Este lunes se cumplió el quinto día de paro indefinido en Machu Picchu. Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Viaje y Turismo (Apavit), conversó con El Comercio desde España, donde viajó para participar de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde se promocionó el Perú como destino turístico.

Estamos en el quinto día de paro indefinido en Machu Picchu, ¿a cuánto ascienden las pérdidas económicas por las protestas?

Las pérdidas para Machu Picchu, en los cuatro días de protestas, ascienden a S/ 3 millones y, para el Perú, son de S/ 8 millones. Para la economía tan golpeada que tenemos, es un pecado permitir eso, porque afecta a toda la cadena productiva, incluyendo a las familias más vulnerables.

¿Cuánto representa Machu Picchu para el sector turístico de Cusco?

De cuatro turistas que llegan al Perú, uno va a Machu Picchu. Quien va a Cusco disfruta de sus maravillas porque tiene lugares muy atractivos, pero van a Machu Picchu.

Cuando un extranjero ve un conflicto social en Machu Picchu, simplemente ya evita el destino porque no sabe cómo se expandirá la crisis.

¿Cuántos empleos se están viendo afectados?

Alrededor de 2.500 empleos, incluso los agricultores. Es toda la cadena productiva. cuando hablo de los más vulnerables, me refiero a la señora que vende el choclo, al mozo del restaurante, al recepcionista del hotel, a quien trabaja en los trenes.

Tengo entendido que los huelguistas ni si quiera permiten que las personas que venden choclo o camote y demás, salgan a atender a los turistas que están totalmente desesperados. Están prohibiendo el libre movimiento de las personas.

¿Cómo está esto afectando la imagen del país, cuyo turismo receptivo aún no se recupera?

Muchísimo. El sector público y el sector privado hemos venido a Madrid, a la feria más importante de turismo Fitur, donde el Perú ha invertido una cantidad brutal en el stand de 360 metros cuadrados, trayendo a 32 empresas expositoras. Han invertido en propaganda en el metro de Madrid, en los aeropuertos, en los buses.

Aquí la gente vivía la feria feliz promoviendo el Perú mientras que, paralelamente, empezó esta cuestión social en el país.

¿Cómo se han recibido las noticias en España?

La feria acabó el 25 de febrero y los videos terroríficos que llegan de Machu Picchu, de turistas secuestrados, ya dieron la vuelta al mundo.

Los operadores internacionales que recibían con mucha algarabía el retorno de Perú y Machu Picchu como destino se han quedado impactados. Esto está perjudicando más de lo que se imaginan la imagen de Perú y ese dinero que se está perdiendo nunca se va a recuperar.

¿Qué se esperaba este 2024 para el turismo y cómo podrían repercutir las protestas?

Somos de los pocos países en la región que no ha superado ni llegado a números prepandemia. Nuestros números eran de 4,6 millones de turistas. En el 2023 hemos cerrado en 2,2 millones, estamos muy bajos. La expectativa que se tenía para el 2024 era cerrar en 3,2 millones; sin embargo, con esta situación, no creo que superemos los 2,3 millones. Es así de crítico.

Los grupos que impulsan las protestas piden que se anule el contrato con la nueva plataforma de venta de boletos para Machu Picchu.

Vamos por partes, la plataforma que existía era muy vulnerable porque, por ejemplo, registraban ingresos de pasajeros de Afganistán con el mismo nombre y número de pasaporte. Por esta vulnerabilidad, la Contraloría habla de pérdidas de S/ 7,5 millones al año.

Ahora, se ha adjudicado a Joinnus, quienes dicen que no van a cobrar comisión los primeros meses. El gobierno pide que les den oxígeno de tres a seis meses para hacer una plataforma que no sea vulnerable, donde se puedan registrar, pero no quieren.

Aquí en España se mueven 88 millones de turistas y todos los servicios se compran por la web, ya sea para el teatro, el Palacio Real, el Museo del Prado, el Palacio de Alhambra, este último es muy estricto, das tu ticket y escanean tu documento para verificar que seas tú mismo y ojo que reciben unos 8 mil turistas al día.

Eso se busca aquí...

Todo el sector turismo [en Perú] está de acuerdo con que la venta debe ser virtual, porque ya se probó que la venta presencial era un maltrato hacia los turistas. Eran colas de horas, los hacían ir al día siguiente a las 4:00 am y eran obligados a pernoctar en Aguas Calientes.

Cuando uno va a un destino no va con la idea de que lo van a obligar. Si pasan la noche en Aguas Calientes es porque les provoca, porque quieren ver el amanecer y el atardecer en Machu Picchu. Con esta obligación de pernoctar, han ido menos turistas.

El gobierno no debe dar marcha atrás con la venta por Internet, porque sentaría un precedente. Debe continuar firme y tomar las medidas del caso. Lo que se está haciendo en Machu Picchu atenta contra el país, va contra las leyes y no se debe permitir.