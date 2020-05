Unos 56 peruanos procedentes de la ciudad Sao Paolo - Brasil, se quedaron varados en la frontera de Iñapari, en Madre de Dios. Ellos se encuentran en el puente de integración, límite de la frontera Perú y Brasil, a falta de la autorización de migraciones para ingresar al país. Siete de ellos resultaron contagiados con COVID-19.

“Mucha gente que migró a Sao Paolo, por progresar y buscar una mejor vida en un país ajeno, ahora está sin trabajo”, dijo Roger Huamán Condori, uno los peruanos varados en la frontera.

Contó que prefieren retornar al Perú hasta que pase la pandemia. Los peruanos que están varados en la frontera provienen de regiones como Cusco, Lima, Arequipa, Huancayo, Huánuco, Puno y Apurímac. Dentro de este grupo hay 23 varones, 18 mujeres, y 9 menores de edad. La mayoría tiene parejas e hijos.

Este grupo de 56 peruanos, es el segundo grupo que terminó varado, hace 20 días otro grupo de 21 peruanos también se quedó en la frontera. Recién la tarde del lunes 11 de mayo se trasladaron en un bus del Ejército , desde Iñapari hasta la ciudad de Puerto Maldonado. Ellos se encuentran alojados en un hotel de la ciudad de Puerto Maldonado, a la espera para viajar a sus ciudades de origen.

Ellos agradecen la solidaridad del Alcalde la provincia de Tahumanu y de los ciudadanos de Iñapari quienes los atendieron con alimentos, agua, artículos de limpieza, y carpas para pernoctar en la misma vía.

El gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, indicó que no cuentan con la capacidad hotelera ni las pruebas de descarte del coronavirus necesarias para recibir a los peruanos varados en la frontera. Hidalgo se quejó de que la Cancillería no atienda a los ciudadanos peruanos en Sao Paolo. Dijo también que el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, solo cuenta con 50 balones de oxígeno, 5 camas UCI, 4 ventiladores, y no hay suficientes pruebas para detectar el COVID-19.

