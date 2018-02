Facebook: vendedor abriga a perros que sufren frío en la vía pública

“Cuando las personas ven en la calle a los perritos con las chamarritas les muestran respeto, piensan que tienen dueño” dice con orgullo el mexicano José Luis Infante Ríos, un comerciante de Tlaxcala que cobró fama en Facebook por regalar ropa a perros de la calle.



Hace unos días, José Luis se hizo compartió en Facebook cómo abrigaba a perros sin dueño con chalecos con el logotipo de su negocio, El Rodeo J.L, donde vende productos vaqueros. La publicación original ha sido compartida más de 2 mil veces.

José Luis es originario de Lagos de Moreno, Jalisco, pero, su tienda se encuentra en Tlaxco, Tlaxcala. Es afuera de su negocio donde regala las prendas a los caninos.

En diálogo con el diario mexicano "El Universal", José Luis afirmó que siempre ha buscado la manera de ayudar a los perros, pero por cuestiones económicas no tenía la manera de abrigarlos contra el frío. Fue hasta ahora cuando tuvo la oportunidad. “Aunque viene mi logo en las chamarritas, no lo hago con la intención de dar a conocer mi marca, sino de ayudarlos”, afirma.

Cuenta que ha regalado unos 100 chalecos desde que inició con este proyecto y aunque no tiene el costo exacto de lo que ha gastado, dice que los perritos lo merecen porque “son fieles y más agradecidos que los seres humanos”.

Además de protegerlos contra el frío, el comerciante de 39 años también les da de comer y les ha hecho casas de cartón para protegerlos.

También ha comenzado a rescatar a animales sin dueño para luego darlos en adopción. Por el momento tiene dos perritas que va a esterilizar para luego encontrarles una familia, “son muy nobles y agradecidas”, afirma.

El comerciante cuenta que el deseo de ayudar a los animales no es algo nuevo para él, pues desde pequeño ha procurado atenderlos.

“Una vez de niño le pedí a mi papá que me comprará un perrito, lo adoraba tanto pero mi mamá no, un día me fui a la escuela y cuando regresé ya no estaba, entonces pasó el tiempo y mi mamá me confesó que lo había regalado”, dice José Luis con tristeza.

El mexicano afirma que no esperaba el impacto que tuvo su acción y que tiene en mente seguir ayudando a los caninos como lo ha hecho hasta ahora.

Dice que desde que se conoció su historia, personas en redes sociales le han mandado mensajes de motivación para que siga haciéndolo, principalmente de estados mexicanos como Chihuahua, Tamaulipas y del Estado de México; e incluso, personas de otros países como Argentina, España, Venezuela y Estados Unidos.

"Excelente amigo ojalá y todos hicieran algo para mejorar. Eso que hace es muy noble de su parte ojalá que esta idea llegué lejos", y "De verdad sin palabras excelente acción, mi admiración y respeto", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Fuente: "El Universal", México / GDA