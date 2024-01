Ya han pasado cinco días y sigue en pie la tensión entre el Gobierno y un grupo de pobladores locales de Machu Picchu, los cuales piden la nulidad del contrato con la empresa Joinnus, encargada del nuevo sistema de venta virtual de boletos para ingresar al santuario inca. Los manifestantes vienen acatando un paro desde el jueves pasado, manteniendo bloqueada la vía férrea y originando la suspensión del servicio de trenes hacia Aguas Calientes y el ingreso al parque arqueológico.

Como resultado de esta situación las calles de Cusco y Machu Picchu Pueblo lucen casi vacías, sin el movimiento comercial habitual. Asimismo, los negocios relacionadas con el turismo vienen sufriendo importantes pérdidas económicas. El cese de estas actividades debido a las protestas ha forzado a que los turistas sean trasladados de regreso a Cusco.

En diálogo con El Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, dijo que según el observatorio económico de la entidad se estima que por cada día de paralización, toda la cadena de valor que existe en el corredor turístico de Cusco a Machu Picchu (agencias de viaje, hoteles, restaurantes, guías, transporte, mercados) pierde 3 millones de soles.

Esto quiere decir que en 5 días de paro indefinido las pérdidas suman 15 millones de soles, como mínimo. Adicionalmente, precisó que ya se han perdido las reservas de viajeros internacionales que iban a arribar al Perú para visitar posteriormente Cusco y Machu Picchu correspondiente a los meses de febrero y marzo.

Se han perdido las reservas de viajeros internacionales que iban a arribar al Perú para visitar posteriormente Cusco y Machu Picchu correspondiente a los meses de febrero y marzo. (Foto: Mincul)

“De continuar esta situación lamentablemente vamos a perder el turismo del 2024. Luego de dos años de conflictos sociales, precedido por 2 años de pandemia, es imposible que el sector turismo se mantenga a flote con un quinto año consecutivo malo”, sostuvo Gonzales.

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo agregó que aproximadamente están dejando de ingresar al santuario inca entre 2.500 a 3 mil turistas al día. “Por tanto, esta situación es insostenible, nefasta”, lamentó.

Más cifras del impacto

En entrevista con este Diario, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), detalló que las pérdidas para Machu Picchu, tomando los cuatro primeros días de protestas, ascienden a S/ 3 millones y, para el Perú, la cifra alcanza los S/ 8 millones.

Asimismo, dijo que alrededor de 2.500 empleos de toda la cadena productiva se está viendo afectados por la paralización. Incluso los agricultores.

“Somos de los pocos países en la región que no ha superado ni llegado a números pre pandemia. Nuestros números eran de 4,6 millones de turistas. En el 2023 hemos cerrado en 2,2 millones, estamos muy bajos. La expectativa que se tenía para el 2024 era cerrar en 3,2 millones; sin embargo, con esta situación, no creo que superemos los 2,3 millones. Es así de crítico”, detalló Acosta.

Por su parte, John Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, agregó que las pérdidas a nivel de Cusco y agencias alcanzan alrededor de 500 mil soles debido a cancelaciones de paquetes y limitaciones en servicios turísticos.

Gobierno no dará marcha atrás

La tarde de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que el Gobierno no dará un paso atrás en la decisión de cambiar “el modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente en el sistema de entradas a Machu Picchu en los últimos años”.

“Creemos que con mucho esfuerzo la sociedad y población cusqueña conjuntamente con las autoridades hemos conseguido que poco a poco se vaya incrementando el turismo en esta importante ciudad. Los ministros vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente mal utilizando el tema de las entradas”, indicó.

Manifestantes piden la nulidad del contrato con Joinnus, encargada del nuevo sistema de venta virtual de boletos para ingresar al santuario. (Foto: Mincul)

Otárola señaló que el problema es originado por un “pequeño grupo” que ha visto sus intereses del negocio ilegal afectados. Recordó que la interrupción de vías de acceso al patrimonio a la nación y los activos críticos nacionales está sancionada con una pena privativa de la libertad de 10 a 15 (según el Decreto Legislativo N°1589, publicado en diciembre último).

“No vamos a perder el principio de autoridad . No vamos a tomar una decisión distinta a la asumida por la ministra de Cultura. Le expresamos todo nuestro respaldo. Hacemos una invocación a quienes insisten en que regrese el sistema anterior, decirles que eso no va a ocurrir. El reto es establecer un esquema moderno, que pueda permitir que nuestra maravilla sea accesible de manera transparente para todo el turismo mundial”, expresó.

