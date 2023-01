Un total de 4,6 toneladas de medicamentos y material médico fue enviado por el Seguro Social de Salud (Essalud) a la Red Asistencial Apurímac. El traslado fue en coordinación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

El objetivo de este importante despacho es garantizar el abastecimiento para la atención de los pacientes de la región.

Entre los insumos médicos enviados están los balones de oxígeno medicinal y camas hospitalarias provenientes del stock de las redes prestacionales Almenara, Rebagliati y Sabogal.

El presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Orellana, junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y los ministros de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, de Defensa, Jorge Chávez supervisaron el embarque de insumos desde el Grupo Aéreo N° 8.

“El bloqueo de vías no solo dificulta que nuestros establecimientos tengan sus insumos y medicamentos, sino el transporte de los pacientes. Las ambulancias no pueden circular, los pacientes no llegan a su destino, muchos fallecen y es lamentable; así como la agresión a nuestras ambulancias”, señaló la máxima autoridad del Seguro Social.

En tanto, la jefa de Estado hizo un llamado al diálogo. Resaltó que el bloqueo de carreteras no permite el paso de ambulancias y, por ello, impiden el acceso de todos los peruanos a la salud.

Como consecuencia, esta importante ayuda humanitaria se tuvo que enviar a través del puente aéreo.