Varios tiburones llegaron a la costa de Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), y sorprendieron a los turistas que se encontraban descansando en la localidad balnearia.

En un video que se viralizó en redes sociales puede verse cómo los animales nadan entre la espuma, muy cerca de la playa.

Las autoridades de Monte Hermoso confirmaron que se trata de tiburones y aseguraron que son "inofensivos".

“No estamos acostumbrados a esto, pero averiguamos y es un tiburón inofensivo, llamado Bacota. Es una especie que suele andar en las aguas de Monte Hermoso y come lisa. Como esta semana hubo vientos del sur, y las lisas se mueven en bajas profundidades, los tiburones se arrimaron más a la costa y generaron incertidumbre”, relató Franco Gentilli, secretario de Turismo de Monte Hermoso, a la señal TN.

Y ratificó que "es inofensivo y no hace nada a los seres humanos".

"Queremos llevar tranquilidad a las familias, es un destino familiar y turístico, la gente viene a disfrutar de las playas. Es un hecho aislado, y es un animal inofensivo, que solo se acercó a desovar y a buscar alimento a la playa", agregó.

El funcionario recomendó a los turistas “que no se acerquen y no molesten” a los animales. “Tomen precaución, no lo molesten, ni intenten tocarlos, solamente recurran a los guardavidas”, finalizó.