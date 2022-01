Conforme a los criterios de Saber más

Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, partido aliado del gobierno, y congresistas de distintas bancadas exigieron al presidente Pedro Castillo que se pronuncie sobre la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior, que se produjo en medio de una nueva crisis en ese sector.

“Presidente Pedro Castillo, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su gobierno”, dijo la excandidata presidencial en Twitter. También lamentó la renuncia de Guillén.

En tanto, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), el congresista Eduardo Salhuana, pidió al mandatario emprender acciones y consideró que su silencio es incomprensible.

“Que tome decisiones, que explique, que diga algo. Mientras continúa la crisis en el Ministerio del Interior y la delincuencia se agrava, el presidente mantiene un silencio inexplicable”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Salhuana señaló que Castillo no es consciente de la gravedad del asunto porque, entre otros motivos, “está desinformado: no lee periódicos, no ve televisión y duda sobre las encuestas”, como reconoció cuando fue entrevistado por CNN en Español.

La legisladora Susel Paredes (Partido Morado) también cuestionó ayer el mutismo del presidente.

“Pedro Castillo, sigue usted mudo. El pueblo, sí, el pueblo que usted invoca constantemente, no merece su silencio que a estas horas ya es una clara posición por lo incorrecto y lo corrupto”, indicó.

Avelino Guillén renunció al cargo porque el presidente no definió si respaldaba al jefe de la Policía Nacional, el general Javier Gallardo, o a él, en medio de discrepancias por cambios en direcciones claves en el organigrama de la institución.

Al respecto, el legislador Wilson Soto (Acción Popular) aseveró que mientras la delincuencia se sigue apoderando de las calles”, el Ministerio del Interior quedará descabezado “por falta de apoyo del presidente”.

“Ya va siendo hora de actuar frente a los problemas evidentes y reales del país”, añadió el legislador.

Pero el domingo, por tercer día consecutivo, Castillo guardó silencio sobre la carta de renuncia que le presentó Guillén el viernes pasado.

El mandatario participó en diversas actividades oficiales en Loreto, donde aseguró que atenderá las necesidades de la ciudadanía y repitió otros lugares comunes.

El pleno del Congreso tenía previsto ver hoy una moción para que Guillén responda por las acciones de su cartera ante la inseguridad ciudadana.

La moción contaba con las firmas de congresistas de APP, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú. Su autor principal, Eduardo Salhuana, informó a este Diario que hoy en la Junta de Portavoces se verá qué decisión tomarán. Una de ellas –detalló Salhuana– sería que la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, responda el pliego de preguntas que originalmente estaba dirigido a Guillén.