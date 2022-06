Su madre, desde pequeño vio en él una luz, algo especial, una esencia que le aseguraba que su hijo sería grande, recuerda Ancca. Años más tardes, representa al máximo gobernante del Tahuantinsuyo, aunque el amor terrenal de su madre no alcanzó a verlo deslumbrar con esa luz que ella admiraba en vida.

En el 2011, inició su preparación para interpretar al inca en la escenificación del Inti Raymi, pese a ser excluido en su primer casting, pasó varios años más estudiando la historia de la cultura inca y perfeccionando el idioma que heredó de sus padres: el quechua. David soñó y se propuso ser el Inca del Inti Raymi, sueño que logró.

David Annca, docente de lengua y literatura. de 43 años, interpreta al máximo gobernador del imperio de los incas. El maestro creció reafirmando su identidad cultural y construyendo su personaje. (Foto: Melissa Valdivia/El Comercio)

Ancca es un inca a prueba de adversidades, en el 2017 logró su ansiado objetivo, sin embargo, la coyuntura social de esas fechas le puso su primera prueba. “Saber que había sido elegido para interpretar al inca por primera vez, fue algo emocionante, estoy muy orgulloso de mi. Pero fue algo anecdótico porque no se sabía si se iba a realizar el Inti Raymi”, cuenta a El Comercio.

Casualmente, se trataba de sus colegas docentes quienes diez días antes habían emprendido una huelga indefinida por mejoras salariales y la anulación del examen de calificación docente. Aquel 24 de junio, los profesores frustraron uno de los tres episodios del Inti Raymi, que provocó la suspensión del ritual conocido como “El encuentro de los dos tiempos”, escena en la que el inca se reúne con el alcalde para entregarle, a través del Quipuqamayoq, un quipu (símbolo del buen administrador).

David Ancca afrontó la situación y frente a cientos de espectadores y en medio de un conflicto social le pidió al Dios Sol “paz y unión”

“Ingresé a la plaza, pero estaba abarrotada de manifestantes, no había forma de realizar toda la ceremonia tal como se ensayó. Entones di una mensaje que ya no formaba parte del libreto, un mensaje que nació de mí. Le pedí al Sol, que irradie fortaleza, paz, unión y solución de los problemas que en ese momento habían”, recuerda David Ancca.

A pesar del percance en la Plaza Mayor, la fiesta llegó a buen término, pues el inca y su séquito lograron interpretar el episodio de cierre. Para los años 2018 y 2019 las autoridades ratificaron la confianza a la interpretación de David Ancca en el Inti Raymi.

La pandemia por la COVID-19, significó otra prueba. David Ancca y su personaje también estuvieron en cuarentena en el 2020. Hace un año atrás regresó el Inti Raymi pero sin el calor de su público, un desafío que David también supo superar. “Es otro sentimiento, el 2021 fue algo extraño, el calor de la población es importante, no fue posible compartir con ellos nuestra cultura inca”, añadió.

El papel

Los trajes del inca son sahumados un día antes de la escenificación. David Ancca concentra y se ensimisma en su personaje. Junto a los sabios de la cosmovisión andina preparan rituales con coca y piden a las deidades y apus por el bienestar, fortaleza de todos. Su motor son su familia; su madre quien espiritualmente guarda a David, es a ella a quien le dedica cada escenificación.

“Mi madre no ha visto estos momentos gratos, ella es quien siempre me motivaba a ser mejor y confiaba en mis logros. Cada ceremonia le dedico a mi madre. Es una ausencia triste, pero siempre me acompaña espiritualmente. Mi familia, mis padres y hermanos se sienten orgullosos de mí, ellos también son mi motor”, refiere David Ancca.

Para este 2022, el maestro interpreta por quinta vez al inca en el Inti Raymi. Él exhorta a la unión de todos y revalorar la identidad cultural, la herencia que dejaron nuestros ancestros.

“Que el Dios Sol y nuestros apus nos manden sus energías y salgamos adelante como región, como país. Queremos un país próspero, nuestros antepasados desarrollaron una gran cultura, y nosotros también podemos hacerlo, con compromiso. El regreso del Inti Raymi es un llamado a las nuevas generaciones para revalorar su identidad cultural”, finalizó.

El docente, quien está está en constante preparación, sigue construyendo el personaje para el cual nació.