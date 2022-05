Pese a las altas expectativas que provocó el nuevo gobierno del izquierdista Gabriel Boric, el presidente de Chile ha visto una caída acelerada de su popularidad en sus primeros dos meses en el cargo, según revelan las últimas encuestas. Si bien esto obedece tanto a las acciones del mandatario y su entorno, como al difícil contexto en el que asumió el mando, los expertos apuntan a que el jefe de Estado de 36 años se ha visto afectado por su poca claridad y coherencia, así como por las distintas visiones de los actores políticos que acompañan su gestión gubernamental.

Los cientistas políticos chilenos Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista de “El Mercurio”; Gloria de la Fuente, expresidenta del Consejo para la Transparencia; y Patricio Navia, docente de la Universidad de Nueva York, conversaron con El Comercio sobre el desempeño del gobierno de Boric en este primer tramo de su gestión y de los principales retos que le quedan por delante.

1. ¿La caída en la aprobación de Boric es coherente con lo que ha sido el inicio de su gobierno?

Francisco Covarrubias: Siempre se ha dicho que las lunas de miel son cada vez más cortas, pero lo que hemos visto con el gobierno de Gabriel Boric es inédito para Chile. Con los presidentes Sebastián Piñera o Michelle Bachelet la desafección demoró un año o un año y medio, pero acá fue muy rápido. Hay múltiples causas. Boric ha tenido que cambiar muchas opiniones respecto a las que planteaba meses atrás. Eso ha significado una sensación en la ciudadanía de que el gobernante no es coherente. Además, estuvo muy silencioso al inicio, quiso dejar que los ministros tuvieran un rol más preponderante y revalorizar la palabra presidencial, pero sus ministros tuvieron actuaciones muy desacertadas, especialmente la ministra del Interior. Durante un mes y medio primó una sensación de poca claridad.

Como un tercer factor están las múltiples almas que existen en el actual gobierno, que está conformado por una izquierda muy radical, el Partido Comunista y el grupo socialdemócrata que viene de la antigua concertación que gobernó durante muchos años en Chile. Esta heterogeneidad del actual gobierno ha empezado a notarse cada vez más en la medida que la popularidad ha ido decreciendo.

Gloria de la Fuente: La caída en la popularidad del presidente es más coherente con el contexto sociopolítico en el que asume el cargo más que con su desempeño, obviamente hay errores de instalación, pero eso pasa con todos los gobiernos. Chile está en medio de un proceso constituyente que genera incertidumbre y en una situación compleja por la pandemia. Entonces él asume en un momento particular que genera una prácticamente nula luna de miel a diferencia de lo que ocurre con otros mandatarios cuando asumen recién su cargo. En cuanto a la instalación del gobierno, se ha notado cierta inexperiencia en varias de las autoridades que no habían cumplido nunca una función de Gobierno, porque se trata también de una generación distinta. Cualquiera que hubiera asumido el mando habría tenido una situación compleja de instalación.

Patricio Navia: La caída de popularidad tiene dos causas: Gabriel Boric y la economía. Si cualquier persona fuera presidente, su popularidad estaría cayendo por la alta inflación. Dicho eso, el presidente Boric llegó al poder elevando mucho las expectativas y ahora ha tenido problemas para satisfacer esas altas expectativas. Esto también tiene que ver con su propio estilo de gobierno, con las promesas que lanzó y lo que ha hecho tras asumir el poder. Hay responsabilidades propias. Además, las condiciones económicas iban a estar complicadas y él hizo una serie de promesas de gasto público que no iban a poder ser cumplidas. Ahí se excedió un poco y ahora tiene que pagar las consecuencias.

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha atravesado el gobierno?

Francisco Covarrubias: No ha habido un gran tema, sino una multiplicidad de temas medianos. En primer lugar está el tema económico, que ha sido central. Los dirigentes del gobierno actual fueron muy duros con el presidente Sebastián Piñera por las ayudas que dio en su gestión, pero hoy ofrecen ayudas incluso menores a las que ellos demandaban siendo oposición. También han cambiado su postura sobre los retiros de las AFP, que ahora rechazan. Hay otro problema que siempre es difícil para la izquierda que es el orden público. Existe una sensación de que el Gobierno no enfrenta adecuadamente o no pone bien los énfasis respecto a los problemas del orden público y de terrorismo que Chile ha empezado a experimentar hace ya algunos años. Todo esto ha ido deteriorado rápidamente la credibilidad del gobierno.

