha preparado en la academia y en distintos ámbitos para defender a su pueblo. Ella representa un elemento de admiración como intelectual, como mapuche, como académica y como persona”.

__________

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR