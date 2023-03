Este miércoles en la primera edición digital del programa Cara y Sello conducido por María Rosa Villalobos, los economistas Iván Alonso y Eduardo Recoba debatieron respecto a si es oportuno o no discutir cambios en el capítulo económico de la Constitución de 1993.

Al respecto, Iván Alonso aseguró que “no es oportuno hacer un cambio”, puesto que se trata de un planteamiento que “ha funcionado bastante bien en 30 años, ha permitido que la economía progrese”.

“No es necesario reformular los artículos, específicamente en el de los monopolios, pues contienen políticas necesarias que ya se aplican hace más de dos décadas y han sido recientemente aumentada con leyes de fusiones”, manifestó.

Por su parte, Eduardo Recoba indicó que el capítulo económico no ha reducido la desigualdad en el país, puesto que el crecimiento económico ha sido “asimétrico”. En esa línea, consideró que si deben realizarse algunos cambios.

“Este capítulo no ha ayudado a mitigar la desigualdad en el país, el crecimiento ha sido asimétrico que no ha permitido espacios más equitativos en términos de distribución. Si no se hacen cambios, habría que mejorar o ampliar los alcances de artículos como el artículo 60 o el artículo 61 que hablan de posesión de dominios”.

Alonso indicó que actualmente existe una “politización en el debate” para modificar la Carta Magna y quienes proponen un cambio de Constitución no explican qué es lo que quieren cambiar.

“Sí, hay una politización en el debate, la gente que propone el cambio de Constitución nunca señala con precisión qué es lo que quieren cambiar, cree que el motivo detrás de la búsqueda del cambio es algo que no están contando, hay una intención política detrás. […] El ‘momento constituyente’ es una frase muerta, cambios a la Constitución se pueden discutir en cualquier momento, no hay ninguna restricción”.

Al respecto, Recoba coincidió con Alonso y aseguró que actualmente “no es el momento de discutir” un cambio de Constitución. Sin embargo, aseveró que el debate de este debe ser técnico y no político.

“Hay actores políticos que están empujando el proyecto político en función a la constitución y eso distorsiona todo el debate, y esto lleva a utilizar la asamblea constituyente, la nueva Constitución como un caballito de batalla político […] El debate tiene que ser técnico, a través de leyes, hay leyes para evitar los abusos de monopolios que seguro ningún político ha leído. No se puede discutir un tema que es económico desde el lado político”.

Finalmente, Iván Alonso se mostró de acuerdo con discutir algunas modificaciones a la Constitución, pero aseguró que estas “no son urgentes”.

“Se pueden discutir modificaciones, no son urgentes porque están ahí, pero se pueden discutir. El Estado garantiza el acceso a la salud, educación, etc, pero ¿qué más puede hacer la constitución? Todo lo que hace falta para que se cumpla esto está fuera de la cancha. Es un trabajo en equipo”.

En respuesta a ello, Recoba explicó que, en su opinión, “hay muchas cosas perfectibles” en la Carta Magna “sobre todo en minería y los contratos ley, es un sector muy sensible”. Consideró, asimismo, que en los sectores de Salud y Educación se podrían abrir más espacios de discusión.

“De momento estamos tranquilos porque no hay contratos hasta el 2027, pero los que vengan después van a generar un debate interesante, y lo que sería más interesante aquí, es que incluyan un acápite en función a los proyectos que recién están iniciado. Hace tres décadas no existía el mismo dinamismo en proyectos de exploración, ese tipo de cosas son muy importantes de actualizar. Existe el mecanismo legislativo para hacerlo, pero los políticos no están preparados en la materia”.

