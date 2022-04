Este viernes, en la cuenta de Instagram de la joven Debanhi Escobar se publicaron mensajes relacionados con su desaparición y búsqueda por parte de las autoridades. Ello luego de que en la tarde del jueves se informara del hallazgo de un cuerpo en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, México, muy cerca de donde fue vista por última vez la mujer de 18 años el pasado 9 de abril.

“No hay palabras para el dolor tan grande que sentimos”, dice el mensaje.

“Gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Debanhi, con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua”, continúa.

Sin embargo, cuestionaron las últrimas noticias y pusieron en duda el método por el cual llegó la Fiscalía hasta el motel donde se encontró el cuerpo y donde supuestamente ya se habían hecho cateos sin resultados positivos.

“13 días buscando con binomios, drones e infantería y de la nada aparece en el motel”, cuestiona el mensaje.

Un mensaje en el Instagram de Debanhi Escobar.

La publicación ya superó las 100.00 mil reacciones de “Me gusta” y miles de comentarios, muchos de los cuales cuestionan la labor de la Fiscalía, además de apoyar a la familia de Debanhi.

“No vas a ser olvidada debanhi se hará justicia”; “Exigiremos justicia por ti y por todas”; “pronta resignación a toda la familia.. un abrazo fuerte”; “Descansa en paz”, dicen algunos de los comentarios.

Confirma que es su hija

Mario Escobar, padre de la joven desaparecida, confirmó este viernes que el cuerpo encontrado en la cisterna del Motel Nueva Castilla es el de su hija.

“Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la declaración.

“Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados. Al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda, no, nos dejan entrar, no nos pasaron información, todo con la fiscalía, tal vez porque no era su hija, porque ponganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, expresó.

Entre lágrimas dijo: “perdonenme, es todo lo que tengo que decir”.

Mario Escobar, padre de Debanhi, declara a los medios en la madrugada de este viernes.

La versión de la Fiscalía

En un comunicado, la fiscalía de Nuevo León detalló en la noche del jueves que el cuerpo fue hallado en una cisterna de un terreno aledaño al motel.

“En estos momentos no es posible establecer características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción”, señaló.

“La familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario, en espera de los resultados de las diligencias de investigación. Rogamos esperar las noticias oficiales respecto de estos hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente”, agregó.

Integrantes de la policía resguardan el exterior de un motel en cuyo interior se localizó el cuerpo sin vida de una mujer, en el municipio de Escobedo, estado de Nuevo León, México. (EFE/Gabriela López).

El Motel Nueva Castilla está en la zona donde se tomó la última fotografía de Debanhi Escobar por parte del conductor de un taxi por aplicación que la dejó sobre la carretera Monterrey-Laredo.

El día de la desaparición

Debanhi Escobar asistió el viernes 8 de abril a una quinta en el municipio de Escobedo junto a dos amigas con las que, según informó El Universal, habría tenido algunas diferencias con ellas esa misma noche.

De acuerdo a la versión de las jóvenes que la acompañaron, la estudiante de Leyes se fue de la fiesta sola y se subió a un auto que ofrecía servicios de transporte, aunque no estaba registrado en ninguna aplicación de movilidad.

Luego, la adolescente abandonó el vehículo sobre la carretera a Laredo, aproximadamente a las 5 de la mañana, presuntamente por diferencias con el conductor. En las redes sociales circuló una foto que sería la última de Debanhi antes de desaparecer, al parecer tomada por el chofer que la buscó en la fiesta.

Debanhi Escobar tiene 18 años y despareció en Nuevo León, México. (Foto: Debanhi/Instagram).

Horas más tarde, los padres tomaron el control de la cuenta de Instagram de la joven y confirmaron que la chica de la foto es efectivamente su hija. “Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, sí es real, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, señalaron en el posteo.

Y explicaron cómo fueron los hechos. “Debanhi el día 8 de abril acudió a una Quinta cerca de la PGR, junto con dos amigas, las cuales se regresaron a su casa sin llevarse a Debanhi, es decir la dejaron sola en la quinta”, señalaron.

“Sus amigas dicen que llamaron a un ‘contacto de confianza’ para que la recogiera del lugar (dicho ‘contacto’ trabaja en plataformas de viaje tipo Uber/DiDi, pero el trabajo que se realizó fue fuera de la plataforma). La fotografía fue tomada por el ‘contacto’ poco antes del abandono y enviada a las amigas de Debanhi”, cerraron el posteo.

El Universal informó además que el padre de la adolescente, Mario Escobar, junto con personal de la Fiscalía General participó en la revisión de unos 15 videos obtenidos de cámaras de seguridad, instaladas cerca del sitio donde supuestamente su hija fue vista por última vez, frente al Motel Nueva Castilla, a la altura del kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.