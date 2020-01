La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, indicó que los estudiantes de falsos colegios privados, que sean cerrados durante las acciones de supervisión por parte del referido sector, no se verán afectados en la continuidad de sus estudios.

“En ningún caso se quedarán sin el servicio educativo. Si hay un colegio que se cierra van a tener el acompañamiento para que se reubiquen. Ese es el compromiso”, dijo esta mañana la funcionaria en comunicación con RPP.

► Estafas bajo la fachada de colegios privados | INFORME

► Minedu dispone medidas para combatir informalidad en colegios privados

Este miércoles, el Ministerio de Educación (Minedu) publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia 02-2020, el cual dispone, entre otros puntos, que las direcciones regionales de educación intervengan, cierren, sancionen y denuncien a estos establecimientos que perjudican a miles de familias.

Solo en 22 distritos Lima, el Minedu tiene 264 locales que estafan a sus estudiantes porque ofrecen servicios educativos sin ningún tipo de autorización. Se estima que en estos centros estudian entre dos mil y cuatro mil alumnos. Hasta ayer, ni el Minedu ni las direcciones regionales de educación podían cerrar estos falsos colegios, por un vacío en la Ley de los Centros Educativos Privados (26549).

“La ley actual no permitía, una vez creado el colegio y pasado un año, cerrar las instituciones que no cumplían con las condiciones básicas (...). Por otro lado, hay establecimientos que abrían sin hacer ningún trámite. El Minedu no tenía ninguna potestad porque no son colegios ni cuentan con código de registro”, explicó Pablo Medina.

Agregó que su sector está facultado desde hoy a iniciar acciones de supervisión en los colegios privados que no cumplen con las condiciones básicas, acompañadas de una serie de medidas para fortalecer las funciones de las UGEL y Direcciones Regionales de Educación.

“Así como hay buenos colegios privados, la gran mayoría son de los que no cumplen con las condiciones. Ahí vamos a iniciar acciones de supervisión", dijo.