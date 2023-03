¿Cómo queda el escenario electoral? El anuncio de Macri de no postularse a las primarias de la coalición Juntos por el Cambio plantea, en principio, un nuevo panorama para la oposición.

Con el expresidente fuera de la contienda, los favoritos de ese frente son la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quienes solo están a la espera de la oficialización de sus precandidaturas.

Aunque Macri afirmó que no será candidato para “agrandar el espacio político del cambio que iniciamos” y aludió a la existencia de “una gran cantidad de dirigentes nuevos”, los análisis coinciden en que su imagen negativa, reflejada en las encuestas, habría sido determinante.

Más allá de ello, el analista político argentino Santiago Rodríguez Rey considera que la decisión de Macri libera el panorama para la oposición porque ahora no hay nadie que interfiera entre los candidatos principales que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta cuando faltan dos meses para la oficialización de las precandidaturas.

Agrega que, dentro de la coalición, la salida de Macri podría beneficiar más a Patricia Bullrich porque ambos han expresado mensajes más duros contra el oficialismo. “Por otro lado, la estrategia que plantea Horacio Rodríguez Larreta es la de un candidato que abarque mucho más del electorado”, dice a El Comercio.

En la misma línea se pronuncia Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, quien ve que Bullrich podría sacar más ventaja de la situación. “Si Macri se presentaba en la elección interna era muy difícil que Patricia Bullrich también lo hiciera. Representan casi al mismo electorado, a ese electorado un poco más radical, tirado más a la derecha, más antiperonista. La existencia de Macri opacaba a Bullrich, ahora que él no será candidato me parece que los sectores más extremos de la coalición se inclinan más por Bullrich”, explica a este Diario.

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri. (Foto: EFE)

Sin los pesos pesados

Sin Mauricio Macri ni Cristina Kirchner, las dos figuras más simbólicas de los principales partidos políticos argentinos -y quienes seguían manejando sus coaliciones- no van a poder ser elegidos.

“Esto de alguna manera termina de cerrar un ciclo, sería la primera vez que no hay un apellido Kirchner ni uno Macri en la boleta presidencial argentina desde 1991. Se está allanando el camino a una renovación dirigencial, a la posibilidad de que aparezcan nuevas personalidades, nuevos dirigentes en ambos espacios”, señala Negri.

En ese escenario, considera el experto, la coalición opositora queda un poco mejor parada porque parece tener un mayor nivel de institucionalización, es decir, dirigentes y candidatos con mayor convergencia de intereses, mientras que el peronismo aparece todavía muy dividido, con candidatos menos competitivos. “En este momento el futuro de la coalición oficialista, peronista trae mayores dudas”, apunta.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escucha el himno nacional durante una sesión pública especial del Senado en el Congreso argentino en Buenos Aires. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP ) / JUAN MABROMATA

Rodríguez Rey pide no perder algo de vista algo importante: que Macri y Kirchner no postulen no quiere decir que no harán pesar su voz. “Las dos principales figuras no van a participar como candidatos, pero esto les da una libertad de acción para influir en los comicios”, añade.

El apunte no es gratuito. Sin bien Macri y Kirchner son dos de las figuras con mayor imagen negativa, están también entre las que cuentan con mayor intención de voto y podrán transferir sus apoyos hacia un candidato de su preferencia, lo que podría definir la elección interna de sus bloques.

Rumbo a la Casa Rosada Cronograma electoral Elecciones primarias: Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben realizarse el 13 de agosto. Elecciones generales: Se celebran el 22 de octubre, y se elige la fórmula presidencial y los legisladores nacionales. Eventual segunda vuelta: 19 de noviembre. Participan los dos candidatos que más sufragios hayan obtenido. Debates presidenciales obligatorios: 1 y 8 de octubre.

Del oficialismo al libertario Milei

Los expertos coinciden en que la retirada de Macri de la contienda no es una buena noticia para el oficialismo representado por la coalición Frente de Todos. Sin el exmandatario en la campaña no hay antimacrismo que atacar.

“De alguna manera el oficialismo pierde uno de los más grandes ejes discursivos que tenía en la campaña. Macri representaba la posibilidad del regreso de la derecha y una especie de enemigo común para todos los miembros del Frente de Todos. La salida de Macri los deja un poco sin argumentos”, dice Negri.

El desafío para el oficialismo es aún mayor si se consideran las intensas peleas internas en el bloque y la deficiente gestión de lo económico en el actual gobierno de Alberto Fernández, del que Cristina Kirchner es vicepresidenta. “Uno de los pocos argumentos que quedaban en pie era Macri y ahora Macri ya no está. Yo creo que les quita por lo menos uno de los pocos elementos de unión que le quedaban al oficialismo”, agrega Negri.

Rodríguez Rey destaca que la decisión de Macri debilita al oficialismo también si se considera que no tiene la candidatura de Cristina Kirchner, al menos hasta ahora.

“El oficialismo lleva las de perder en esta elección, pero con Cristina Kirchner por lo menos consolidaría el espacio propio sin tener que andar delegando esos votos en algún otro candidato. Ahora, si Cristina se desdijese de lo que dijo y se lanza, eso evidenciaría más la debilidad del oficialismo”, comenta.

Pero la decisión de Macri no solo impacta en la campaña oficialista. El polémico economista libertario Javier Milei es una de las figuras que podría beneficiarse de la ausencia de las dos figuras más polarizantes de la contienda.

El legislador argentino Javier Milei se perfila como la principal amenaza para el peronismo y los seguidores del partido de Macri en las próximas elecciones presidenciales. REUTERS/Agustin Marcarian / AGUSTIN MARCARIAN

Rodríguez Rey apunta que la consolidación que se viene viendo en las encuestas del voto de Milei, quien dio la sorpresa en los comicios legislativos del 2021 al convertirse en la tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires, es independiente de la candidatura de Macri.

Negri, por su parte, considera que la decisión de Macri beneficia a los candidatos más extremos que quedan, entre los que destaca Milei. “La existencia eventual de Macri anulaba el flujo de votos hacia Milei. Votantes desencantados de Juntos por el Cambio podrían terminar votando por Milei. Ahí la pregunta que queda es si, en una segunda vuelta, el votante Juntos por el Cambio prefiere a Patricia Bullrich o a Milei y qué haría si Bullrich pierde la interna y Rodríguez Larreta, que representa una opción más moderada, termina siendo candidato”, concluye.