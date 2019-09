Sunedu bajo un nuevo intento de investigación en el Congreso de la República

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encuentran una vez más bajo la mirada de la Comisión de Educación del Congreso de la República, en esta oportunidad con un nuevo pedido de facultades para investigar por 120 días debido a presuntas irregularidades.

Esto fue planteado en la primera semana de este mes, y durante la primera sesión del grupo de trabajo encabezado por la parlamentaria Tamar Arimborgo. ¿Por qué se busca investigar otra vez a la Sunedu? ¿Cuál es el escenario que encontrará desde el 2018 que se formó una comisión investigadora?

Tras este anunció de la comisión, varias han sido las posiciones de autoridades y especialistas. Incluso, una reciente encuesta de Ipsos para El Comercio muestra que el 67% de las personas que conoce de la Sunedu respalda su labor, pero el 48% está de acuerdo con las pesquisas de la Comisión de Educación.

- Primera investigación -

El 5 de marzo del 2018, la Comisión de Educación, presidida en ese momento por Paloma Noceda, aprobó lo mismo que hoy busca la gestión de Arimborgo. El pleno del Congreso de la República aprobó el 17 de mayo del 2018 las facultades especiales.

En aquel momento se justificó la investigación debido al poco resultado que había dado la Sunedu. Solo se había licenciado a 14 universidades de las 145 existentes en el país.

Finalmente se emitió un avance de informe el 24 de julio del 2018. En este se recomendaba la ampliación del plazo de investigación. La comisión estaba en manos de Milagros Salazar y no se llevó a debate dicho informe. Casi un año después se ha regresado al mismo punto.

- Nuevo escenario pero... -

En entrevista a este Diario, Paloma Noceda, quien inició las indagaciones, consideró hace una semana que "investigar hoy a la Sunedu es inoportuno". "Me genera una indignación extrema que se pretenda desvirtuar el informe preliminar", indicó al referirse a la nueva posición de la Comisión de Educación.

Y es que el nuevo pedido se estaría basando en hechos planteados en el 2018 como presuntas contrataciones direccionadas que habrían trasgredido la Ley de contrataciones del Estado, inadecuada gestión de recursos humanos, procesos de licenciamiento de universidades, entre otros.

Comisión de Educación estableció estas consideraciones para investigar a la Sunedu.

Al respecto, la ex ministra de Educación Marilú Martens indicó a El Comercio que se trata de los mismos hechos pero en diferente escenario. Indicó que si bien al principio hubo retrasos estos se debieron a que las universidades se estaban actualizando para la evaluación. “El proceso de licenciamiento de las universidades se inició en el 2016 y la velocidad que demostraba no era por culpa de la Sunedu sino de las mismas universidades. Teníamos universidades que no habían actualizados sus planes de estudios, el número de docenes, las investigaciones… Si bien al principio no vimos los resultados con la velocidad que queríamos era parte del proceso”, recordó sobre los primeros pasos de la Sunedu.



En la reciente sesión de la Comisión de Educación, la congresista Tamar Arimborgo indicó una serie de irregularidades que justificarían su investigación. "Hasta el momento encontrado irregularidades a Sunedu, asesorías de 80 mil soles mensuales, como irregularidades en contratos CAS. ¿No merece seguir siendo investigada?", señaló.



- ¿Qué buscan en el Congreso? -

Martens fue directa al señalar que no están claras las intenciones de la Comisión de Educación, en especial porque la investigación distrae el proceso de evaluación de universidades que se encuentra en recta final.



“Como no tengo claro [la intensión de la comisión] sino que se repiten los mismos argumentos para la investigación hay otros intereses que no se están transparentando”, consideró.



Por otro lado, otras institucionesse han pronunciado sobre esta situación. La última semana el Consejo Nacional de Educación señaló que el Parlamento debe "contribuir a que la Sunedu culmine de modo exitoso con los procesos de licenciamiento institucional hoy en curso, resguardando su autonomía y capacidad de operación, y brindando a sus funcionarios las seguridades necesarias para el cumplimiento de su delicada misión".