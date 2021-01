Conforme a los criterios de Saber más

Como abanderado del emprendedurismo empresarial, Hernando ‘Nano’ Guerra García ha sido invitado a postular por organizaciones políticas ideológicamente adversas. Ahora explica su apuesta por el partido de Keiko Fujimori.

— Sorprendió bastante que vaya como cabeza de lista al Congreso por el partido de Keiko Fujimori. Ha sido muy crítico con ella hace no mucho. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Uno no se aproxima a una organización por las personas, sino por las ideas. Yo acepté una charla que me pidieron que dé para la Escuela Naranja, porque presido la Asociación Nacional de Emprendedores. Luego ella [Keiko Fujimori] es la que me llama por teléfono, para mi sorpresa, y me propone inicialmente acercarme para colaborar con el plan de gobierno. Yo acepto esto porque me parece que es parte de lo que yo, desde mi posición en la Asociación de Emprendedores, debería hacer.

Luego de esta aproximación ya viene una propuesta más política para que sea candidato. Es ahí cuando yo le digo: “Una cosa es colaborar técnicamente, pero públicamente yo he sido muy crítico”. A mí me sorprendió mucho, yo no la conocía hasta en esa oportunidad, y ella me dice: “Mira, Nano, los tiempos tienen que ser para mirar adelante”, y me citó una frase del padre Hubert Lanssiers que decía que de la prisión o sales peor o sales mejor persona. No puedes salir igual. Me dijo: “Yo creo haber cambiado bastante y no me importa que hayas tenido esas expresiones duras, vamos para adelante”. A mí [Keiko] me ha causado realmente una excelente impresión, bastante diferente a la que el común de la gente puede tener.

— ¿Ya no cree, y lo cito, que “quien no es leal con su padre jamás podrá ser leal con su pueblo”?

No, mira, las frases de Twitter son frases de campaña, son frases ligeras de todo calibre. A mí el Twitter nunca me ha gustado mucho.

— ¿Por qué borró su cuenta de Twitter?

He vuelto usar el mismo Twitter, pero lo borré porque teníamos ahí un montón de cosas que se nos habían pasado. Yo no lo tenía mapeado en la cabeza y Keiko menos, pero me dijo. Yo creo que esto es prueba de que no le habíamos dado tanta importancia, más importancia le dio la gente de afuera que comenzó a chequear y ya pues, uno no quiere que le saquen una lista de cosas por las cuales ya ha pedido disculpas a quien lo merece.

— ¿Le pidió disculpas a Keiko por las palabras duras que usó?

Claro, o sea, yo lo que le dije fue: “Keiko, yo he sido muy duro contigo”. Entonces ella me dice: “Avancemos” y yo le dije: “Bueno, pero en todo caso creo que me tienes que disculpar por lo que he dicho”. Y me dijo: “Nano, yo sé el nivel al que se puede llegar en temas políticos y no me importa”. Ella estaba más preocupada, y eso a mí me parece muy importante, por el daño que se me hiciera a mí que por lo que se dijera que yo había dicho.

— Ahora, esta no es la primera vez que pasa esto. En el pasado había criticado a José Luna [Gálvez] y en el 2016 casi fue el candidato presidencial de Solidaridad Nacional...

Bueno, yo con Luna nunca he sido crítico porque ni lo ubicaba. Sí había sido crítico con [Luis] Castañeda y mantuve mi posición de críticas en algunas temas. Pero yo llego invitado por UPP [Unión por el Perú] Mi padre fue congresista por UPP, fue fundador de UPP. Y ahí yo quiero aprovechar para decir, porque en muchos casos se ha esbozado que yo he saltado de una organización a otra: yo no he militado en ninguna otra organización política. Estuve en la izquierda cuando era joven, que creo que es parte de la juventud, y he tenido aproximaciones por invitaciones por mi posición con las pymes.

— Hablemos de ideología. En el 2011 casi fue candidato presidencial por Fuerza Social, de Susana Villarán, y hoy va por el fujimorismo. Hay un cambio un poco radical ahí, ¿no cree?

Yo te lo voy a decir de otra manera: Yo creo que son organizaciones que le han prestado atención a un tema que, en esencia, es el mismo, y que es mi centro ideológico. Yo me calificó como alguien que sigue el emprendedurismo. El emprendedurismo es valorar a la gente que avanza por su propia cuenta. Cuando la gente de Fuerza Social se nos aproximó a la Asociación de Emprendedores y a la Alianza Nacional por el Desarrollo del Emprendedor, nosotros les dimos nuestra posición y nos dijeron: “Sí, esto lo vamos a aplicar a Lima”. Colaboramos en su plan de gobierno municipal, los vinculamos con gente del sector pyme pero, una vez llegado al poder, jamás nos volvieron a llamar. Ni siquiera recibí una invitación para ir a la juramentación de Susana Villarán.

Tú dirás: ¿ideológicamente qué tiene que ver Fuerza Social con el fujimorismo? yo creo que el fujimorismo es una fuerza mucho más amplia. El fujimorismo tiene gente que yo calificaría de centro izquierda, tiene gente de centro y tiene gente que calificaría de centro derecha. No sé si de derecha, porque hay un sitio para la derecha en el país y ahí no veo al fujimorismo. El fujimorismo ha sido pragmático y no tan ideológico.

