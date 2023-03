Los hipopótamos están desplazando a la fauna local y amenazan a la población aledaña a río Magdalena, asentada en unos seis departamentos de Colombia. Si no se hace nada, se estima que para el año 2040 habrá 600 de estos animales en el país.

¿Cómo empieza esta historia? Cuando Pablo Escobar era “el rey de la droga” en el mundo, construyó un zoológico en su Hacienda Nápoles, de casi 3.000 hectáreas, ubicada en Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia. Compró animales exóticos, incluidos flamencos, jirafas, cebras, canguros, elefantes e hipopótamos, y los importó de manera ilegal.

En la entrada de su hacienda-zoológico, Escobar mandó a instalar una avioneta, que sería una réplica de la nave que utilizó para enviar su primer kilo de cocaína a Estados Unidos.

La entrada del parque temático Hacienda Nápoles, que alguna vez fue el zoológico privado del narcotraficante Pablo Escobar en Doradal, departamento de Antioquia, Colombia, el 22 de junio de 2016. (Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

Los cuatro primeros ejemplares de hipopótamos llegaron a la Hacienda Nápoles en el año 1984.

Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, la mayor parte de los animales fueron vendidos a otros zoológicos, pero los hipopótamos quedaron sin control en un entorno que no era el suyo y hallaron en las planicies del Magdalena Medio un nuevo hogar al que rápidamente se acostumbraron por las condiciones favorables del terreno.

Pablo Escobar,

cabecilla del Cártel de Medellín, compró la Hacienda Nápoles en 1978 y la convirtió en un zoológico.

En abril del 2022, Carlos Eduardo Correa, entronces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, le dijo a la agencia EFE que el peligro de que los hipopótamos estén libres radica en que “son animales que pueden pesar entre una y tres toneladas, comen 200 kilogramos de comida diaria y están afectando zonas de humedales, de ecosistemas de áreas protegidas”.

Agregó que “son animales salvajes que suponen un riesgo alto para las comunidades” de la zona de Puerto Triunfo, donde se desarrollan actividades de turismo, otras relacionadas con la naturaleza y deportes al aire libre.

Mientras que Olga Lucía Montenegro, docente del Instituto de Ciencias Naturales, le dijo a EFE que en África, su continente de origen, el hipopótamo no tiene una “dinámica de crecimiento tan rápida porque tiene (…) unos depredadores que no existen en Colombia, y unos aspectos ambientales mucho más drásticos, como periodos de sequía (más grandes) que los que pueden encontrar acá”.

Un letrero que advierte sobre la presencia de hipopótamos en el barrio Jorge Tulio Garcés en Doradal, departamento de Antioquia, Colombia. (Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

Especie invasora

El 25 de marzo del 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incluyó al hipopótamo en el listado de especies exóticas invasoras en Colombia con el propósito de implementar acciones para reducir el incremento de su población.

“Este es un paso importante para avanzar en un plan de acción inmediato con el fin de atender la situación generada por la presencia de los hipopótamos en Colombia, que han ocasionado impactos en nuestros ecosistemas y especies claves. Desde hoy iniciaremos un trabajo fuerte de coordinación y acción... Nuestra prioridad es la protección de la vida humada y la conservación de la biodiversidad”, dijo en aquella oportunidad el ministro Carlos Eduardo Correa.

Ya antes de la declaratoria del hipopótamo como “especie invasora”, muchos expertos habían coincidido en que la cacería sería una “opción necesaria” para controlar el problema ambiental que representan.

En el 2009, el gobierno autorizó una “cacería controlada” de un par de hipopótamos. Federico Pfeil-Schneider, un cazador experimentado escoltado por militares, mató a uno, de acuerdo con el portal Infobae.

La foto del cadáver del hipopótamo rodeado de orgullosos soldados desató la indignación en la opinión pública colombiana. Los animalistas lo llamaron Pepe.

Pero desde esa fecha no se ha tomado una decisión para ir con un programa de caza de hipopótamos.

Además… No solo Pablo Escobar llevó animales exóticos a Colombia Una rinoceronte blanca que habitaba en la Hacienda Nápoles, del capo Pablo Escobar, falleció en el año 2018. Sin embargo, este animal no era del cabecilla del Cártel de Medellín. El animal, llamado Vera, murió "por el peso de los años", aunque estaba aquejada de "osteoartritis degenerativa y enfermedad articular en varios miembros posteriores asociada a la avanzada edad", dijo en un comunicado el Parque Temático Hacienda Nápoles. El ejemplar de esta especie amenazada con la extinción tenía entre 55 y 60 años, dijo a la agencia AFP el director del parque, Carlos Palacio. La rinoceronte vivía desde el 2011 en Hacienda Nápoles, tras haber pasado dos décadas en un zoológico urbano de Medellín. Había llegado a Colombia en la década de los 80 desde Estados Unidos, comprada por el clan mafioso de los Ochoa para una finca de su propiedad en el departamento del Atlántico. Mientras que en febrero de este año, un tigre fue sacrificado ante el "peligro" que constituyó su fuga de la Hacienda Nápoles. "Como consecuencia del escape de un felino, este debió ser neutralizado antes de que pudiera constituirse en un peligro dentro y fuera del zoológico”, señaló el Parque temático en un boletín publicado en Instagram. Sin ahondar en detalles, autoridades del lugar informaron que el tigre escapó "por una lamentable combinación entre una falla en el protocolo en el manejo del animal y su particular astucia". "Personal del parque (...) pudo neutralizar al felino, luego de no poder ser controlado de otra manera", añadió. De acuerdo al boletín, "el animal nunca alcanzó a abandonar las instalaciones del parque".

