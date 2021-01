Conforme a los criterios de Saber más

El indulto al expresidente Alberto Fujimori- sentenciado a 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos- ha sido un tema recurrente (y hasta cierto punto) incómodo para Keiko Fujimori. En su primera postulación, en el 2011, la entonces congresista afirmó que su padre debía “salir libre por justicia y no por indultos políticos ni humanitarios”.

Y cinco años después, no solo marcó distancia con el exmandatario dejando fuera de las listas al Congreso a la llamada “vieja guardia” del fujimorismo, sino también, en el debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una semana antes de la primera vuelta, firmó un compromiso, en el que dijo que no utilizaría el poder político “para beneficiar a ningún miembro de mi familia”.

Fujimori Higuchi, sin embargo, ha iniciado su tercera campaña pronunciándose a favor de la liberación del exmandatario, con quien se ha reconciliado políticamente. Fujimori padre retornó en enero de 2019 al penal de Barbadillo, luego de que el juez supremo Hugo Núñez anulara el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó a pocas horas de la Navidad de 2017.

“Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre y prefiero decirlo así: abiertamente, como lo dije abiertamente cuando estuve en contra”, refirió la candidata presidencial de Fuerza en “Cuarto poder”. Agregó que, si no logra una victoria en las elecciones, le solicitará al nuevo jefe de Estado la gracia presidencial para su progenitor.

Fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron que el cambio de posición de la exparlamentaria se debe a que “ha entendido que confiar en la vía judicial hoy es insostenible”. Y esto luego de que ella misma se haya sentido afectada por decisiones que considera injustas. “Ella cree que, si el pueblo la respalda en las urnas, también estará apoyando su posición a favor del indulto a su padre”, agregaron.

Las mismas fuentes señalaron que el expresidente Fujimori conocía de la intención de su hija de pronunciarse a favor de su indulto, aunque no esperaba que fuera en su primera entrevista de la presente campaña. “Este es un tema que ha nacido de Keiko, es una decisión personal y también de transparencia frente al electorado, aquí no hay un plan ni una ofensiva”, refirieron.

Otras fuentes del partido naranja consideran que, si bien la decisión de la candidata sobre el indulto “es personal”, esta “tendrá consecuencias políticas”. Agregaron que ellos calculan que el voto duro fujimorista está entre el 15% y 20% y no en el 8% que actualmente respalda a Keiko Fujimori, de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

(Foto: El Comercio)

El respaldo de Fuerza Popular a la liberación

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, negó que el cambio de postura de Fujimori Higuchi, respecto a las dos anteriores elecciones, sobre el perdón de condena al ex jefe de Estado, obedezca a una estrategia electoral. “No, no hay una estrategia detrás, ha sido una decisión personal, que fue respaldada por su familia, por sus hermanos Hiro y Sachie y por el partido. Y lo mejor es ser transparente y firme”, manifestó al ser consultado por este Diario.

Galarreta, quien también es el jefe de campaña del fujimorismo, rechazó que la excongresista esté buscando reagrupar a los “albertistas” a su alrededor con su posición a favor del indulto.

“Como jefe de campaña ya he coordinado con los llamados ‘albertistas’, no necesitaban este anuncio para respaldar a Keiko. Estamos consolidando la unidad del fujimorismo en la cancha. Y una muestra de ello es que hay candidatos, como Alejandro Aguinaga, que son bastante cercanos al expresidente. Y en el plan de gobierno, hay gente de la llamada vieja guardia”, mencionó.

Fuentes cercanas a Fuerza Popular contaron que Fujimori Higuchi no tiene proyectado convertir el indulto a su padre en uno de los ejes de su campaña, porque dos motivos: es una decisión personal y no le es conveniente. “El eslogan no será por la libertad del expresidente Fujimori, sino el eje central será otro, y lo anunciará la próxima semana”.

Fuentes de El Comercio indicaron que la relación entre Keiko Fujimori y su hermano menor, Kenji Fujimori está fría. Si bien, el exparlamentario la visitó en dos oportunidades a la lideresa del partido naranja entre octubre y noviembre del 2018 (a solicitud de sus padres), tras ello no han tenido mayor comunicación, al tal punto que no la invitó a su boda en julio último.