Por su parte, la ministra de Cultura Leslie Urteaga descartó también un retorno a la plataforma antigua de venta de boletos para ingresar a la llaqta de Machu Picchu. Dijo que esto significaría un caos que no se puede permitir. “Volver a la plataforma anterior sería aún más dramático para el sector”, comentó.

En conferencia de prensa, culminado el Consejo de Ministros, la ministra de Cultura, @LeslieUrteaga, enfatizó que se hará cumplir el principio de autoridad en Cusco para permitir el desbloqueo de vías en la ruta a Machupicchu. pic.twitter.com/hItqFCl9ls — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) January 29, 2024

En esa línea, resaltó que según informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entre 70 mil y 80 mil personas no fueron registradas como ingresantes al santuario a través de la web anterior, lo que habría ocasionado un desbalance de casi 8 millones de soles solo en el 2022.

“Es indignante, preocupante y me da mucha lástima, porque es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho de nuestro patrimonio cultural, a través del mercado negro de los boletos a Machu Picchu”, manifestó.

La titular de Cultura señaló que las investigaciones deben continuar sobre esta denuncia y que se trataría de un robo sistemático de entradas no pagadas o incluso ocultas.

En tanto, enfatizó que no aceptarán de ninguna manera el chantaje de algunas personas que estarían detrás de esta medida de fuerza. “La paralización afecta no solo a los turistas, sino también a los operadores turísticos, restaurantes, hoteles y demás servicios asociados, con pérdidas estimadas en más de un millón de soles diarios en Machu Picchu y 2,3 millones para el país”, indicó Urteaga.

No quieren dialogar

Los pobladores y dirigentes en torno a Machu Picchu han rechazado las propuestas del Gobierno, manteniendo su postura y paralizando las actividades comerciales y turísticas. Cabe recordar que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha expresado su disposición de instalar una mesa de diálogo o de trabajo con los manifestantes que mantienen la medidas de fuerza en el distrito de Machu Picchu.

A través de un comunicado, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP Central) han señalado que no están dispuestos a dialogar con una “autoridad cuestionada”, refiriéndose a Urteaga, y han rechazado la convocatoria a diálogo propuesta por el gobernador regional Werner Salcedo para levantar el paro.

Gobierno expresó su respaldo a ministra de Cultura en no dar marcha atrás. (Foto: Mincul)

En tanto, han convocado una asamblea regional para este martes 30 de enero a las 6:00 p.m., a fin de respaldar las protestas. La FDTC ha remarcado la urgencia de restituir la plataforma de boletos que era gestionada por la Dirección Desconcentrada del Cusco (DDC), sosteniendo que esta debería ser actualizada y debidamente supervisada.

Además, destacan que se debe transferir y reestructurar la DDC bajo la jurisdicción de la región Cusco, asegurando al mismo tiempo la integridad de su presupuesto y los procesos de recaudación.

Vale precisar que el último domingo, se llevó a cabo una reunión en Cusco entre la ministra de Cultura, el ministro de Comercio Exterior y Turismo Juan Carlos Mathews, la ministra de Ambiente Albina Ruiz y el gobernador regional del Cusco Werner Salcedo.

En la cita también estuvo presente el alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, quien, como vocero, trajo el mensaje de su población. “Nosotros (los ministros) no hemos ido al Cusco a pedir una tregua. Nosotros lo que hemos ido es a decir que tenemos siempre la disponibilidad para dialogar y poder llegar a consensos para salir de esta crisis. Necesitamos que se levante la huelga, para tener conversaciones efectivas”, sostuvo la ministra.

Tras la reunión, el llamado Colectivo Popular del Distrito de de Machu Picchu y demás comunidades locales que encabezan las protestas y en los cuales se incluyen también gremios turísticos, difundieron un comunicado informando que no aceptarán la propuesta de diálogo hasta que el Ministerio de Cultura declare la nulidad del contrato con la empres Joinnus, encargada de la administración del cobro de los boletos en la página tuboleto.cultura.pe.

Además, indicaron que mientras ello no ocurra radicalizarán la huelga indefinida en el pueblo de Machu Picchu y sus comunidades. En ese sentido, pidieron a la Dirección Desconcentrada de Cultura el cierre de la llacta Inca mientras se desarrolle la paralización.