Mientras que desde al año 2012, científicos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), una entidad estatal de protección ambiental, llevan adelante un programa de esterilización de hipopótamos en Antioquia, donde se concentra la mitad de los especímenes, de acuerdo con la agencia AFP.

Hasta el año 2022 se había logrado esterilizar quirúrgicamente a 11 hipopótamos y a otros 40 con un medicamento llamado GonaCon. El costo estimado de todo el proceso supera los 100.000 dólares.

“Todo con los hipopótamos es complejo, es costoso y es peligroso”, dijo David Echeverry, jefe de la Oficina de Gestión de Biodiversidad de la Cornare.

Pero a pesar de este esfuerzo por esterilizarlos la población de hipopótamos sigue creciendo.

“En la medida que uno logra hacer una cirugía van naciendo 10 animales”, lamentó Echeverry.

El medicamento GonaCon,

que se administra a los hipopótamos con dardos para esterilizarlos, tiene un costo de unod 1.000 dólares por dosis.

“Queda sobre la mesa el sacrificio. Es una opción necesaria (...) puede ser la última salida para no dejar que la problemática se vuelva peor”, dijo Echeverry.

Hipopótamos en el parque temático Hacienda Nápoles, el 22 de junio de 2016.(Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

El traslado a terceros países

Tras los reiterados fracasos de Colombia por controlar la reproducción de los hipopótamos, ahora las autoridades planean enviarlos a terceros países.

La semana pasada, David Echeverry, dijo que se están “haciendo los contactos respectivos” para “la posible salida de hipopótamos” de Colombia e informó que el destino de decenas de estos animales serán India, México y Ecuador.

“En India nos han dicho que pueden recibir hasta 60 hipopótamos, en México tienen una capacidad de recibir hasta 10 y Ecuador ha manifestado la posibilidad de recibir dos hipopótamos”, detalló.

Sin embrargo, tras conocerse la noticia el Gobierno de Ecuador se apuró en negar que vaya a recibir dos hipopótamos.

“Un rotundo no porque es prohibido por ley el ingreso de especies exóticas, a menos que la autoridad ambiental tenga una condición sine qua non espectacular, de investigación, ciencia, extracción de un material genético para la cura de algo, (y) ese no es el caso”, dijo el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gustavo Manrique, en entrevista con la agencia EFE.

Agregó que traer los hipopótamos a Ecuador “no tiene ningún sentido” y generaría compromisos de alimentación, custodia, infraestructura, “y tenemos muchas otras necesidades, en otras áreas, como para destinarle recursos a hipopótamos”.

En los años 80, Pablo Escobar compró cuatro hipopótamos de un zoológico en California y los llevó a su rancho en Colombia. (Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

Por su parte, Anibal Gaviria, gobernador de Antioquia, explicó a la agencia AFP en qué consiste el plan para salvar a los hipopótamos enviándolos a terceros países.

Dijo que el gigantesco plan es financiado por el conservacionista mexicano Ernesto Zazueta.

“Se ha venido definiendo la forma cómo los hipopótamos deben ser capturados, cómo deben ser mantenidos (...) y cómo deben ser transportados de la zona de captura a los aeropuertos en México y en la India”, detalló Gaviria.

Los animales viajarán en “guacales muy robustos” y no serán sedados por consideraciones de salud, indicó. Los guacales son cajas hechas con tiras finas y estrechas de madera, en forma de jaulón, para transportar frutas y hortalizas.

Luis Enrique Díaz Flórez,

un campesino de Puerto Triunfo, fue atacado y herido gravemente por un hipopótamo en el año 2020.

En cuanto a los gastos de la operación, dijo que estos “serían cubiertos por Zazueta y por el grupo que a él lo acompaña”.

AFP indicó que Ernesto Zazueta es presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

Este empresario confirmó el viernes que está llevando adelante gestiones para trasladar a diez hipopótamos al santurio Ostok en el norte de México y a otros 60 a un lugar similar en la India.

Zazueta dijo que las autoridades alquilarán aviones de carga de la compañía bielorrusa Rada Airlines, que son capaces de transportar entre 20 a 30 hipopótamos. Un vuelo a México podría costar 400.000 dólares y a la India unos 900.000 dólares.

Mantener en cautiverio a un hipopótamo cuesta aproximadamente 2.500 dólares por mes.

Gaviria manifestó que solo se espera el visto bueno del Gobierno de Colombia para que se “acelere la autorización para lograr ese propósito, que es ambiental, de defensa y de protección de los animales”.