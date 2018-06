Se analizan restos de militar encontrados en la selva del Cenepa | FOTOS

Aún no se ha confirmado con exámenes de laboratorio la identidad del militar cuyo cuerpo fue hallado días atrás en el Cenepa. Sin embargo, hay serios indicios de que se trataría del suboficial EP Wilson Cisneros Cabos, integrante del Batallón de Comando 19, quien murió el 3 de febrero de 1995 tras quedar herido al pisar una mina.

Fuentes del Ejército informaron que hay “la probabilidad muy alta” de que se trate de Cisneros.

El Comercio logró ubicar a la viuda de Cisneros y a los padres de este. Soledad Saavedra, quien vive en Lima, asegura que el puñal que fue hallado junto a los restos indica que se trataría de su esposo, quien murió cuando ambos tenían un hijo de apenas 3 meses.

“Siempre me he preguntado dónde estarán sus restos, siempre he vivido triste pensando en él”, dijo por su parte Alix Cabos Huaccha, de 80 años, madre del suboficial nacido en Chimbote en 1966.

Asunción Cisneros, de 84 años, también espera que Wilson, su sexto hijo, regrese a casa, aunque sea para darle la cristiana sepultura. “Su muerte me dolió bastante, no sabía qué hacer porque él siempre quiso servir en el Ejército, de niño me decía que quería ser un soldado”, dijo apenado.

Su hermana Fabiola Cisneros también espera que la prueba de ADN y el odontograma, que se harán esta semana, confirmen su identidad. “La esperanza es lo único que se pierde, parece que por fin Dios escuchó nuestros ruegos. Vamos a esperar la identificación. Los demás soldados están allá a la espera de que vayan por ellos, así sea un hueso ellos tienen que regresar por justicia y humanidad, ellos no son animales, son seres humanos”, dijo.

Los restos fueron encontrados por un equipo militar que realizaba trabajos de desminado en el Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador. En su honor se ha edificado un monumento, un jirón de la ciudad de Chimbote lleva su nombre, y en la fachada de la casa de sus padres se ha colocado una placa que lo reconoce como héroe.