— ¿Quiénes de Fuerza Popular estarían dentro de esta rama de izquierda? ¿Tiene algún nombre?

De centro izquierda. Mira, yo no quisiera calificar a las personas desde ahora, pero lo hay. Al fujimorismo lo estoy conociendo, pero te puedo contar que en los momentos en los que hemos conversado de posiciones ideológicas, hablando de las actitudes de la extrema izquierda, por ejemplo, Keiko siempre ha sido bien clara en decir: “Oye, hablemos de extrema izquierda porque hay gente de centro izquierda en el partido, hay comités que son de centro izquierda, hay personas que tienen muchas ideas y tenemos que darles cabida dentro del fujimorismo”. Yo no sé qué sectores, que comités en específico, pero los hay, y ella lo ha declarado así. Ella hizo alusión a esto en un momento en que conversamos sobre determinados temas. Dijo: “tenemos que ser cuidadosos acá, porque el fujimorismo es un sentimiento, y además es una corriente que nunca buscó definirse”.

— Decía que uno se acerca a las organizaciones por una aproximación ideológica, pero, como usted mismo dice, es muy difícil definir la ideología de Fuerza Popular. Yo le pregunto: ¿qué es Fuerza Popular hoy en día?

Uno, es una organización que tiene una valoración por el tema pragmático de tomar decisiones. de llevar la gerencia. Dos, es una organización que cree en el mercado. Y cuando hablamos de mercado, Fuerza Popular se ciñe alrededor de una economía social de mercado, no de una economía de libre mercado, como algunos dicen. Eso está puesto en el plan de gobierno. Yo te diría, si hablamos en términos ideológicos económicos, es más bien una posición ordoliberal, no liberal. Es una organización que también valora mucho instituciones como la de las Fuerzas Armadas, y lo expresa así en su decálogo.

— ¿Le preocupa postular por un partido que está dentro de una investigación por el caso Odebrecht?

Keiko dijo que sí a un pedido mío, me dijo: “reunámonos para explicarte a detalle lo que hay, las investigaciones, las responsabilidades que habido”. La investigación a Fuerza Popular es una investigación a raíz de una falta, porque no haber declarado de donde provenían los ingresos [de campaña] en ese entonces no era delito. Una falta administrativa, políticamente incorrecta que Fuerza Popular la reconoce como un error.

Yo he revisado a detalle la causa y lo que encontramos es una fiscalía que ha elaborado tres o cuatro tesis, y ya no sé qué elaborará ahora. Yo creo que este es el único partido al que por cuatro años se le ha revisado de arriba abajo y que no se ha podido probar nada. Entonces, hasta ahora no es un tema que me preocupa políticamente.

— ¿Cree que Keiko es inocente?

Yo, sí. Creo, además, que son acusaciones que le han costado a ella mucho desde el punto de vista personal. La revisión de las cuentas familiares a ella la ha tranquilizado muchísimo, porque ellos han enviado información a todo detalle de las cuentas y cuadran perfectamente.

— Con las nuevas reglas sobre financiamiento es más difícil conseguir ingresos para las campañas. ¿Tiene conocimiento de cómo se está financiando la campaña presidencial de Fuerza Popular?

De lo que yo tengo conocimiento es de que hay pocos recursos, muy limitados, y esa es una de las razones por la que se está haciendo poco. Felizmente esta es una campaña diferente, felizmente es una campaña que permite el uso de recursos públicos, y eso va a ayudar. Ojalá encontramos personas que deseen colaborar. Tú te imaginarás que es una de las organizaciones a las que más difícil se le va a hacer pedir, y eso también es un daño muy fuerte. Pero no tengo información específica.

— Me he quedado pensando en la frase del padre Lanssiers sobre la prisión. Porque algo que ocurre cuando Keiko es encarcelada es que se reconcilia con su padre. ¿Qué tan presente está el sector ‘albertista’, o el mismo Alberto en la campaña?

Está. Yo lo que sé es que ella está efectivamente reconciliada con su padre, que escucha su consejo, que hay gente del sector ‘albertista’, y eso se expresa, inclusive, en parte de las listas. Está el doctor [Alejandro] Aguinaga. Eso es lo que yo tengo. Yo no estoy en la estructura partidaria, por ahora.

— ¿Ya conversó con Alberto Fujimori?

No. Yo lo conozco solamente de cuando yo era joven y trabajé en el diario El Peruano y él estaba ahí. Yo sí he podido tratarlo, y las veces que lo traté me pareció un tipo muy inteligente, muy claro y con una memoria asombrosa.

— Si lo invita a que lo vaya a visitar al penal, ¿irá?

Sí. A mí me interesaría conversar, conocerlo más y también hacerle alguna pregunta.

— ¿Qué le preguntaría?

Le preguntaría si hay algunas cosas de su gobierno de las cuales él se arrepiente, y si hubo cosas en las que se equivocó. Y la tercera pregunta sería por qué no apuesta él a construir un partido. Es curioso, él nunca apostó por construir un partido que quizás hubiese cambiado el panorama político.

