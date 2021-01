Conforme a los criterios de Saber más

La excongresista Keiko Fujimori tiene programado iniciar esta semana su tercera campaña a la Presidencia de la República, pero a diferencia del 2011 y 2016, cuando llegó a la segunda vuelta, hoy tiene limitaciones. Una de ellas es que para salir de Lima debe solicitar permiso al juez Víctor Zúñiga, en el marco de la investigación por lavado de activos que afronta por presuntamente recibir US$1 millón de la constructora brasileña Odebrecht para su primera postulación.

La otra limitación (que también tienen otros candidatos) es la pandemia. La lideresa de Fuerza Popular anunció, a través de un video difundido en sus redes sociales, que ha suspendido “todas las concentraciones públicas” que ya tenía programadas. Y anunció que, durante enero, sus visitas “serán muy reducidas” y en estas solo participarán como máximo 15 personas.

“Durante los últimos días hemos visto con preocupación como diversos candidatos han salido a las calles a iniciar una campaña sin guardar los más mínimos protocolos, realizar encuentros o generar aglomeraciones como si no estuviéramos al inicio de una segunda ola. Es realmente irresponsable. No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos”, subrayó.

Los candidatos no podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por eso que hoy presento mis nuevos protocolos de campaña.

Luis Galarreta- jefe de campaña de Fuerza Popular- informó que la semana pasada Fujimori Higuchi solicitó al juez Zúñiga una solicitud para realizar cuatro viajes al interior del país. “Estamos esperando la respuesta del juez, vamos a ir adelantando otros pedidos para febrero y marzo, porque hemos visto que existe una demora en la respuesta”, agregó.

El también candidato fujimorista a la primera vicepresidencia de la República afirmó que la suspensión de concentraciones públicas no obedece a las medidas restrictivas que pesan sobre la exparlamentaria.

“Es natural que algunos oponentes puedan pensar eso, y no me extraña. Pero nosotros ya hemos solicitado los permisos [para viajar], ese no es un problema. Más bien les pediría a los rivales que nos ayuden, que se pronuncien a favor de que el juez nos brinde todos los permisos”, refirió el expresidente del Congreso a El Comercio.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron a este Diario que uno de los impulsores del rediseño de la campaña naranja fue Ernesto Bustamante, ex jefe institucional del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS), quien forma parte del equipo de plan de gobierno y es candidato al Parlamento.

“Esta medida también es para marcar distancia de exautoridades que encerraron a la gente en su casa, pero en elecciones, la salud no les interesa, generan aglomeraciones, comen sin mascarilla, esa es su doble moral”, señalaron en clara alusión al expresidente Martín Vizcarra.

Galarreta dijo que Fujimori Higuchi realizó algunas actividades a fines de noviembre, como cuando acudió a Villa el Salvador con la excongresista Martha Moyano, donde se reunió con un grupo de mujeres. “Siendo pocos, los simpatizantes tienden a acercarse, y a raíz de la irresponsabilidad de otros candidatos, nosotros decidimos regularnos”, expresó.

El jefe de campaña de Fuerza Popular adelantó que Patricia Juárez, ex teniente alcaldesa de Lima, y él, que integran la plancha presidencial, también irán a zonas a las que Fujimori por tiempo no pueda acudir. Aunque remarcó que todos los postulantes de su partido respetarán el mismo protocolo fijado por su lideresa.

El primer destino sería el norte

Otras fuentes cercanas al partido naranja señalaron que el primer destino de Fujimori Higuchi sería el norte del país, donde en la elección del 2016 obtuvo un importante respaldo. Por ejemplo, en la segunda vuelta disputada con Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), la excongresista ganó en Piura (61,03% de los votos válidos), Lambayeque (58,85%), La Libertad (61,09%) y Áncash (51,14%).

“Sé hay regiones que se quieren conservar, una de ellas es Piura y también otras del norte. Luego hay regiones que se intentará recuperar apoyo, como Puno, Ayacucho y Apurímac, que durante los noventa fueron fujimoristas”, mencionaron.

Las mismas fuentes indicaron que Fujimori Higuchi manejará su campaña en dos niveles: las redes sociales y actos presenciales con participación de pocas personas.

“La manera de llegar a las masas será por las redes sociales. Y sus actos presenciales serán enfocados a familias, a grupos reducidos. Ella ha mencionado que máximo serán 15 personas, pero en realidad ese escenario no será lo cotidiano. Keiko Fujimori le quiere dar un sello personal y diferente a su campaña presencial”, expresaron.

La candidata presidencial de Fuerza Popular viajará por tierra y solo usará un vuelo, cuando le toque ir a Iquitos.

“Por un tema de reserva y de salud, no viajará en aviones, viajará por tierra, en un auto de la campaña. Las visitas serán inopinadas, puntuales y breves. No irá a los mercados, el protocolo que ha pesando es bastante estricto. La reserva será la clave de su campaña para evitar las aglomeraciones. Esto nos hace recordar a su padre, que viajaba sin avisar”, subrayaron.

Como parte del protocolo sanitario del partido naranja, Fujimori Higuchi, según otras fuentes, se someterá a pruebas moleculares antes de ir a una nueva región.

Las mismas fuentes indicaron que si bien el eje central de la tercera campaña de la lideresa de Fuerza Popular será el concepto “rescate 2021”, este no será el único pilar.

“El lema Rescate 2021 tiene relación directa a lo que hizo Fujimori en los noventa, y por ello toma como ícono la operación Chavín de Huántar en la residencia del embajador japonés. Es el eje central, pero tiene otras propuestas, que ella presentará en las próximas dos semanas”.

Aún no tendrá un asesor

Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, dijo que, por el momento, su partido no ha evaluado la contratación de un asesor para la campaña.

Añadió que los principales asesores de Fujimori Higuchi son los integrantes del equipo de plan de gobierno. Puso como ejemplo que en tema de Salud y de la pandemia, la voz que más escucha la candidata es la de Bustamante, mientras que en Seguridad Ciudadana es la del exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

También precisó que los portavoces de la campaña son los miembros de este equipo.

Hernando ‘Nano’ Guerra García, jefe del equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular, indicó que, por el momento, la estrategia de la campaña está siendo definida por las personas que hay dentro del partido naranja.

Añadió que Galarreta está definiendo el cronograma de los viajes y el tema de la logística, mientras que Marco Pacheco, secretario nacional de Juventudes, los pasos que se darán en las redes sociales.

Fujimori Higuchi, de acuerdo a fuentes de El Comercio, espera que la respuesta del juez Zúñiga se dé entre hoy y mañana para poder realizar su primer viaje de la campaña. Una campaña en que la tendrá limitaciones, y en las que también deberá, si quiere pasar a segunda vuelta como en el 2011 y 2016, reducir el 69% de antivoto que registró el mes pasado, según una encuesta de Ipsos Perú.

Más información

Galarreta precisó que la Escuela Naranja no será usada para las elecciones de 2021. Añadió que esa plataforma solamente será utilizada para la formación de nuevos cuadros políticos.

Fujimori Higuchi renovó su círculo de confianza, luego de que el Poder Judicial le prohibiera mantener contacto con Ana Herz de Vega y Pier Figari, quienes fueron sus principales asesores.

El expresidente Alberto Fujimori continúa comunicándose desde el penal de Barbadillo con su hija, a través de un teléfono público. En esas conversaciones, hablan de la campaña. Víctor Paredes, Gustavo Rivera, María Cordero y Alejandro Aguinaga son algunos candidatos al Congreso de Fuerza Popular cercanos al exmandatario.