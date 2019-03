Ministra del Ambiente: “Emprenderemos un agresivo plan de cierre de botaderos”

Lucía Ruiz, abogada con más de 20 años de experiencia en temas de gestión de recursos naturales, se desempeñó como viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam) desde abril del año pasado, y hace dos semanas asumió el liderazgo de esta cartera. En su primera entrevista con El Comercio manifiesta su posición sobre diversos temas y habla sobre los principales lineamientos de su gestión.

—¿El presidente Martín Vizcarra le ha pedido algo especial para su cartera?



Primero que no paremos en el trabajo que hemos venido haciendo. Cuando pude conversar me dijo que éramos un ministerio muy importante, transversal y muy activo. Él está absolutamente comprometido con inversiones que sean sostenibles ambientalmente, socialmente, económicamente.

— ¿Cuáles serán los lineamientos de su gestión?



No queremos detener todo aquello que se había ya programado para este año. Hemos empezado un fuerte trabajo de gestión de residuos sólidos. Puede atribuirse al tema de gestión del municipio, pero hay mucho retraso en el pago de los arbitrios. Ya la ley de residuos sólidos establece que se puede pagar a través de los recibos mensuales de luz y agua, pero no se está haciendo por desconocimiento de los alcaldes. Además, como población debemos ser conscientes y separar la basura, sacarla a la hora, aprender a reciclar.

— Si bien la gestión de los residuos sólidos es responsabilidad directa de los gobiernos locales, ¿de qué forma se articulará desde su sector este trabajo?



Los municipios tienen que elaborar ordenanzas para que la gente saque sus residuos reutilizables los miércoles. Sin embargo, desde el Viceministerio de Gestión Ambiental hemos hecho modelos de ordenanza para eso y se está conversando con las empresas de luz y agua para que den facilidades a los alcaldes.

— ¿Parte del apoyo es la campaña de reciclaje que el Minam acaba de emprender?



Esta campaña viene con un aplicativo para celulares [En Casa Yo Reciclo] y dependiendo de lo que quieras reciclar solo entras y encuentras todos los lugares donde puedes hacerlo. Lo que se quiere establecer es los miércoles como el día de reciclaje, y esto a través de ordenanzas.



— ¿Cuánto se ha avanzado en la construcción de rellenos sanitarios?



El año pasado se inauguraron seis rellenos; este año serán cinco. La meta es llegar a los 30. Sin embargo, tenemos más de 1.800 botaderos, lugares insalubres, pestilentes con toda la basura una encima de la otra y gente trabajando alrededor en situaciones que no son las adecuadas. Por eso, estamos emprendiendo un agresivo plan de cierre de botaderos. Estamos dando la mayor gama de oportunidad de financiamiento que nos permita cerrar esos botaderos. Cerrarlos sin dar oportunidad a las municipalidades tampoco es lo adecuado.

— Recientemente el Ejecutivo inició en plan de recuperación de La Pampa, en Madre de Dios. ¿Este trabajo seguirá siendo liderado por el Minam?



Trece ministerios e instituciones hemos estado haciendo este trabajo. El Minam lideró el proceso por un tema clave: Madre de Dios es la ‘joya de biodiversidad del Perú’ y tiene casi la mitad de su territorio como área natural protegida y siendo amenazada por la minería ilegal. Este plan tiene etapas y luego de la estabilización viene apoyar la productividad en la zona, y por eso es que el Ministerio de Agricultura lidera esta última etapa; ya estaba pensado así.



— ¿Qué nos garantiza que no será una interdicción más?



Yo te aseguro que a Madre de Dios se entró para quedarse. Lo dijo el presidente y yo le creo porque es un hombre con compromiso. Los otros ministros también son gente totalmente comprometida.

—¿Cuál es la posición de su cartera frente al conflicto de Las Bambas?



En este caso el trabajo está liderado por el Ministerio de Energía y Minas. Si hay diálogo, yo creo que hay soluciones. Entendemos que hay voces preocupadas por el tema del principio de autoridad, nosotros también estamos preocupados por eso. A diferencia de La Pampa, en Las Bambas hablas de ciertos reclamos y voces de la población que deben ser escuchados.



— ¿Y con respecto al proyecto Tía María? Su permiso ambiental vence en agosto.

Necesitamos que la población conozca cuáles son las características de los ámbitos que se desarrollará. Los estudios de impacto ambiental tienen que ser abiertos, públicos y participativos. El caso de Tía María sé que está en proceso. El Minam confía mucho en la solidez que tiene Senace en la evaluaciones que desarrolla, así como OEFA en las fiscalizaciones como corresponde.

— Hace unos días Sunass advirtió el posible desabastecimiento de agua en Lima. ¿Qué puede hacer Sedapal y nosotros como ciudadanos para evitar esta situación?



El Minam está preocupado por el impacto que el cambio climático está generando en las fuentes de agua. Sedapal tiene reservorios, pero qué pasa si donde tiene sus plantas y reservorios empieza a escasear el agua. Tendrá que ver más arriba. No es que no deba buscar nuevas fuentes de agua, sino que lo primero que tiene que hacer es asegurar las actuales. Se requieren estudios, y es probable que Sedapal no los tenga y por eso no esté invirtiendo.

— A fines del año pasado Osinfor fue adscrito al Minam y Estados Unidos lanzó una alerta aduciendo que esto afectaba el TLC y la independencia de esta institución. ¿Cuál es su posición al respecto?



En estos momentos lo único en lo que estamos enfocados, en tanto Osinfor sea un adscrito al ministerio, es apoyarlo al máximo durante su fortalecimiento. Lo primero que hicimos es ver cómo está su prepuesto, y pedir una mayor asignación de dinero.

—¿Cómo marcha el proceso de la creación de la reserva del Mar Tropical?



De los cuatro pasos que tiene el establecimiento de un área natural protegida ya se han cumplido dos. Se está trabajando con Imarpe y con el Ministerio de la Producción para llegar a unos temas científicos, para el expediente final. Con esto, más el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, de las actividades económicas que se desarrollan en la zona, pronto podemos estar cumpliendo el sueño de tener el área.