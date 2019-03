Luis Carlos Díaz contó a El Comercio cómo es hacer periodismo en Venezuela

La detención del periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz por parte de fuerzas de seguridad de Venezuela ha provocado indignación en la comunidad internacional.

A pesar de los años represión contra la prensa independiente por parte del régimen chavista, Luis Carlos Díaz seguía haciendo periodismo libre a través de Unión Radio Noticias y con mensajes en sus redes sociales como Twitter, donde es seguido por casi 350.000 prsonas.

La tarde del lunes, tras salir de la radio con rumbo a su casa en Caracas, Luis Carlos Díaz fue detenido por agentes de inteligencia (Sebin). Durante la madrugada lo llevaron esposado a su casa para allanarla.

Antes de su arresto, el dirigente chavista Diosdado Cabello lo había acusado de estar detrás de un supuesto sabotaje que provocó un apagón generalizado en Venezuela el pasado jueves.

El caso de Luis Carlos Díaz pone nuevamente en relieve el tema del acoso al periodismo independiente en Venezuela.

Precisamente en agosto del 2016, El Comercio lo entrevistó sobre lo difícil que es hacer periodismo libre en su país.

"No hay libertad de expresión porque no tenemos acceso a la información que debería ser pública; sin embargo, los periodistas no dejamos de dar batalla", nos dijo.

También señaló que para los periodistas era cada vez era más difícil encontrar trabajo debido a que varias empresas cerraban por la falta de papel para imprimir diarios y revistas.

"Los principales periodistas de medios impresos en Venezuela han migrado a proyectos digitales. Hay aproximadamente 25 webs de noticias, pero su lectoría es mínima, todos luchan por posicionarse entre el público de clase media con ratos libres para entrar a Internet y a las redes", nos contó.

Luis Carlos Díaz también habló sobre las diferencias entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"Lo único que le queda a Maduro, al no tener el carisma de Chávez, es la represión. Aunque suene raro, ha purificado el chavismo, lo ha llevado a una etapa más sincera. Lo que más hemos perdido es el acceso a la información. Con Chávez también era difícil, pero con el gobierno actual se ha cerrado definitivamente".

Y abundó en las limitaciones para ejercer el periodismo en Venezuela.

"En estos momentos la gente está trabajando con equipos viejos. Es muy complicado para un periodista de cualquier rango poder reponer una computadora. La escasez de equipos es brutal. Los celulares, por ejemplo, que son herramientas importantes para los periodistas, son muy caros", dijo.

El periodismo, lejos de ser una carrera en la que el compromiso con la sociedad es un factor importante, igual que cualquier otra profesión, también es un trabajo que debe ser compensado con un salario digno. Siendo Venezuela uno de los países con mayor inflación en el mundo, ¿el sueldo que reciben los comunicadores venezolanos alcanza para sobrevivir?, le preguntamos.

"Se gana entre 30 y 50 dólares al mes. Hay que trabajar muchísimo para poder comer. Aunque suene feo, nos hemos vuelto mano de obra barata para los inversionistas, que solo con US$2.000 tienen pagada la planilla de los periodistas por varios meses", aseguró.

Durante la conversación que se tuvo con Luis Carlos Díaz en el 2016, se le consultó si existía algo positivo en medio de la crisis.

"La crisis ha impulsado a los periodistas independientes a crear sus propios medios digitales, que sirven como semillero de los periodistas jóvenes", remarcó.