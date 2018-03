YouTube: Brutal golpiza a mujer en una calle de Buenos Aires

YouTube. El video es impactante: se ve el momento en que una mujer estaba quitándole el candado a su bicicleta cuando por detrás viene un hombre y, sin mediar palabra, la golpea en la cara. La mujer rebota contra un auto y cae al suelo, él sigue caminando como si nada.

La escena compartida en YouTube ocurrió el martes 20 de febrero a la mañana en la avenida Las Heras al 3400, en pleno barrio Palermo, Buenos Aires .



La víctima tiene 63 años y recién este domingo se enteró de que había un video que registraba el momento de la agresión. Las imágenes fueron difundidas en YouTube por Diego Rey, hijo de la mujer.



"Mi mamá pasa todas las mañanas por ese local de estética femenina. Como ya le habían robado otras bicicletas, ella cuando llega le pone candado. Cuando estaba saliendo, sintió que había una persona que la observaba mientras desataba la bici y luego vino la trompada", explicó el hijo de la víctima.



La mujer vive a tres cuadras de donde fue el ataque, que quedó registrado en una cámara de seguridad de un local situado en la planta baja de un edificio lindero. "En la familia ya había perdido efervescencia el tema, pero hoy un comerciante le acercó el video y volvió a revivir todo. Nosotros no sabíamos de las imágenes", aseguró Rey.



"Mi mamá no pudo ver el video, le volvió la angustia y el miedo que, poco a poco, se le había comenzado a ir a la semana del ataque", dijo el médico y detalló que, por la trompada, su madre tuvo hematomas y moretones en la cara que no revistieron mayor gravedad.

"Ella la sacó barata, pero un tipo con ese tamaño y pegando de esa manera, puede hacer mucho daño", reflexionó Rey tras ver las imágenes del ataque y agregó: "Mi mamá quiere saber quién le pego y por qué. Le preguntamos si había discutido con alguien o tenía un problema, pero nos dijo que no".



"Más allá de que queremos que pague por la agresión, lo que queremos es que no les pase a otras personas. Si es un vecino de la zona que está desequilibrado tiene que ser controlado, porque puede lastimar a alguien", dijo Rey y pidió que si alguna persona reconoce al agresor se acerque a la comisaría a aportar datos.

El video fue divulgado en YouTube:

Fuente: La Nación, GDA