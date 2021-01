Conforme a los criterios de Saber más

Si Keiko Fujimori gana las próximas elecciones presidenciales, indultará a su padre, Alberto Fujimori. Y de no alcanzar el sillón presidencial, se lo pedirá a quien resulte electo. Sin reparos, la lideresa de Fuerza Popular anunció en una entrevista televisiva sobre su decisión de otorgar el indulto. Dijo que prefería decir “abiertamente” que está a favor de otorgar este beneficio para el exgobernante, quien hoy cumple con una condena de 25 años por delitos contra los derechos humanos cometidos durante su régimen.

“He dicho en varias oportunidades que confiaba en que la libertad de mi padre se iba a dar a través de la vía legal o judicial y de la vía constitucional, pero después de todo lo que hemos visto y lo que hemos pasado, yo creo que ya es suficiente lo que ha vivido mi padre y eso me ha hecho cambiar de opinión”, sostuvo Keiko Fujimori en declaraciones a Cuarto Poder.

La candidata presidencial agregó: “Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre y prefiero decirlo así abiertamente, como lo dije abiertamente cuando estuve en contra y defendí una salida legal. [¿De ser presidenta de la República usted indultaría a su padre?] Sí. [De no serlo, ¿le pediría al nuevo presidente que lo indulte?] También”.

En efecto, en la campaña del 2016, también en el mes de enero, Keiko Fujimori prometía al electorado todo lo contrario. La postulante a la presidencia insistía en que, de ganar los comicios, no indultaría a su padre.

“Tienen mi palabra, que vale mucho más que cualquier documento o firma. Con mi palabra basta, pero si en su momento se requiere (ponerlo en escrito), lo evaluaremos”, dijo.

Lo cierto es que en aquel proceso fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, y, el 24 de diciembre de 2017, horas previas a la celebración de Navidad, decidió otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori. La disposición del ahora exmandatario ocurrió después de que una junta médica recomendara la liberación de Fujimori por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

PPK anunció el indulto a Alberto Fujimori a través de un video.

La decisión de Kuczynski fue criticada y la defensa de los deudos de las víctimas llevaron el caso al Poder Judicial para exigir la anulación del indulto. A este pedido, se sumó un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le solicitó al Estado peruano que revise la legalidad del indulto concedido.

Pero la libertad le duró menos de un año a Alberto Fujimori. El 3 de octubre de 2018, el juez supremo Hugo Núñez Julca, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, resolvió anular el indulto y ordenar el retorno de Fujimori a la prisión de la Diroes para concluir su condena.

Keiko Fujimori ha vuelto a poner el tema del indulto a su padre sobre la mesa de debate en la campaña electoral, pero ¿esta propuesta es viable? ¿es posible que, de ocupar la presidencia, pueda otorgar la gracia presidencial a Alberto Fujimori?

Los motivos para anular el indulto

Juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial, Hugo Núñez Julca.

En su resolución, el juez Núñez Julca advirtió irregularidades para otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Consideró que existían incongruencias a la Junta Médica y los informes que emitían. Sostuvo que se atribuían funciones que no correspondían al recomendar el indulto a Fujimori Fujimori, pues era una prerrogativa de la Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Añadió que la Comisión de Gracias Presidenciales no verificó el estado de salud del exmandatario.

El juez también indicó que durante el proceso del otorgamiento del indulto se quebró el principio de imparcialidad, al designarse a Juan Postigo Díaz, médico de Fujimori, como parte de la junta médica. Otra cuestión que resalta el magistrado es que Alberto Fujimori no padecía de enfermedad terminal y que su caso no exigía ponerlo en libertad.

Núñez Julca también sostuvo que la decisión del indulto se produjo en un tiempo breve, respecto a los plazos con los que se cuenta para estos casos. El juez apuntó que Kuczynski tramitó otros indultos en un periodo de 1 mes con 26 días, y el de Fujimori demoró 13 días. El magistrado no dejó de lado el contexto en el que ocurrió el indulto. Recordó que la gracia presidencial se otorgó en un contexto de crisis política, donde PPK afrontaba un pedido de vacancia.

El último aspecto que consideró el juez fue que la resolución suprema que concedía el indulto no tenía la fundamentación suficiente, pues merecía mayor rigurosidad. Consideró que la decisión era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Se puede verificar claramente el déficit de motivación de la resolución suprema que concede el indulto, lo que genera arbitrariedad, tratándose de delitos de lesa humanidad y en atención a las obligaciones internacionales que tiene el estado peruano, lo que afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares”, sostuvo el juez.

Núñez fue claro en señalar que “durante la ejecución de la pena no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad, entendiendo que la ejecución de las sentencias forma parte integrante del derecho al acceso a la justicia de las víctimas”.

“En definitiva, los instrumentos de derecho penal internacional no admiten que los estados otorguen una medida equivalente al indulto, tal como le fue concedido a Alberto Fujimori”, agregó.

Indulto a Fujimori solo puede darse ser por razones humanitarias

El exprocurador Iván Meini, explicó a El Comercio que el indulto a Alberto Fujimori “jurídicamente no es posible”. Fujimori se encuentra condenado por delitos de lesa humanidad y en ese tipo “no cabe el indulto, salvo por razones humanitarias”.

