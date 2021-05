El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (La Libertad), José Ruiz Vega, informó que tuvo una reunión con los representantes del Ministerio de Salud (Minsa), para exigirles que vacunen a los trabajadores municipales como: personal de limpieza, serenos y fiscalizadores, sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el Minsa indicó que podría considerarlos con las vacunas remanentes.

“Nos dicen que podrían priorizar a los trabajadores municipales con el remanente de las vacunas no aplicadas a los adultos mayores. En otras palabras, nos darán lo que sobre. Eso es lamentable. Vamos a seguir en pie de lucha, porque deberían enviar un lote específico para ellos”, cuestionó Ruiz vega.

En ese sentido, el funcionario recordó que el mes de abril, los representantes del presidente visitaron Trujillo y firmaron un acta de compromiso que, entre varios puntos, realizarían gestiones ante el Minsa para que incluya este importante grupo de trabajadores en la primera fase de vacunación, debido a que alcanzaron un total de 25 decesos producto de la pandemia.

“Esto no hubiera sido posible si no se le declaraba persona no grata a Sagasti ni se anunciaba marchas de protestas, en su momento. Parece que el Gobierno tiene que esperar que los pueblos marchen en contra suya para recién atenderlos. Eso es inaudito”, lamentó la autoridad edil.

Marcha contra el Ejecutivo

Además, el burgomaestre anunció que se reunió con sus homólogos del Callao y La Perla, quienes también están perdiendo personal municipal a causa del nuevo coronavirus; asimismo, acordaron solicitar una audiencia presidencial con Francisco Sagasti, esto a través del oficio N° 001-2021.

Dicha reunión se realizará con el objetivo de exigirle al mandatario que se promulgue la ley que faculta a los municipios adquirir de manera directa la vacuna contra el COVID-19, tal como lo propuso la corporación municipal trujillana a inicios de este año. En caso el presidente Sagasti no escuche los reclamos, los referidos alcaldes marcharán contra el Ejecutivo el próximo 13 de mayo en Lima.

