Una decena de personas está buscando entre los restos de una casa derrumbada. Uno se arrodilla para ayudar a un hombre que, bañado en polvo, intenta salir de los escombros. Otro lo toma por la espalda y lo levanta, dos ponen sus brazos para que se sujete. “Camina, camina”, le dicen entre todos. Y él, desorientado, empieza a dar unos pasos.

El video, grabado minutos después del terremoto de magnitud 7,5, ocurrido ayer a las 5:52 de la mañana, muestra el rescate realizado por los vecinos a un hombre de del distrito de La Jalca en Chachapoyas, Amazonas. Ese caso es solo una muestra del enorme daño que ha dejado uno de los sismos más potentes de los últimos años en el país.

La víctima logró salir con ayuda de los pobladores del distrito de La Jalca. (Foto: Diario El Clarín Amazonas)

Aunque el epicentro se ubicó en el distrito de Barranca, en la provincia Datem del Marañón, en Loreto, los mayores daños se cuentan en el departamento de Amazonas, pero hay afectados también en San Martín, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Áncash, así como en Ecuador y Colombia.

Hasta las 6 de la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportaba 12 heridos por el terremoto, dos de los cuales fueron hospitalizados por contusiones; 2.202 afectados; 639 damnificados (295 en Amazonas, Loreto, 143 en San Martín y 170 en Cajamarca); 110 viviendas inhabitables; y daños en 4.4 km. de carreteras. El impacto en instituciones públicas también es significativo. Hay 35 establecimientos de salud afectados, uno de ellos inoperativo por colapso, y 13 colegios con daños estructurales.

Ante esto, Miguel Yamasaki, director de Preparación de Indeci, recuerda que la prevención y preparación es indispensable para evitar muertes ante los distintos riesgos naturales que enfrenta el país.

— ¿Cuáles son los mayores escenarios de riesgo sísmico en Perú?

El de mayor riesgo está en la zona costera, aproximadamente a unos 150 kilómetros de costa, donde se subduce la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Es la zona con mayor actividad sísmica. Sin embargo, la placa de Nazca, en su trayecto hacia la parte baja, también produce sismos a mayor profundidad como el ocurrido ayer. También hay lugares en la sierra donde hay fallas geológicas y ocurren sismos muy superficiales, sobre los 10 km. Por lo general son más pequeños, de magnitud 4 o 5, pero tienen un efecto muy fuerte por su poca profundidad. Por ejemplo, el sismo de Caylloma (Arequipa) del 2016 que fue de magnitud 5 a 5 kilómetros de profundidad y dejó grandes daños. Los sismos profundos generan menos daño pero se sienten en más lugares.

— Pero las pérdidas estructurales son significativos

Afortunadamente este sismo no ha causado muertos, pero claro las familias pierden sus viviendas. La mayor cantidad de daño se ha dado en casas de abobe en la selva alta de Jaén y Amazonas, pero en la parte de Loreto, donde las casas son de madera no ha habido mayor daño. La mayoría de casas son de un solo piso y por eso las familias pueden evacuar rápido. El sismo no causa muertes sino las viviendas mal construidas que caen sobre las personas al evacuar.

— ¿Por qué es tan difícil la prevención?

En Perú ocurren sismos todos los días, pero son imperceptibles. Chile y México aprendieron con el golpe y están mucho más sensibilizados que nosotros. La falta de prevención en el país es elocuente, gracias a campañas como #EstemosListos de El Comercio, en el que participamos, buscamos sensibilizar.

— ¿Cuál debe ser el papel de los alcaldes ?

Son el primer eslabón de ayuda en las emergencias, los primeros que deben acudir a apoyar a la población. Los alcaldes de los distritos afectados han estado desde temprano evaluando daños y confeccionando cuadros de ayuda. El presidente y los ministros también han acudido a la zona y por eso ahora tenemos datos precisos sobre lo ocurrido

— ¿El país está preparado para atender esta situación?

Está demostrado científicamente, no solo por IGP, que la cantidad de energí acumulada frente a la costa central del perú se va a tener que liberar, no sabemos cuándo, y va a provocar un sismo de magnitud 8,8. Eso va a ocasionar una catástrofe. Si en la primera y segunda ola de la pandemia se coparon hospitales, un terremoto dejaría en cuestión de minutos tal cantidad de muertos que no habrá espacio en las morgues.

— ¿Por qué cada vez que hay un sismo se pierde la conectividad?

Normalmente porque se congestionan las líneas por la cantidad de llamadas que hacen los familiares. También influye la caída de antenas, pero básicamente es la saturación del servicio. Por eso recomendamos no usar los teléfonos sino usar el servicio de emergencia o enviar mensajes,

—¿Qué otros riesgos enfrentamos?

No solo somos un país sísmico, somos multipeligro. Tenemos huaicos, lluvias, heladas, friaje, incendios forestales, tsunami. Solo no tenemos huracanes y tifones. A todo hay que prestarle atención y prepararnos. El desafío es muy grande.

