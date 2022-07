“El Congreso puede castigar la infracción constitucional del presidente e imponerle la suspensión, la destitución o la inhabilitación para ejercer la función pública”.

El presidente de la República Pedro Castillo fue requerido a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que contaba con facultades de comisión investigadora. Sin embargo, esgrimiendo diversos motivos, el último lunes se negó a hacerlo. En ese momento, el presidente cometió una infracción constitucional: el artículo 97 de la Constitución obliga a todos los ciudadanos, sin excepción, a comparecer ante las comisiones parlamentarias de investigación.

Mediante el juicio político (establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución), el Congreso puede castigar la infracción constitucional del presidente e imponerle alguna de estas sanciones: la suspensión, la destitución o la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por diez años. Para poner en marcha este procedimiento, se necesita una denuncia constitucional del fiscal de la Nación, de un congresista o de cualquier persona que se considere directamente agraviada.

Algunos afirman que solo pueden ser objeto de un juicio político los cuatro delitos mencionados en el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, impedir elecciones, clausurar el Congreso, e impedir su reunión o funcionamiento, o los de los organismos del sistema electoral). Se trata de un error fundando en el olvido de que la prohibición de “acusar” contenida en esta norma se aplica en los “procesos judiciales penales”, pero no en el juicio político. El artículo 114 inciso 2 de la Constitución lo confirma al establecer que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende cuando el gobernante se halla sometido a “proceso judicial” conforme al artículo 117 del texto constitucional.

Esta prohibición de “acusar” al presidente en ejercicio, salvo por unos pocos delitos, ya estuvo presente en las Constituciones de 1856, 1860, 1867, 1920, 1933 y 1979. Nunca hubo dudas acerca de que estaba referida solo a las “acusaciones” dirigidas a iniciar procesos judiciales penales. Por eso, Luis Felipe Villarán afirmó, enfáticamente, que esta prohibición “se refiere exclusivamente a la acusación criminal” (“La Constitución peruana comentada” E. Moreno 1899, p. 292).

Pero la infracción del artículo 97 de la Constitución cometida por el presidente no puede utilizarse válidamente para declarar su vacancia por incapacidad moral. La finalidad del procedimiento de vacancia (artículo 113 de la Constitución) no es sancionar infracciones del gobernante, ni su inmoralidad, ni su ineptitud, sino declarar que, por circunstancias objetivas (muerte, aceptación de renuncia, incapacidad física o mental, por ejemplo) no puede permanecer en el cargo.

La expresión “incapacidad moral” no significa “inmoralidad”, sino “incapacidad mental”. Ingresó a nuestro ordenamiento jurídico como causal de vacancia presidencial con la Constitución de 1839, y en esa época el término “moral” era entendido como “mental”. Al respecto, Jeffrey Lieberman (en “Historia de la Psiquiatría” 2016, p. 40) explica que, en el siglo XIX, la “mayoría de los médicos creía que la enfermedad mental tenía un origen moral” y que “los perturbados habían decidido comportarse de forma indecente y bestial, o cuando menos estaban pagando las consecuencias de un pecado anterior”.