— Vamos al Congreso. ¿Cuáles son las tres propuestas que priorizaría si fuera electo?

La primera es un sistema para buscar la formalidad. Fíjate, no te estoy diciendo “para atacar la informalidad”, porque esa es precisamente la visión equivocada. La gran visión equivocada es la lucha contra la informalidad, y esta lucha contra la informalidad ha fracasado en el Perú. Tenemos más de 30 años luchando contra la informalidad, persiguiendo a los informales, a quien hace negocios, con entidades que creen que su misión es recaudar recaudar, como es la Sunat, cuando su función debería ser formalizar. Esta es una propuesta completa que tiene varios puntos y que se configura en una autoridad autónoma, la Comisión Nacional por la Formalización. Después de esta pandemia, nos ha estallado en la cara la informalidad. Entonces, ese es uno de los problemas que hay que resolver.

— ¿Cómo se resuelve? 

Con una comisión que, primero, cambie el modo de ver las cosas. Tú no te tienes que acercar a las pymes a buscarles impuestos. Primero, porque se te van a escapar. Segundo, porque no te van a dar información. Tienes que acercarte diciéndoles: “vamos a ser socios y vamos a crecer juntos”. Tú tienes que ofrecerles una posibilidad para que, a través de impuestos simples, puedan ellos obtener algo, y ese algo de seguridad social y jubilación, de lo que están ahora excluidos. Ese es el pacto que hay que hacer. No hay que darles tributación inmediatamente, hay que darles capacitación, hay que darles mercado, hay que darles tecnología e información libre. Yo sí quisiera proponer que sean implementos de cómputo para las empresas en general, libre de impuestos, como es en otros países del mundo, cómo lo hizo Colombia. Tú permites ese gran salto tecnológico y, una vez que están en un sistema, ya los tienes contigo.

Esta autoridad debería también revisar toda la normatividad que espanta la formalización. Hay que derogar leyes, hay que quitarle poderes a los municipios, hay que concentrar todo lo que es la capacitación para las pymes en un solo organismo. Entonces, nosotros queremos darle un plazo de tres años para que se formalicen un millón de pymes. Ese es uno de los ejes claves para nosotros en el plan de gobierno, y es una de mis propuestas. Impulsar esto, impulsar PromPYME, la entidad que promueve las pymes y que fue desactivada en el gobierno de [Alan] García y buscar costo cero en todos los trámites. Ningún trámite con el Estado debe costarle a las pymes...

— Está el tema tributario, pero también está el tema laboral, que es otro costo fuerte para las pymes. ¿Será que se van a atrever a promover la reforma laboral que nadie se atreve a impulsar?

Nuestro lema dice “lo hicimos antes”, pero si rescatamos el Perú antes, ¿por qué no lo vamos a poder a hacer ahora? En el tema laboral, por supuesto que hay un montón de cosas que hacer, pero lo primero que hay que entender es que tú como Estado no le impones a una Pyme, y a ninguna empresa, términos y condiciones que lo que hacen es que la informalidad siga existiendo. La informalidad existe precisamente porque no te puedo pagar lo que te tengo que pagar, entonces te pago por debajo.

— Ha tenido posturas distintas acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. En el 2015 se pronunció a favor y después en contra. ¿Cuál es la postura actual de Nano Guerra Garcia sobre esto? Porque posiblemente será un tema en el Congreso.

Sí, yo creo que va a ser un tema. Nosotros hemos tomado un acuerdo, que se pone en el plan de gobierno, donde se defiende también a la familia como uno de sus pilares. Sin embargo, y esta vez lo hemos puesto en el plan, creemos que se tienen que abrir espacios de discusión para llegar a consensos en el tema de los derechos de las minorías, de los derechos LGTBI.

— ¿Pero cuál es la propuesta concreta de Fuerza Popular? ¿Es la unión civil o es otra figura?

No se menciona en específico, se menciona lo de los derechos y se menciona que hay que buscar formas que reconozcan las posibilidades de proteger los patrimonios de las personas. Nombres más, nombres menos, eso es. Nuestra posición como en cualquier otro tema, es que tenemos que escuchar a todos los lados.

— Varias veces ha querido ser candidato a la presidencia. Después de esta postulación al Congreso, lo vamos a ver como candidato a la presidencia?

Mira, no sé si voy a seguir en política. Yo había tomado la decisión de retirarme de la política activa y mi interés no ha sido ser candidato a la Presidencia. Si lo hicimos es porque en mi movimiento queremos visibilizar emprendimiento en el Perú. Yo, con la oportunidad de poner el tema en el plan de gobierno y, ojalá, con la oportunidad de [promoverlo desde] el Congreso, me doy por bastante bien servido. Yo no me creo un iluminado, creo que en el Perú pero hay un montón de gente con muchas capacidades, así que si tengo que apoyar algo o a alguien, enhorabuena, ahí estaré. También, si quiero descansar y dedicarme a la filosofía, que es lo que me gustaría, mejor todavía. Porque la política es dura y es ingrata.

