El partido de gobierno Perú Libre continuó el martes pasado sus ataques contra el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el general PNP Óscar Arriola, por haber revelado que recomendó a la fiscalía que solicite la detención preliminar del líder de esa agrupación, Vladimir Cerrón, por presunta afiliación terrorista.

El vocero de la bancada oficialista en el Congreso, Waldemar Cerrón, responsabilizó a Arriola de causar zozobra entre la población con sus afirmaciones. Además, lo retó a que presente pruebas y se someta a las reglas de la justicia.

El domingo pasado, la bancada anunció que tomará “acciones legales y parlamentarias” contra Arriola.

El martes pasado, también dejaron abierta la posibilidad de apoyar una moción de interpelación al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, a quien exigieron que no avale las declaraciones del jefe de la Dircote.

Hasta el momento, el ministro Chávarry ha declarado que respalda a Arriola, pero que el área de control interno de la policía hará una investigación para determinar si este cometió algunas fallas o faltas con su declaración.

En tanto, Vladimir Cerrón aseguró el lunes que Chávarry no califica para ministro “si respalda a su subordinado”, a quien acusa de violar el artículo 169 de la Constitución, el cual indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes.

Posiciones

El exministro del Interior Rubén Vargas indicó a El Comercio que el pronunciamiento de la bancada oficialista, “sin duda, es una amenaza” contra un general que solo describió hechos.

Vargas consideró que el gobierno de Pedro Castillo y la bancada de Perú Libre pretenden hacer creer que la PNP y las FF.AA. se oponen a ellos como parte de una estrategia de victimización.

En opinión de Vargas, los ataques contra Arriola no son hechos aislados, ni lo son tampoco las afirmaciones del primer ministro Aníbal Torres sobre un supuesto plan para que altos mandos de las Fuerzas Armadas se pronuncien contra el Gobierno “para dar el golpe de Estado”.

En tanto, el general (r)Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, consideró un exceso el pronunciamiento de Perú Libre, pero añadió que Arriola “se apresuró” con sus declaraciones y debe ofrecer disculpas públicas.

“Mientras no exista sentencia, no se puede dar declaraciones comprometiendo a alguien en un delito tan grave. Me parece un desliz”, destacó.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco investiga a Cerrón y a otros integrantes de Perú Libre por presunta afiliación terrorista.