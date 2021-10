Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los que fueron salpicados por el escándalo de los Pandora Papers, la investigación que reveló lo que parece ser una red internacional para evadir impuestos, es Guillermo Lasso. Según la filtración, el presidente de Ecuador habría tenido 14 empresas en paraísos fiscales hasta antes de postularse al cargo público que ahora ostenta.

LEE TAMBIÉN: Guillermo Lasso pide al contralor de Ecuador que verifique su declaración patrimonial

“Al crearse la ley del 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de las empresas, de manera fulminante, sin ningún tipo de protestas, demora u objeción”, respondió el mandatario.

Lasso, además, sostuvo que la información estaba fuera de contexto, y, ayer, ante el escándalo causado, envió una misiva al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En ella dijo estar dispuesto a someterse a cualquier investigación y responder todas las preguntas necesarias.

Quien pone paños fríos a la situación es el ecuatoriano Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él es consciente de que Lasso no ha caído en ninguna ilegalidad, y que, en todo caso, el problema es otro.

“El gran dilema que nos planteamos es el ético. No importa si tuvo un bien o no en un paraíso fiscal, sino cuánta coherencia tiene un presidente que, hace poco, presentó un proyecto en el que decía que había que cobrarle más impuestos a los que tienen más, que había que repatriar capitales indebidamente localizados en el exterior”.

A los ecuatorianos, en relación a Pandora Papers.



Cumplo con lo expuesto en la ley, todos mis ingresos han sido declarados y he pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. Siempre con transparencia y frontalidad ante el pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/1oN5nuXNpj — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 4, 2021

En efecto, hace dos semanas, Lasso anunció que preparaba una serie de reformas económicas que presentaría al Congreso. Bloomberg en Línea explica que estas incluían “una revisión de las tasas impositivas, reglas laborales y del mercado de capitales”.

“Solo planea aumentar los impuestos a las personas que ganan más de US$25.000 al año (o alrededor del 3,5% de la población activa)”, explica el medio.

“Los que tenemos más tendremos que pagar más”, declaró.

Allí existe una incoherencia, dice Alarcón. “Una incoherencia que a muchas personas les causó un cortocircuito”.

Para controlar la insurrección en una cárcel de Guayaquil, la semana pasada, la policía unió fuerzas con los militares. EFE

UNA CRISIS DETRÁS DE OTRA

Sobre las consecuencias de los Pandora Papers, Alarcón anota que, políticamente, los enemigos tratarán de sacar ventaja. “Quienes son más radicales, especialmente los correístas, ya están elevando el discurso y diciendo que llegarán hasta las últimas consecuencias”.

En efecto, el partido correísta Unión por la Esperanza (UNES), que es parte de la Asamblea Nacional, anunció que, hoy día, propondrá debatir la situación de Lasso y pedirá que se la abra una investigación.

La bancada Pachakutik hará lo mismo. “El Ecuador merece saber la verdad y si [es culpable] el señor Presidente de la República tendrá que responder a la justicia en el momento oportuno”, dijo Salvador Quishpe, miembro de la agrupación.

Sobre ello, Alarcón anota: “Pero no irán por el ‘impeachment’. Creo que no sería aplicable en este caso porque no es causal de juicio político haber tenido alguna vez un bien o capital en un paraíso fiscal”.

Pero quien sí parece que irá con fuerza es Yaku Pérez. El excandidato a la presidencia acudió a la Fiscalía para denunciar penalmente a Lasso por los Pandora Papers.

Lo que él busca es que se investiguen sus “movimientos financieros” desde el 2013, año en el que Lasso postuló a la presidencia por primera vez.

Yaku Pérez, excandidato a la presidencia ecuatoriana, denunció a Lasso por los Pandora Papers. EFE

¿Afectará esta crisis la gobernabilidad del país? “No, no creo porque en este momento no existe tal gobernabilidad. El gobierno de Lasso no tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. De hecho, es una de las minorías más frágiles”.

Y, en todo caso, el impacto más evidente se verá en los índices de popularidad, que seguramente ya se vieron afectados por la última crisis que se vivió en Guayaquil, con la toma de una cárcel a manos de grupos de narcotraficantes.

“La ciudadanía ha respondido con indignación, especialmente por esa ley para aumentar el impuesto a los más ricos, que deja en evidencia una doble moral por parte del presidente. Además, hay un pequeño gran detalle: esa ley va a cargar a la clase media, no a los multimillonarios”.

“Creo que el gobierno ha sido incapaz de manejar mejor la crisis. Optó por un mensaje tradicional en una cadena nacional, dijo que todo estaba bien, en vez de ver la forma de apagar un incendio que puede mantenerse por un buen tiempo”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR