Manolo Fernández, médico veterinario CEO del laboratorio Farvet, con sede en Chincha, asegura que tras los problemas generados en las últimas semanas su empresa no continuará con la fase de ensayos clínicos de la candidata a vacuna intranasal contra COVID-19 que elabora. Reitera que no ha vacunado a nadie y que sus declaraciones afirmándolo fueron un error por la emoción.

¿Qué pasó con la candidata a vacuna que elaboraba con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)?

En enero de 2020 iniciamos nuestro proyecto de control de la pandemia postulando a Concytec con una vacuna recombinante con la proteína S1 del virus COVID-19. Esta proteína tenía como objeto mezclarse con un adyuvante y usarla intramuscularmente, pero la producción de la proteína era costosísima. Al usar un adyuvante y con las noticias de otras vacunas parecidas, con graves efectos secundarios, decidimos dejar de lado el proyecto. Además de ser costosa nos iba a dejar problemas de reacciones secundarias. Hemos hecho la prueba en animales, prácticamente la estamos terminando.

¿Cuál fue el apoyo de Concytec?

No hemos abandonado ese proyecto porque Concytec nos dio la plata y teníamos que justificar los gastos. El apoyo fue de 350 mil soles solo para la vacuna recombinante. Cuando nos dieron el dinero todavía no pensábamos en los otros dos proyectos de vacuna. Ese financiamiento, que recibimos con mucho agrado y elogiamos ese esfuerzo, ese dinero que con muy buena voluntad da el Gobierno con los escasos recursos que tiene, no alcanza para todo el proyecto. Hemos invertido alrededor de 800 mil dólares y solo hemos recibido 350 mil soles.

¿Qué otras candidatas está desarrollando Farvet?

Nosotros teníamos otras vacunas que las usamos en la línea veterinaria, patentadas por Farvet, como la vacuna oral en base a una salmonela y la vacuna nasal en base a la Newcastle. Desde hace 40 años usamos ese virus y vivimos en contacto con él. Los vacunadores respiran el virus porque las billones de dosis que todos los días se vacunan se dan por spray. El vacunador entra con spray y debería llevar una mascarilla, pero les incomoda y vacunan sin mascarilla. Entonces respiran el virus de Newcastle y prácticamente se están vacunando. La ventaja de esta vacuna es que, a pesar de que el humano está en contacto con este virus muchísimos años, nunca ha producido un evento secundario.

¿Qué pruebas se han realizado con esta candidata?

Ensayo preclínico en ratones, monos y hámsters. Todas las candidatas tienen comités de ética, sino no podríamos avanzar. Los comités son de la universidad Cayetano Heredia, San Marcos y Hermilio Valdizán de Huánuco. Otra cosa es el comité de ética humano que se tendrá que pedir para esta vacuna probarla en humanos.

¿Por qué decidió incursionar en medicina humana?

Nosotros no queremos incursionar en medicina humana para nada. No tenemos ninguna intención, tal es el punto que yo hice un planteamiento al vicerrector [de la UPCH] para que ellos se encarguen de todo esto. Les doy la cepa y que ellos se encarguen de producir la vacuna. Hasta ahora no me contestan.

Dijo que se vacunó y luego lo negó ¿Mintió?

Realmente no es ninguna mentira. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el virus de Newcastle 37 años, tenemos contacto con el virus. Nosotros nunca nos hemos vacunado, no nos podemos vacunar porque realmente se requiere un permiso de un Comité de Ética. Eso lo sabemos. Bastó que yo diga, por una equivocación, me vacuné que inmediatamente me censuraron los peruanos y más bien he recibido felicitaciones de otras partes, de Italia, España y yo he tenido que decir mentira, me he equivocado no me vacuné

Pero mencionó que también vacunó a su familia…

Familia es difícil... se entendió que fue una gran familia. Soy divorciado, solo tengo dos hijos. Yo y mi otro hijo que es jefe de producción. Somos dos, yo vivo acá vivo solo. Hablar de familia se entendió como que hubiera vacunado a 20 personas, pero es un escándalo. Se ha querido escandalizar esas frases equivocadas que di.

Usted descarta que las vacunas tengan efectos secundarios, pero eso se ve en fase clínica. ¿hay exceso de confianza?

Yo no digo esto porque tengo exceso de confianza, lo digo en base a evidencia. Si yo sé que hay personas que se han puesto la vacuna de Newcastle, con dosis 100 mil veces, por vía intravenosa ¿diría que es peligrosa? Es el mismo virus solamente con un inserto, eso no cambia nada al virus. Lo único que puede perjudicar es que no inmunice, pero como efecto tóxico letal no tiene. La ventaja de esta vacuna es que por sus evidencias científicas no va a producir efectos secundarios, es fácil de producir, de administración sencilla. Se puede actualizar cada vez que se quiera. Si aparece el COVID A, el B, lo agregas. Esta vacuna se puede producir masivamente y puede estar en todos los centros de salud.

¿Cuándo estará lista su candidata? Se habló de octubre, de marzo, de julio…

Si todo corre dentro de lo previsto, hay una buena voluntad de las autoridades, podemos hablar de pruebas clínicas en marzo y pueden terminar en julio o agosto. En el peor de los casos en octubre el Perú podría tener una vacuna peruana.

¿Qué falta para empezar las pruebas en humanos?

En realidad, nosotros no vamos a hacer la vacuna. Si se consigue el dinero, el Gobierno puede asumir el proyecto, tiene que evaluarlo, ellos pueden hacer todo. Hay intereses de otros países de hacer la vacuna y usarla para sus países. Nosotros no podemos producir la vacuna porque no somos un laboratorio humano.

Si usted tiene experiencia en vacunas para animales y está desarrollando su propia vacuna ¿Por qué aparece junto a movimientos antivacunas?

Mi cuestionamiento ha sido mal interpretado en el sentido que se ha creado una corriente antivacuna en el mundo por la falta de transparencia, las grandes farmacéuticas no han transparentado sus pruebas clínicas. Los gobiernos de Sudamérica han ocultado los precios. Me parece que está mal jugar con la salud de millones de personas. Todas las vacunas deben ser buenas, pero es necesario que se publiquen [los estudios].

Pero los movimientos antivacunas están usando su nombre, incluso usted mismo ha participado en sesiones en el Congreso junto a algunos voceros…

Me ponen, yo me he salido de esos movimientos y me vuelven a colocar. Me he salido de Facebook, de Twitter. Me salgo y me ponen. Cómo voy a ser antivacunas si hago vacunas.

¿Qué queda pendiente con su proyecto?

Realmente estoy muy estresado y agotado por esta situación, entonces hemos acordado hoy con el Dr. Mirko [Zimic] es solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales. Vamos a presentarlo a la publicación internacional y si hay alguien quiere terminar el proyecto se lo damos. Pero Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios.

Entonces el futuro de su candidata vacuna ¿de quién dependerá?

Lamentamos no poder continuar, no tenemos las condiciones y buscar esas condiciones es un tremendo esfuerzo. Si el Gobierno lo quiere continuar, tiene el proyecto, si la Cayetano quiere, también. Farvet es una empresa productora de vacunas veterinarias, yo me debo a las veterinarias. Qué hago metido en vacunas humanas donde lo único que he hecho es gastar y no recibir. La fase humana no es mi competencia. Yo qué haría con veterinarios en los hospitales, no puedo.

