César Nakazaki, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, espera que la recusación que presentó contra el juez de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, se decida en cuestión de días para que el proceso pueda seguir adelante.

Esta recusación que han pedido los abogados defensores de la ex pareja presidencial ocasionó que la audiencia programada para el mediodía de hoy, en la cual Richard Concepción Carhuancho iba a evaluar el pedido para invalidar pruebas en el juicio contra Humala y Heredia sea suspendida.

"El juez queda impedido de pronunciarse sobre diversas materias salvo las medidas cautelares que son de emergencia, razón por la cual emitió esta mañana ese plazo de 30 días para la desocupación del inmueble (de Ollanta Humala y Nadine Heredia)", comentó César Nakazaki.

En ese sentido, dijo esperar que la Sala de Apelaciones decida sobre esta recusación en cuestión de días, a más tardar "esta semana, tras recordar que pidieron que Concepción Carhuancho se aparte del proceso luego de haber dictado una prisión preventiva que el Tribunal Constitucional anuló.

Nakazaki también descarto que hayan pedido este pedido de recusación para afectar el proceso y extender plazos, ya que los tiempos de la investigación preparatoria están en manos de la fiscalía.

"Nosotros no tenemos nada que dilatar. Había una fecha programada y el fiscal (Germán Juárez) pidió que, mientras estuviera en Brasil, no se hiciera. Y ahora se ha programado con esta recusación encima", precisó el abogado.

La defensa de Humala y Heredia aseguró que el único que puede decidir si el proceso penal avanza es el fiscal Germán Juárez Atoche, de lavado de activos.

"No hay ningún obstáculo legal para que el fiscal no pueda hoy cerrar su investigación preparatoria. Lo que pasa es que le faltan pruebas. Las declaraciones de Brasil todavía no llegan [...] Si el fiscal fuera sincero, diría que recién ahora está empezando su caso", aseguró.