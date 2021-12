Conforme a los criterios de Saber más

En el Congreso de la República es una de las instituciones del Estado que no cumple con las medidas necesarias para evitar los contagios de Coronavirus, y ayer se confirmó un nuevo caso. A esto se suma que existen parlamentarios que resisten a vacunarse.

La Unidad de Periodismo de Datos revisó los registros del Ministerio de Salud (Minsa) para corroborar el estado de vacunación de los más altos funcionarios. El resultado arrojó que ministros, congresistas y alcaldes aún no se inoculan pese a estar en el repunte de contagios COVID-19 en el país.

En el caso del Ejecutivo, el único ministro que figura sin ninguna vacuna es Juan Manuel Carrasco (Defensa). Fuentes allegadas explicaron que el ministro no se vacuna por indicaciones médicas, debido a un tratamiento que sigue.

También se revisó el estado de vacunación de la Fiscal de la Nación, la Presidenta del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Contralor de la República, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los miembros del Tribunal Constitucional. Todos tienen sus vacunas completas, excepto Augusto Ferrero Costa quien solo registra una dosis colocada el 19 de septiembre.

La resistencia congresal

Ayer, la legisladora Sigrid Bazán informó que dio positivo al COVID-19, después de haber participado sin mascarilla en el pleno. Además, los congresistas tuvieron, el viernes por la mañana, un desayuno navideño donde la mayoría estuvo sin mascarillla y sin distanciamiento.

Al respecto, el legislador Edward Málaga reconoció que el Parlamento no cuenta con las medidas necesarias. “No me cansaré de repetir que necesitamos medidas más efectivas para evitar contagios”, dijo en Twitter.

Los registros del Minsa muestran que seis congresistas no han recibido ninguna dosis de las vacunas contra el COVID-19. El caso del Parlamento es llamativo, debido a que incluso se habilitó una carpa exclusiva en la sede legislativa para la vacunación de los congresistas y de todo su personal. A pesar de ellos, varios resisten a inocularse.

La mayoría de no vacunados provienen de la bancada de Perú Libre. Son cuatro los legisladores del lápiz que no registran haber recibido dosis alguna. Solo dos de ellos accedieron a dar sus razones. “No me he vacunado porque considero que no es una necesidad para mí. Respeto a mis hermanos y hermanas que sí lo han hecho, y espero lo mismo de ellos”, dijo Janet Rivas.

Los congresistas no solo asisten al pleno de manera presencial, sino que tienen una semana de representación al mes donde asisten a sus regiones y tienen actividades presenciales que muchas veces generan aglomeraciones o sostienen reuniones a puertas cerradas con autoridades subnacionales.

“La vacunación es una intervención de salud colectiva, es un elemento de salud pública, pero estamos considerando solo la perspectiva individual”, menciona el epidemiólogo Edward Mezones, quien asegura que si bien hay libertad para vacunarse, los funcionarios públicos deben considerar que son representantes de una comunidad.

Además, el experto explica que las vacunas han sido desarrolladas para disminuir la severidad de la enfermedad, por lo que su utilización disminuiría la demanda de los servicios de salud y los gastos en atención hospitalaria.

“Se me pasó el tiempo”, refirió Américo Gonza, otro legislador de Perú Libre, quien además indicó que lo haría en estos días. La resistencia en la bancada del lápiz es fuerte y varios han comenzado a vacunarse por las restricciones. Margot Palacios, quien ha presentado un proyecto de ley para suspender las restricciones del gobierno, reconoció a RPP Noticias que se vacunó después de que no le permitieran subir a un avión.

Otros miembros como Lucinda Vásquez, recién recibieron su primera dosis el 14 de diciembre.

En Fuerza Popular también encontramos el caso de Luis Alegría, quien aseguró que se trataba de una decisión personal y descartó ser un “antivacunas”. “No me voy a vacunar, al menos por el momento. Durante toda mi vida le he escapado a la medicina, no tomo pastillas, suelo curarme con temas naturales”, explicó. Según acotó, se viene realizando pruebas regulares y confía en que los resultados negativos le servirán para ingresar a establecimientos públicos.

Su colega de bancada, Mery Infantes, nos indicó que recién pudo vacunarse el martes pasado, alegando una situación médica. En total, son siete parlamentarios que aún no reciben su segunda dosis.

Pero Infantes no es el único caso donde alega demora en su vacunación por temas médicos. En el caso de la legisladora Noelia Herrera (Renovación Popular), fuentes allegadas explicaron que se contagió de COVID-19 cuando estaba por vacunarse y luego, por indicaciones médicas, aún no ha podido inocularse.

Alcaldes de Lima sin vacunas

Según registros del Minsa, los alcaldes de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Carabayllo y Punta Hermosa no han recibido ninguna vacuna, mientras que el alcalde Independencia, Yuri Pando, solo registra una dosis colocada el 30 de noviembre.

Por su lado, cinco alcaldes (San Borja, Santa María del Mar, La Victoria, Los Olivos y Callao) ya tienen programadas sus dosis de refuerzo, pero aún no se las han colocado. Este Diario intentó comunicarse con todos los gobernadores municipales mencionados, pero al cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Vacunados en el extranjero

Por su lado, 11 congresistas y cuatro alcaldes como Carlomagno Chacón, de Magdalena del Mar y Rennan Espinoza de Puente Piedra, se vacunaron en el extranjero. No obstante, aparecen como no vacunados en los registros del Minsa. Pese a que en junio, el Gobierno habilitó una plataforma digital para que las personas que se inmunizaron fuera del país pudieran registrar su vacunación con el objetivo de actualizar el Padrón Nacional de Vacunación, un gran número de funcionarios y personas que registraron sus inmunizaciones siguen sin aparecer en. el registro oficial.

A mediados de octubre, cuando se inició con la vacunación de la tercera dosis a personal de salud, el Colegio Médico del Perú (CMP) indicó que había advertido de este y otros problemas con el Padrón Nacional al Minsa. El doctor Eden Galan, representante del CMP en la Comisión Consultiva de Inmunizaciones, explicó entonces que existen varios subregistros que carecen de interoperabilidad. “Con este sistema, un ciudadano vacunado con dos dosis, cuya información no ha sido actualizada, podría acudir por una tercera”, advirtió.

