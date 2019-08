“La igualdad de género debe ser muy alta para combatir la trata y la explotación de menores”

La experta en prevenir el abuso infantil y la trata de menores de edad llegó al Perú para participar del taller internacional sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes realizado por CHS Alternativo. A continuación da unos alcances necesarios para entender lo peligroso que es este delito.



-¿Cuáles son las nuevas modalidades de captación de menores que terminan como víctimas de explotación sexual en el mundo?



Creo que hay más extorsión sexual de adultos a niños a través del Internet. También hemos visto a más niños siendo reclutados para captar a otros niños a través de los videojuegos. Lo otro relativamente nuevo que hemos descubierto es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) a través del lives de las cámaras web. Es decir, promocionan a niños a través del Internet y ofrecen el tiempo con ese niño por medio de un pago.



-¿Y esto sucede en una zona específica? ¿Es igual en Estados Unidos y América del Sur?



Sí claro, es un fenómeno global, mientras más gente en cualquier país tenga acceso a Internet, a celulares, iphones, etc. , siempre se incrementará la explotación aunque sea en áreas rurales o lejanas.



-¿Y cuál es la responsabilidad de los padres en este contexto del fácil acceso a Internet?



Es muy importante que siempre estén monitoreando lo que hacen sus hijos porque los niños siempre están un paso adelante de los papás. Creo que tenemos que construir ciudadanía en línea, que es enseñarles cómo acceder a Internet de manera responsable y cómo pueden protegerse a ellos mismos.



La experta llegó al Perú para participar del taller internacional sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes realizado por CHS Alternativo. (Foto: CHS)

-En los casos de trata de personas en los que niños “captan” a otros niños para ser explotados. ¿Los menores se convierten en doble víctimas?, porque no podemos decirles cómplices ¿no?



Es muy común en la trata de personas, reclutar a niños para captar a otros menores. Eso hace fácil la captación porque los niños confían en los otros niños, pero también hace que los niños sean llamados "criminales". Hay muchas razones por la que los tratantes hacen eso y sí los niños se revictimizan. Estoy de acuerdo en que el niño que recluta a otro no es un criminal pero, lamentablemente, la ley dice algo diferente. Incluso el niño siente culpa y que está cometiendo un crimen.



-¿Cómo deben ser abordadas las políticas publicas por parte del Estado para disminuir la trata de personas y la explotación sexual de NNA?



Creo que la mejor manera sería enfocarnos y mostrar cómo es un riesgo público de salud, cómo la trata afecta a un niño, afecta a la familia, a la sociedad y realmente el Estado debe enfocarse en los problemas a nivel país y tratar de cambiar algunas normas culturales como la homofobia. Debe enfocar la prevención no solo a las posibles víctimas sino a los posibles traficantes y eso involucra, por ejemplo, a no ver a las mujeres como símbolos sexuales.



-La trata de personas es un delito invisible, muchos desconocen que el tratante puede ser el papá de la víctima y no viene de ‘mafias’ ¿cómo destruimos estos mitos?



La gente tiende a creer que es algo que pasa de forma diferente en otros países, esa actitud es común, es un patrón. Por eso se debe trabajar en la información a la gente para que se entere de lo que está pasando. Se suele pensar que siempre son los grandes criminales, que nunca será el padre, que ese tipo de cosas solo le pasa a la gente pobre y no se dan cuenta que le puede pasar a cualquiera y en cualquier lugar.



-El Estado debe proteger a las víctimas de trata menores de edad que son rescatadas y llevadas a albergues. Sin embargo, entidades como la fiscalía han reconocido que esta labor es deficiente ¿Cómo protegemos a las víctimas?



Es difícil saber con exactitud qué funciona en estos momentos, cual es la ayuda correcta. No ha habido muchos estudios en cuanto a esto. Sé que los expertos internacionales están de acuerdo en la experiencia holística para las víctimas, enfocarse en todas las áreas del ser humano, se puede dar apoyo psicológico pero no sirve si no hay actividades laborales para que la persona pueda volver a la sociedad. Se tiene que ver desde una forma más completa



-En el Perú no se está cumpliendo con la protección a las víctimas, algunas incluso se están mezclando con adolescentes infractores..



Estamos aprendiendo y creo que es muy difícil aún saber cuales son las herramientas que las víctimas necesitan, porque luego los niños vuelven a casa y tienen los mismos problemas de violencia, pobreza y todo lo que le afligía antes. Ahí es donde se debe empezar a trabajar.



-¿Qué tan importante es la igualdad de género en la educación para evitar que más niños sean víctimas de explotación sexual y trata de personas?



La falta de un enfoque de género es muy preocupante porque influye para que las niñas sean explotadas y tratadas ya que no tienen las mismas oportunidades, no tiene educación, y las hacen más susceptibles porque son tratadas como objetos sexuales. La igualdad de género debe ser muy alta para combatir la trata. Es una de las medidas fundamentales para prevenir la trata y la explotación.

Si deseas denunciar algún posible caso de trata de personas o explotación sexual o laboral puedes hacerlo a través de estos números:

Ministerio Público