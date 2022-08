“¿Quién hubiera creído que en la batalla hacia más protecciones para la población LGTBI el fuego vendría del lado aliado?”.

El proyecto de ley de unión civil presentado por el congresista Alejandro Cavero permite avanzar en el reconocimiento de los proyectos de vida en común de parejas del mismo sexo en un Perú en el que estas uniones están desprotegidas.

En medio de esto, ha surgido una posición que supuestamente defiende los derechos LGBTI, pero que irreflexivamente lo ha llamado discriminatorio y atrasado citando incorrectamente la Opinión Consultiva (OC24/17) de la Corte IDH.

Es bastante simple aclarar que no es un proyecto atrasado, pues no podemos atrasarnos allí donde no hemos avanzado ya que hoy no existe ninguna protección para las parejas del mismo sexo. Tenemos cero derechos.

Tampoco es verdad afirmar que es discriminatorio de acuerdo con el derecho internacional porque, en la referida opinión, la Corte IDH cita a la unión civil dentro del paquete de acciones de reconocimiento para asegurar los derechos de parejas del mismo sexo.

Cabe destacar que la Corte IDH no dice que la unión civil sea discriminatoria y quien lo afirma ha pasado por alto que el espíritu de este dictamen se sustenta en el principio pro-persona y en la interpretación evolutiva no restrictiva. Según estos, en toda interpretación relacionada con la lucha por los derechos humanos LGBTI debe primar aquello que es más favorable a la persona y debe prevalecer la perspectiva más amplia en derechos o la menos restrictiva.

Se trata de un proyecto que, de aprobarse, ayudará a miles de personas a no seguir sufriendo la carga de la desigualdad y a solucionar problemas patrimoniales –así como otros problemas sucesorios, y en materia de seguridad social y de salud– y, por ello, resulta más favorable a las personas LGBTI.

La unión civil no es estigmatizante porque se trata una figura distinta al matrimonio y a la unión de hecho y se aplica de forma equitativa para uniones de personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

Un estudio de la OCDE del 2020 explica que, así como los países con mayor aceptación social de las minorías sexuales tienen más probabilidades de aprobar leyes inclusivas LGBTI, también ocurre al revés, puesto que los cambios legales a favor de personas LGBTI mejoran las actitudes hacia esta población.

Esta información debería invitarnos a reflexionar, ya que incorporar a la unión civil en nuestro ordenamiento jurídico nos va a ayudar a ir desmantelando los obstáculos sociales y legales que impiden que las personas LGBTI puedan construir proyectos de vida en libertad.

¿Quién hubiera creído que en la batalla hacia más protecciones para la población LGBTI el fuego vendría del lado aliado? Ojalá pueda primar la sensatez, la buena fe y el consenso.





*La autora es directora del IPL, organización que ha participado en la elaboración y redacción del proyecto de ley de unión civil.