Gloria de la Fuente: Hay problemas que ha heredado y otros propios de la agenda pública de Chile. Entre los temas más relevantes está el deterioro importante de la seguridad pública, incluso la existencia de situaciones de crimen organizado de los que Chile estaba muy lejos hasta hace pocos años. También hay una cierta convulsión social por la situación socioeconómica que genera una expectativa de la ciudadanía respecto a la posibilidad más inmediata de solucionar los problemas económicos y la situación de empobrecimiento en general de las personas, producto, entre otras cosas, de la pandemia. Y lo tercero es el alineamiento político de las coaliciones que acompañan la gestión gubernamental. Hay miradas distintas respecto a lo que debiera ser la gestión del gobierno y el proyecto para el país.

Patricio Navia: El principal problema es la economía porque afecta a todos. Además, ha habido un problema de seguridad. El gobierno llegó prometiendo que iba a hacer una ley de amnistía para los detenidos por delitos de violencia pública en la revuelta del 2019. En un contexto en el que la gente se siente insegura eso no es bien recibido. Yo creo que el presidente sigue actuando como si fuera un líder de oposición, ese es su problema. Eso hace que la gente se decepcione de él, porque ahora es el Gobierno y la gente espera que él solucione los problemas que los otros no pudieron solucionar.

3. ¿Cómo afecta la incertidumbre por el futuro de la convención constitucional?

Francisco Covarrubias: La convención constitucional y el Gobierno están íntimamente ligados y en este momento existe una desafección por la convención. Siete encuestas demuestran que el Rechazo a la propuesta de Constitución está bastante por sobre el Apruebo, y eso afecta al Gobierno porque la gente asume que la convención está manejada principalmente por gente que forma parte del actual gobierno. La caída de la popularidad del presidente ha afectado a la Convención y la caída de la popularidad de la Convención ha afectado al gobierno. La gran pregunta ahora es en qué pie queda el Gobierno en caso de que gane el Rechazo. El futuro de este gobierno está ligado a una nueva Constitución, si la gente la rechaza se pierde el motivo central para el gobierno y eso puede ser muy duro y muy complejo. Boric ha sido muy enfático en decir que él apuesta porque se apruebe la nueva Constitución, lo que genera una dificultad porque esto se puede considerar una especie de plebiscito al gobierno.

Gloria de la Fuente: Es evidente que hay una afectación. En la medida en que no se resuelva el plebiscito de setiembre todavía todo eso está en compás de espera. Si ganara el Rechazo se requiere saber cuál es el plan alternativo, porque se rechazaría la propuesta de texto constitucional de la convención, pero no desaparecerá la necesidad de transformación y de cambio, eso es parte de lo que ocurrió con el estallido social. Esas son las complejidades. Yo creo que Boric está enfrentando esto primero no bajando la guardia respecto a la agenda, lo que me parece bien. Uno no puede pensar en que el país queda congelado hasta que se determine qué va a pasar con la convención, hay una cierta agenda legislativa, una agenda en temas de seguridad, una agenda que tiene que ver con la gestión de la pandemia y que en el fondo no se ha detenido y eso es importante

Patricio Navia: Precisamente porque hay una convención constitucional que está redactando el texto de la nueva Constitución Boric no puede tomar el control de la agenda política. Mientras no haya un nuevo texto no se sabe qué va a poder hacer y qué no. Él es el presidente, pero la agenda política la controla, al menos hasta el 4 de setiembre, la convención constitucional. Él ya dijo que apoyará lo que sea que produzca la convención (en un momento dijo que cualquier cosa es mejor que una Constitución redactada por cuatro generales). Una victoria del Rechazo va a terminar pegándole muy fuerte si es que llega a ocurrir.

