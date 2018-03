Un fiscal argentino recibió miles de críticas y repudio al publicar un comentario en su cuenta de Facebook refiriéndose de la peor manera hacia las mujeres y el Día de la Mujer.

Daniel Zornitta, fiscal del municipio de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, fue quien se expresó el miércoles en su cuenta de Facebook que "este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar. Todo el día tienen".

La publicación de Facebook provocó un rechazo general en las redes sociales, donde fue objeto de insultos y manifestaciones de repudio por su comentario. Del mismo modo, las autoridades de Río Negro también rechazaron los dichos de Zornitta y se desmarcaron de estas declaraciones.

Así, en un comunicado, el Ministerio Público de la citada provincia explicó que el procurador general, Jorge Crespo, "quiere manifestar su enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo, que el día de mañana se hará aún más visible con acciones concretas al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer".

"El Ministerio Público adhiere y sostiene la necesaria igualdad de género y el fortalecimiento de políticas públicas tendientes al pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres", agregó la institución.

De este modo, la fiscalía adelantó que "de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes por tal manifestación que reiteramos, repudiamos enfáticamente".

(Captura: Facebook) La criticada publicación del fiscal argentino. (Captura: Facebook) Facebook

No obstante, antes de que se materializaran estas sanciones, Zornitta se disculpó públicamente y dijo estar "profundamente arrepentido", agregando que "no tengo excusas ni explicación de su motivación" por la publicación en Facebook. Asimismo, aseguró que "me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna".

Horas después, y en medio de la presión pública, el fiscal dimitió: "Para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar la renuncia al cargo de agente fiscal", indicó.

Fuente: GDA/Emol