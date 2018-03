¡Viva el show de Barata!, por Federico Salazar

El presidente Kuczynski está molesto con los medios de comunicación y con las autoridades judiciales. “Como país no podemos tolerar que la justicia se transforme en un show de televisión”, ha sentenciado.



El jefe del Estado se refiere a las declaraciones de Jorge Barata. Este declaró que Odebrecht donó dinero para la campaña de varios políticos peruanos, entre ellos, el propio Kuczynski.



Si Barata declara en Brasil, ¿quiere el señor Kuczynski que eso no se transforme en un show de televisión? Si Barata dice que donó a la campaña del ahora presidente, ¿pretende Kuczynski que eso no se transforme en un show de televisión?



Conocer las declaraciones del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú debe ser un show de televisión. Queremos saber todo lo que dijo. Queremos verlo en televisión.



Entendemos que el señor Kuczynski prefiera que no conozcamos nada.



Para él hubiera sido mejor que no sepamos sobre su socio Gerardo Sepúlveda haciendo negocios con el Estado Peruano mientras Kuczynski era ministro de Estado. Para nosotros, es mejor que eso sea un show de televisión.



La defensa de Kuczynski con respecto a la financiación de su campaña en el 2011 es endeble y falaz. En esa campaña, dice, “yo puse de mi plata”.



“Vendí una casa, puse mi plata, me descapitalicé para financiar esa campaña y ahora nos vienen a decir que supuestamente habría una plata no contabilizada, plata sucia. Eso no es verdad”. Así lo ha sentenciado el señor Kuczynski.

¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué tiene que ver que haya vendido una casa? ¿Acaso que venda una casa excluye que Barata haya enviado US$300 mil a Susana de la Puente, financista de la campaña de PPK?



¿Cómo puede saber Kuczynski que no entró plata sucia –sucísima– a financiar su candidatura? ¿Acaso no nos dijo que él no sabía nada de la financiación?



Si Kuczynski no sabía nada, como sostuvo, ¿cómo puede negar que la campaña que hizo él por la presidencia haya recibido dinero sucio, sucísimo, de Odebrecht?



El señor Kuczynski ha llegado al extremo de criticar a los fiscales por haber hecho declarar a Barata.



“Vivimos un momento difícil –ha dicho PPK– porque nuestras autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores. Eso es inaceptable”.



Lo que es inaceptable es lo que dice el jefe del Estado. Los fiscales no han hecho un show de nada. Solo han hecho preguntas al testigo.

Los medios de comunicación han conseguido parte de las respuestas y las han publicado. Eso molesta al señor Kuczynski, a cuya campaña dice Barata haber contribuido con dinero sucio.



Rechazamos rotundamente las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Los medios tienen derecho a buscar la verdad y de atribuir a las declaraciones la importancia que crean conveniente.



Un presidente no es quién para decir qué debemos averiguar ni a qué declaraciones debemos darle tribuna.



Kuczynski ha huido sistemáticamente de la averiguación de la verdad. Ha evitado, por ejemplo, por todos los medios, declarar ante la Comisión Lava Jato.

La persona que debería ser más transparente es la más oscura. Es oscura porque no deja ver. Y es oscura porque no quiere que veamos.

Kuczynski es oscuro porque no se dejó interrogar usando poderes constitucionales creados para otro tipo de situación política.



Kuczynski es oscuro porque sobre sus movimientos empresariales nunca dijo la verdad y siempre ocultó los hechos. Él usó de pretexto una desprolijidad documentaria para ocultar lo que en realidad era su inescrupulosa manera de actuar como banquero de inversión y ministro a la vez.



Kuczynski, oscuro como es, quiere mantenernos a todos en la oscuridad. Por eso protesta cuando escuchamos o leemos sobre las declaraciones de Barata. Por eso cuestiona a la autoridad fiscal.



Ojalá la financista de la campaña de PPK, la señora Susana de la Puente, aclare que no mandó a recoger, ni recibió, el dinero de Barata. Para aclarar hay que partir de la imputación. Y eso, si es o no es show, no interesa.



El presidente no se puede hacer el ofendido, ¡por favor!