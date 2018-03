A seis meses del terremoto en México, recuerdan a víctimas y exigen ayuda

A seis meses del terremoto de 7,1 grados que dejó 369 muertos en el centro de México, sobrevivientes y damnificados recordaron este lunes a las víctimas y reclamaron ayuda a las autoridades para recuperar sus hogares.

Al grito de "¡viviendas sí, créditos no!" y "¡somos damnificados, queremos solución!", decenas de personas se manifestaron en distintos puntos de Ciudad de México y a la 01:14 p.m. local (02:14 p.m. en el Perú), hora en la que se registró el sismo, recordaron a las víctimas con un minuto de silencio y el puño en alto, gesto convertido en símbolo durante los rescates.



En un sector sur de la capital donde se vino abajo un edificio de departamentos y otros quedaron seriamente afectados, medio centenar de personas reclamaban en pancartas "¿Y dónde está el dinero que el mundo nos donó?", constató la AFP.



En un pronunciamiento, los vecinos señalaron que en su vida sigue "vigente la emergencia y lamentablemente también el vacío de las autoridades para resolver los temas torales de la reconstrucción".



Reclamaron en particular por las trabas burocráticas y las pugnas entre autoridades locales, legislativas y federales.



También aseguraron que se han registrado decesos de vecinos por no contar con un techo.



"Vivir fuera de nuestros hogares por tanto tiempo ha traído diversas repercusiones. La más grave: la muerte de personas cuyo estado de salud se vio seriamente vulnerado por no tener un lugar adecuado para tratar sus padecimientos o por la depresión que provoca estar fuera de casa", dijo la denuncia.



La presidencia mexicana emitió un comunicado en el que asegura que ha brindado apoyo a más de 190.000 damnificados por el sismo del 19 de septiembre y también a los que dejó el terremoto del 7 de septiembre, de magnitud 8,2, el más poderoso en México con saldo de 96 muertos.



El terremoto del 7 de septiembre tuvo como epicentro la costa del sureño estado de Chiapas, a unos 700 km de la capital, mientras que el del día 19, de 7,1 grados, se originó en los centrales estados de Morelos y Puebla, a menos de 150 km de la capital y por eso su impacto fue mucho mayor.



El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8,1 grados, con epicentro en el Pacífico central, dejó en ruinas amplias zonas de la capital y más de 10.000 muertos.