¿Qué pasará en los próximos meses con la selección peruana Sub 23?

La selección peruana Sub 23 se despidió los Juegos Panamericanos Lima 2019. Luego de vencer por penales a Ecuador, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el equipo de Nolberto Solano apenas se pudo ubicar en el séptimo lugar. Por ello, las críticas por parte de la hinchada y el periodismo no se hicieron esperar. ¿Pero qué le depara en el futuro a ‘Ñol’ y a estos jugadores?

►Carl Lewis en los Juegos Panamericanos: el ‘Hijo del Viento’ que sopla en Lima 2019

​

►EN VIVO | Así va el Medallero de Lima 2019: sigue EN DIRECTO la tabla general de los Juegos Panamericanos

​



1) Continuidad. Salvo alguna sorpresa, según fuentes de El Comercio, Solano va a renovar su contrato la próxima semana como asistente de Ricardo Gareca en la selección absoluta. Por lo tanto, ex futbolista del Newcastle United sigue seguirá también al mando del conjunto Sub 23 que disputará el Preolímpico 2020.

2) Preolímpico. El Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 se jugará el próximo año en Colombia. Este se realizará entre el 15 de enero y el 2 de febrero para definir a los dos equipos de la Conmebol que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta será la única oportunidad de este plantel para llegar a dicha competencia.

3) Trabajo. Se repetiría el mismo método de trabajo por parte de Solano. Es decir, así como ha sido una constante en los meses previos a los Panamericanos, los microciclos se seguirán realizando en la Videna de San Luis. Pese a que los resultados no fueron los mejores, todavía hay confianza en que ese es el camino para consolidar el trabajo entre el técnico y jugadores.

4) Base. Hay muchos jugadores que estuvieron en agenda y por varios motivos no pudieron estar para los Juegos. Por ello, aunque hay probabilidades que la base de esta Sub 23 sea la que afronte Preolímpico, nadie debe sorprenderse si aparecen nuevos rostros en los microciclos.

5) Apuesta. Solano no pudo reunir a los mejores Sub 23 del país por dos razones: hubo un acuerdo con clubes profesionales para que las convocatorias fueran equitativas. Por ejemplo, se coordinó con el técnico Claudio Vivas de Cristal llamar solo a Jesús Pretell y Gianfranco Chávez, pero no a Fernando Pacheco, Kevin Sandoval y Martín Távara debido a que los cerveceros debían disputar la Copa Sudamericana, y porque los clubes del extranjero no estaban obligados a prestar jugadores al no ser considerado un torneo FIFA (Marcos López, hoy en la MLS, es el caso más conocido). Para el Preolímpico esos futbolistas que son del gusto de Ñol sí estarían en la nómina.