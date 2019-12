Este domingo el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de 31 medicamentos esenciales que deberán ser vendidos de manera obligatoria en farmacias y otras cadenas de boticas, en su versión de medicina genérica en Denominación Común Internacional (DCI), es decir, sin marca.

Estos fármacos se encuentran en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) y permiten el tratamiento de males respiratorios, diabetes, hipertensión, salud mental, infecciones por hongos, entre otros. Entre estos medicamentos se encuentran la Amitriptilina, Amoxicilina, Azitromicina, Clonazepam, Enalaptril, Fluconazol, Ibuprofeno, Loratadina, Naproxeno, Paracetamol, Prednisona y Omeprazol.

► Conozca la lista de medicamentos genéricos que deberán venderse en farmacias y boticas

Víctor Zamora, asesor en políticas de salud del Minsa, indicó que se han considerado 44 presentaciones de los 31 medicamentos en lista. Para ello se tomó en cuenta seis criterios sobre el uso de fármacos como aquellos destinados a enfermedades que causan más muertes y mayor discapacidad, o enfermedades que son muy frecuentes pero que no producen muerte, medicamentos que tenga varios registros sanitarios, entre otros aspectos.

- ¿Qué es un medicamento genérico? -

Zamora recordó que es importante precisar al paciente que los llamados medicamentos genéricos tienen el mismo efecto que uno de marca. La diferencia se encuentra en el costo para el paciente.

“Hay dos tipos de productos: el innovador, que es el producto original, y el medicamento genérico, que es la copia. Este tiene dos productos, el de marca y el genérico en Denominación Común Internacional (DCI), que tiene el nombre del producto químico”, indicó el vocero del Minsa.

A diferencia de estos, los de marca pueden contar con algunos aditivos como saborizante, color o un gel protector, que no mejora la eficacia pero terminaría haciendo más costoso el producto. “Nuestra orientación no es para que el sector salud ahorre es para que los pacientes no vean afectada su economía por el hecho de estar enfermos”, dijo el asesor del Minsa.

Para conocer sus precios, dicho despacho ministerial cuenta con el Observatorio de Precios, Disponibilidad y Calidad de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en dónde se puede contrastar los precios de los medicamentos que necesita un paciente y encontrarlos en los establecimientos de preferencia. Zamora adelantó que se está trabajando en la modernización de la plataforma digital.

- Dónde y cuánto -

El observatorio se encuentra disponible en la página web de Digemid. Allí se puede realizar la búsqueda escribiendo en la parte superior el nombre del medicamento y aplicar algunos filtros de búsqueda como la ubicación del establecimiento en Lima o regiones, el tipo de laboratorio, el nombre de la empresa y de la farmacia o botica que lo oferta.

Vale señalar que, conforme a la información de Digemid, los precios mostrados son referenciales. “Los precios de venta de los medicamentos mostrados al público en este portal web, han sido reportados directamente por las Farmacias y Boticas con autorización legal de funcionamiento en el país, señalándose para cada medicamento la fecha de actualización de su reporte”, se menciona en el portal.

La búsqueda de medicamentos se puede realizar por medio del Observatorio de Digemid. (Imagen: Internet)

Para conocer la oferta de los medicamentos, El Comercio recorrió algunos puntos de venta en el centro histórico de Lima en donde la disponibilidad y oferta de medicina genérica DCI es irregular frente a la medicina de marca, cuyo precio es mucho más elevado para ciertos fármacos.

Este es el caso de Clorfenamina maleato, un medicamento efectivo para reacciones alérgicas. En su versión genérica DCI se puede encontrar a un precio unitario de hasta S/0.10 en la tableta de 4mg, que se especifica en la lista del Minsa. En su versión de marca como Cloroalergan se pueden encontrar hasta por S/0.50 cada cápsula. La diferencia se hace más evidente en su presentación como jarabe de 2mg/5mL donde el precio en genérico DCI puede ser de S/2.84 y en su versión de marca puede costar desde S/18.67. Algunas cadenas comerciales de farmacias y boticas señalaron que no cuentan con dicho producto como genérico DCI.

Otro caso similar es el de la Azitromicina. La diferencia de precio entre genérico y de marca puede ser muy representativa. El precio en tableta de 500mg puede ser de S/1.60, pero en la marca Zithromax puede costar hasta S/32. Los mismo en la presentación en jarabe de 200mg/5mL que como genérico DCI cuesta S/9 y de marca llega a costar S/96.37.

- Fiscalización -

Zamora detalló que esta semana se publicará el reglamento que determine el cumplimiento de este listado. “El reglamento entrará en vigencia por tres meses en marcha blanca y no habrá penalización durante ese tiempo. Vamos a hacer una fiscalización orientadora donde vamos a explicar a los dueños de boticas y farmacias cómo es que se va a aplicar el reglamento”, indicó el vocero. Luego se sancionará de manera progresiva a los establecimientos desde un llamado de atención hasta la aplicación de una multa de 2 UIT (S/8.400).

Son más de 18 mil farmacias y boticas que serán fiscalizadas a nivel nacional por parte del personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Para ello se ha establecido que cumplan como mínimo con el abastecimiento del 80% de estos productos genéricos.

“La fiscalización se va a hacer a través de dos mecanismos: la fiscalización activa que es la Digemid visitando los establecimientos, que se le va a agregar una tarea más, que es verificar que tengan estos medicamentos genéricos, y eso lo hacen pidiendo los libros (de ventas) o a través de la técnica de simulación de paciente. La fiscalización pasiva es a través de las denuncias de pacientes por medio de la línea 113”, añadió.

Sin embargo, las farmacias o boticas que no tengan en stock dicho medicamento pero que estaba a la venta hasta un día antes de la inspección podrían ser exonerados de una sanción.