“Lo que habría que constatar en ese caso, como en cualquier otro caso, sería que la persona está con una enfermedad terminal o el tratamiento de su enfermedad no podría llevarse dentro del centro penitenciario, esas circunstancias que se invocaron cuando fraudulentamente Kuczynski lo indultó se acreditó luego falsas, esa fue la razón por la que la Corte IDH pidió revisar esa decisión, la Corte Suprema dejó sin efecto la decisión”, recordó Meini.

Consideró que la propuesta de Keiko Fujimori de indultar a su padre, “en sí no es jurídicamente viable”. Sostuvo que esto podría darse, “salvo que se trate de un indulto por razones humanitarias, pero en ese caso un presidente o presidenta lo primero que debe hacer es revisar la situación humanitaria de todos los presos en el Perú, Fujimori tiene un tratamiento penitenciario privilegiado, fue condenado por delitos de lesa humanidad”.

El letrado recalcó que “la decisión no puede ser estrictamente política, tiene que ser una razón que se sustente en consideraciones humanitarias, no es tan fácil como decir que llega a la presidencia y lo indulta, tendría que justificarse, si no es así, ese indulto es nulo”.

Consultado sobre si existiría conflicto de intereses por un eventual indulto a Alberto Fujimori, otorgado por su hija, Meini dijo que “por supuesto que habría conflicto de intereses porque la cercanía padre-hija hace que pierda la objetividad del caso y se manipule con objetivos políticos”.

“Hay un conflicto de interés como hay desde el momento en que Fuerza Popular lo que hace es reivindicar la figura de una persona que ha sido condenada por delitos de lesa humanidad. Lo que se debe hacer es evitar que la autoridad tomar la decisión porque no hay garantías de que la vaya a tomar de manera objetiva. En el supuesto que indulte a su padre, tendría que imponerse las mismas acciones que se impusieron con el indulto anterior (ante el PJ)”, subrayó.

El abogado penalista Rafael Chanjan coincidió en que Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos que han sido calificados como de lesa humanidad, y “para este tipo de delitos ya hay pronunciamientos de la Corte Interamericana que ha señalado que no se pueden otorgar gracias presidenciales como el indulto, que son de naturaleza política, pero hay una excepción, que es el indulto por razones netamente humanitarias”.

Chanjan explicó que la viabilidad de un nuevo indulto para Fujimori dependerá de la evaluación médica que definirá la situación actual del sentenciado exjefe de Estado.

“No creo que sea improcedente de plano si es que estamos hablando de razones humanitarias, la única forma en la cual jurídicamente se le puede otorgar algún tipo de beneficio pero tiene que evaluarse la situación actual y el riesgo que tiene permaneciendo en un establecimiento penitenciario”, declaró.

En tanto, el exprocurador César Azabache, consideró que “la señora Fujimori es candidata, de modo que sus declaraciones tienen que tener primero una lectura política no legal, intenta colocar en agenda una línea de debate”,

Azabache precisó que, en julio de este año, Alberto Fujimori afrontaría dos juicios: uno por el caso Pativilca y otro por el de las esterilizaciones forzadas, y que, de otorgársele un indulto, esto no afectaría a los juicios en marcha.

“Si fuera elegida presidenta iniciaría su gobierno en julio de este año, para mediados de este año habrán dos juicios en marcha contra el señor Fujimori, el caso Pativilca y el caso de las esterilizaciones forzadas, el indulto no alcanza a juicios en marcha, los juicios en marcha no se pueden interrumpir ni suspender con medidas de este tipo, la única medida posible fue la gracia presidencial, que alcanza procedimientos de investigación judicial”, señaló.

Agregó que “eventualmente lo más que podría obtener sería promover una excarcelación por razones humanitarias, de modo que el resto del juicio lo pase bajo medidas de restricción distintas a la detención”.

“En lo que falló el indulto de Kuczynski fue en que las condiciones mínimas para considerar un indulto humanitario en el marco de violaciones a los derechos humanos es el procedimiento a seguir, la comunidad de derechos humanos no negaba la posibilidad de que en condiciones especiales de salud, el señor Fujimori recuperara libertad, lo que se exigía era que cualquier discusión sobre la salud de se desarrollara bajo un proceso objetivo, independiente, que no representara una nueva afrenta a las victimas”, manifestó.

César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, indicó a El Comercio que en el TC existe un recurso en trámite contra la resolución que anuló el indulto para Fujimori. “Lo que ha señalado Keiko me parece bien como hija, pero como abogado mi expectativa corresponde al habeas corpus”, dijo.

Según señaló Nakazaki, “es una postverdad que el indulto humanitario solo procede frente a enfermedades terminales, hay que diferenciar el indulto ordinario del humanitario”.

“Como abogado de Alberto Fujimori mi análisis está en el habeas corpus que espero ganar, lo máximo que puedo decir es que espero que sea innecesario que Keiko Fujimori tenga que otorgarle un indulto a su padre porque hemos logrado triunfar en el TC, confío que en los próximos meses esto se resuelva”, declaró.

