“Monseñor Eguren decidirá en su momento si desiste del proceso contra Paola Ugaz”

El arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio, José Antonio Eguren, desistió de la querella interpuesta contra Pedro Salinas, luego de que se condenara al periodista a un año de prisión suspendida por el delito de difamación. A través de un comunicado, Eguren señaló que su decisión responde a un “bien superior”: la unidad de la Iglesia.

► Arzobispo José Antonio Eguren desistió de querella contra periodista Pedro Salinas

En entrevista con El Comercio, su abogado, Percy García Cavero, evitó precisar si se tomaría la misma decisión para el caso de la periodista Paola Ugaz, quien también fue querellada por Eguren.

Este caso pasará de la Corte Superior de Justicia de Piura a un juzgado de Lima.

-¿Qué significa que se desiste de la querella contra Pedro Salinas?

Significa que en un proceso penal, por acción privada, como es una querella, el desistimiento se puede hacer en cualquier momento, e implica una extinción de la acción penal. El proceso se extingue y las consecuencias jurídicas de la sentencia (condena y pago de reparación civil), en primera instancia, ya no surten efecto.

- ¿Se pudo desistir antes de la condena o así estaba planteada su estrategia?

Aquí ha habido una querella. El señor Salinas ha difamado y lo sigue difamando [a Eguren], pero se renuncia al derecho al honor porque hay intereses superiores en la Iglesia. Monseñor Eguren dice que ya no quiere seguir adelante con la acción penal, y como es el titular [de la denuncia], es el único que pude decidir si continúa, y ahora ha decidido no continuar, porque existen unos intereses superiores que no estaban presentes cuando se presentó la querella.

-¿Ha sido como un acto de misericordia?

Pedro Salinas dijo que no podía pagar los 80 mil soles de reparación civil. Monseñor Eguren dijo que si no tiene para pagar, se iría preso, y él prometió que no se iba a ir preso. Entonces, al presentar un desistimiento, ya no tiene que pagar, y eso no generaría que se vaya preso.

-¿Cuándo Eguren tomó esta decisión?

Luego del adelanto de fallo (8 de abril). Es evidente que hay opiniones distintas sobre cómo se debía haber enfocado las afirmaciones difamantes del señor Salinas. Hay la necesidad de un espíritu de unidad. Por ejemplo, el cardenal (Juan Luis) Cipriani insistió mucho en el tema de la unidad de la Iglesia…

-Si la Conferencia Episcopal hubiera respaldado a Eguren, ¿él no habría desistido?

Lo que hay aquí es la opinión de dos obispos, (Miguel) Cabrejos y (Carlos) Castillo, que son muy respetables, pero monseñor Eguren tiene el apoyo de una gran cantidad de obispos, y de manera expresa. Pero es evidente que la forma en que se llevaron las cosas puede afectar la unidad de la Iglesia. Si renunciar al derecho a defender su honor implica mantener la unidad, monseñor Eguren está dispuesto a hacerlo.

-¿Entonces también se desistiría en el proceso contra Paola Ugaz?

Sobre ese tema monseñor Eguren emitirá en su momento un pronunciamiento. Aquí hay dos datos importantes, pero esta es mi apreciación personal: primero, que Paola Ugaz no ha sido miembro del Sodalicio, con lo cual eso de que habría una revictimización no es aplicable a ella; y segundo, que Pedro Salinas siempre ha dicho que [la justicia en] Piura está controlada por monseñor Eguren, y si el caso de la señora Ugaz se va a Lima, donde según ella estarían los jueces justos, las condiciones son distintas. Al final es monseñor Eguren el que decide.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe