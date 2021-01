Julio Guzmán: “Si los peruanos nos dan la confianza nosotros no vamos a indultar a Fujimori”

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este lunes que, en caso gane las elecciones del 2021, no indultará al sentenciado expresidente Alberto Fujimori.

Consideró que un indulto al exmandatario “es un insulto a todos los peruanos” y lamentó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busque llegar al poder para favorecer a sus familiares.

“Si los peruanos nos dan la confianza nosotros no vamos a indultar a Fujimori. Al margen del tema legal, si es posible o no [un indulto a Fujimori], acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos”, afirmó en una entrevista con Canal N.

“Lo que me preocupa es que cuando están muriendo miles de peruanos, el 50% de peruanos ha perdido el empleo y estamos en una crisis económica y de salud increíble, venga una candidata a ponernos en agenda el indulto a su papá. Me parece egoísta, me parece que está poniendo a su familia por encima de los peruanos”, señaló.

Lamentó, en esa línea, que Keiko Fujimori solo ofrezca disculpas “cuando está en campaña” y no lo haga por las investigaciones en su contra.

“La disculpa viene cuando cometes un error y reflexionas y pides perdón y disculpas en cualquier momento, pero la señora Fujimori siempre escoge una campaña presidencial para disculparse. Que se disculpe por todos los millones de dólares que ha recibido y todos los proceso de corrupción en los que está, que se disculpe por todas las violaciones de los DDHH, esto es un teatro más”, manifestó.

Este domingo, en una entrevista a ‘Cuarto Poder’, Keiko Fujimori dijo estar a favor del indulto de su padre, el sentenciado expresidente Alberto Fujimori, luego de “lo que nos ha tocado vivir”, en referencia a la decisión del Poder Judicial que, en octubre del 2018, anuló el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“He dicho en varias oportunidades que confiaba en que la libertad de mi padre se iba a dar a través de la vía legal o judicial y de la vía constitucional, pero después de todo lo que hemos visto y lo que hemos pasado, yo creo que ya es suficiente lo que ha vivido mi padre y eso me ha hecho cambiar de opinión”, explicó la candidata presidencial.

“George Forsyth es una buena persona, pero no está preparado”

Al ser consultado respecto al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, quien encabeza los sondeos de cara a las Elecciones Generales del 11 de abril, Guzmán dijo creer que el exalcalde de La Victoria “es una buena persona”, pero que no se encuentra “preparado” para ejercer la Presidencia de la República “en un momento tan crítico como el que vive el país”.

“Yo conozco a George [Forsyth] y me parece una buena persona, una persona con buenas intenciones, pero que no está preparada. El día de hoy el Perú está asumiendo la situación más compleja en 200 años de vida republicana. Es como si el Perú estuviera en UCI y necesita un doctor especializado. Además de eso está el equipo”, indicó.

“La política en este momento tiene que verse con mucha seriedad y responsabilidad, miles de peruanos están muriendo. La gente no tiene ingresos. Para gobernar el Perú no se necesitan tres personas, se necesitan cientos de personas”, remarcó.

