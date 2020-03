Debido a la emergencia sanitaria para frenar el aumento de los casos con coronavirus (Covid-19), el Ministerio de Salud ha postergado el calendario anual de inmunización para los niños, el mismo que contempla la aplicación gratuita de 17 vacunas contra diversas enfermedades.

Son un promedio de 25 mil niños menores de 1 año de edad que no están recibiendo las vacunas correspondientes a la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril. Todos estos infantes serán inmunizados una vez que se levante la cuarentena obligatoria.

“Los niños menores de un año de edad son quienes reciben las vacunas mensualmente, después de esta edad el tiempo para la próxima vacuna es mucho más largo y no hay inconveniente. Los niños que no fueron vacunados en la segunda quincena de marzo y los que no se puedan vacunar en la primera quincena de abril, serán atendidos a partir de la segunda quincena de abril, este tiempo no va significar mayor riesgo”, informó Directora General de la dirección de intervención estratégica de salud pública del Minsa, Nelly Humani.

Para retomar el calendario de inmunización, explicó la especialista, se están tomando las medidas de prevención contra el coronavirus y evitar exponer a los niños y sus padres.

“Estamos elaborando la estrategia para continuar con la vacunación. Se va a programar en horarios diferenciados, por grupos de niños, los primeros serán los que no se vacunaron en marzo y después los que corresponden a abril. Estamos organizando la continuidad del calendario de vacunación de tal manera que no implique aglomeración ni riesgo para los niños y sus padres”.

Diferente es el caso de los recién nacidos quienes continúan siendo vacunados sin ningún tipo de postergación. Las vacunas BCG y Hepatitis B, esencial para los neonatos, es aplicada prioritariamente dentro de las primeras 12 horas de nacido.

-No hay riesgos-

Para el pediatra de la Clínica Internacional, Percy Miranda, en este momento se debe acatar todas las medidas de contención para frenar la pandemia del Covid-19, por lo tanto, es innecesario exponer a los niños como a sus madres por temas de salud que son perfectamente postergables.

“No hay ningún riesgo importante con aplazamiento temporal. Ya ha sucedido anteriormente, por ejemplo, cuando hay desabastecimiento de vacunas, se corre el calendario y se retoma tanto esto sea posible. Es prioritario proteger a las madres y a los niños de acudir a centros de altos riesgo como los hospitales y las clínicas”, informó.

El pediatra mencionó que si bien lo ideal es aplicar las vacunas en el mes de vida correspondiente, el niño no pierde la inmunidad inmediatamente.

Entre los 2 y 12 meses de edad, los infantes reciben las vacunas: pentavalente, antineumocócica, polio, influenza, sarampión, papera, rubeola y varicela.