Las mismas fuentes refirieron que el menor de los Fujimori Higuchi cree que el indulto a su padre está siendo utilizado, políticamente. De lo contrario, su hermana, no hubiera esperado a una nueva elección para pronunciarse a favor de su liberación.

El excongresista Kenji Fujimori visitó el 5 de noviembre de 2018 a su hermana Keiko Fujimori en el penal de Mujeres de Chorrillos. Ingresó con su cuñado Mark Vito Villanella. (Foto: Alessandro Currarino | Archivo El Comercio)

Galarreta dijo esperar que Kenji Fujimori coincida en la posición asumida por la mayoría de su familia y precisó que el indulto, impulsado por la candidata presidencial de su partido, se dará “como corresponde” y “no bajo premisas de votos”.

El secretario general fujimorista, de otro lado, dijo que la autocrítica de Fujimori Higuchi al rol que cumplió la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto, en el sentido, de que esta cayó en el “círculo vicioso de la confrontación”, obedece a una reflexión que hizo la candidata, con su entorno más cercano, cuando estuvo en prisión preventiva.

“El partido que le dio esperanza al pueblo peruano en los noventa, no puede tener un cuchillo entre los dientes, como lo tuvo Fuerza Popular en el 2016”, remarcó.

La apelación al núcleo duro

El politólogo Paolo Sosa afirmó que durante el último quinquenio se dio el “descalabro” de la imagen política de Keiko Fujimori y no solo por las denuncias que la relacionan con la corrupción de Odebrecht, sino también por la confrontación que protagonizó de manera externa con los gobiernos de Kuczynski y de Vizcarra y en el plano interno, con su hermano Kenji.

“Esto último llevó a que dentro del partido haya facciones y que el ‘keikismo’ se debilite, muchas alianzas se terminaron. Dentro de ese espacio, su plan no necesariamente es ganar, sino, por lo menos sobrevivir, y tentar, si se pueda, pasar a una segunda vuelta”, expresó.

Sosa, en diálogo con El Comercio, dijo que por “muy moderada” que sea la estrategia del fujimorismo, esta vez no podrán convencer a gran parte de quienes los respaldaron en 2011 y 2016. “Lo único que les queda es apelar a ese núcleo duro, que no solo es ese 8%, y recuperar una imagen más fiel a la que tuvieron en los 90′”, añadió.

Explicó que Fuerza Popular busca presentarse como un partido que pueda, como lo hizo en los 90′, “salvar al país” de la crisis.

“Ellos comparan la crisis sanitaria y economía [por la pandemia de COVID-19] a la crisis en el Perú de fines de los 80′. Tratan de vender que el fujimorismo es el único que puede ser capaz de sacar al país de esta crisis. Van a intentar llegar a una segunda vuelta con un candidato menos preparado o con uno que genere mayores antipatías”, subrayó.

La politóloga Kathy Zegarra consideró que el cambio de discurso de Fujimori Higuchi se debe a que oponerse al indulto no le trajo réditos en las dos elecciones pasadas. “Es muy impopular y hasta reprochable socialmente que una hija se oponga a la libertad de su padre. La relación familiar es uno de los aspectos en los que la ciudadanía se fija, puesto que son fácilmente identificables: Muchos tenemos una figura paterna a la que deseamos proteger”, expresó.

Zegarra dijo que el respaldo de la lideresa de Fuerza Popular a la liberación del ex jefe de Estado tiene como objetivo “recuperar el apoyo de los llamados albertistas” y también de quienes “le reprocharon su actuar con su padre”.

Más información

El 7 de junio del 2013, el entonces presidente Ollanta Humala denegó un pedido oficial de indulto humanitario para Alberto Fujimori. Los hijos del sentenciado habían llevado la solicitud al Ministerio de Justicia el 10 de octubre del 2012.

Humala acogió la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales que señalaba que Fujimori no padecía una enfermedad terminal, requisito para acceder a la gracia presidencial.

El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, hizo un llamado a los demás postulantes al sillón presidencial a firmar un acta de compromiso público para no otorgar el indulto al exmandatario Alberto Fujimori.

“Estimados George Forsyth, Julio Guzmán, Verónika Mendoza, César Acuña, Yonhy Lescano, Hernando de Soto, Daniel Salaverry, Alberto Beingolea, fijen día y hora para firmar un acta de compromiso público para no indultar a Alberto Fujimori. Estoy seguro de que en esta batalla no tendremos diferencias”, invocó.