Ante la declaratoria de emergencia nacional ante el coronavirus (COVID-19), que ordena el aislamiento obligatorio, diversas audiencias y diligencias vinculadas a políticos y empresarios investigados, como la ex primera dama Nadine Heredia, el ex asesor Pier Figari, el ex alcalde de Lima Luis Castañeda, ente otros; y que fueron programadas durante los 15 días que dura la medida excepcional, quedaron suspendidas.

Según el rol de audiencias, se tenía previsto que la juez Juan Sánchez Balbuena evalúe este lunes el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la ex primera dama Nadine Heredia, en el marco del caso Gasoducto Sur. En la misma audiencia también se evaluaría el pedido de prisión preventiva para los ex ministros Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.

El abogado e investigado, Humberto Abanto, también había solicitado se realice una audiencia para realizar la precisión sobre reglas de conducta impuestas tras ordenarse su comparecencia restringida en el marco del Caso Arbitrajes.

La misma situación ocurrió con la apelación que interpuso el empresario Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue en el marco del Caso Odebrecht.

Ambas diligencias también fueron pospuestas por la Sala Penal de Apelaciones integrada por los magistrados Ramiro Salinas, Juan Guillermo y Marco Angulo.

Castañeda y Villanueva

Este martes también estaba previsto que el tribunal superior analice en audiencia la apelación sobre variación de la medida de prisión impuesta contra el empresario Gonzalo Monteverde Bossalleu.

Mientras que, para el miércoles, la misma Sala había programado la audiencia en la que la defensa del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, había solicitado una tutela de derechos referida a la investigación por el delito de colusión que se le sigue por presuntamente haber recibido dinero de las empresas OAS y Odebrecht.

El ex vicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno aprista y actual colaborador eficaz, Miguel Atala Herrera, a través de su defensa, iba a sustentar este miércoles una apelación para desafectar la incautación de unos de sus bienes inmuebles.

Esta semana la Sala de los magistrados Salinas, Guillermo y Angulo, también había programado la audiencia para escuchar el pedido del ex primer ministro César Villanueva Arévalo, para que se anule la prisión preventiva en su contra y se ordene su arresto domiciliario.

El abogado Jaime Bustamante, defensa legal de Villanueva, dijo a El Comercio que la audiencia estaba prevista inicialmente para este jueves 19 de marzo, pero hasta el momento el tribunal superior no les ha notificado formalmente ninguna suspensión de la audiencia y solo han tomado conocimiento de la decisión por el comunicado del Poder Judicial.

“Estamos tratando de establecer comunicación con la Sala para que nos especifique cómo se realizará este caso, pues no es la única audiencia. Se ha indicado que (en el Poder Judicial) solo se realizarán actividades esenciales, pero no sabemos si esta audiencia entra en esa categoría. Estamos a la espera de los que nos respondan”, indicó.

La audiencia de control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros, que lleva adelante el juez Richard Concepción Carhuancho, también quedó suspendida y pendiente de ser reprogramada.

En la Fiscalía y TC

De otro lado, en el Ministerio Público se tenía previsto sustentar la acusación contra el excongresista Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo y los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, este jueves 19 de marzo; sin embargo deberán esperar la confirmación del Poder Judicial con la nueva fecha de reprogramación.

Así también otras diligencias como las declaraciones de testigos en casos Luciana León, Luis Lecaros y otros, han sido pospuestas y pendientes de ser reprogramadas.

El Equipo Lava Jato, por su parte, tenía previsto recoger la declaración del ex secretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava.

El aspirante a colaborador eficaz, Luis Nava, debía comparecer como testigo en la investigación seguida contra el expresidente Alejandro Toledo, por el caso IIRSA Sur.

Según pudo conocer este Diario, en el marco de la investigación que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo, por el caso IIRSA Sur, Luis Nava Guibert había sido citado para el miércoles 18.

Mientras que, en el marco de la investigación por presunto delito de lavado de activos que se le sigue a Roxanne Chessman, el que fuera hombre de confianza del exmandatario, fue citado en calidad de testigo para el próximo viernes 27 de marzo.

De otro lado, para este miércoles 18 de marzo el Tribunal Constitucional había dispuesto realizar la audiencia pública donde se evaluaría el recurso de habeas corpus que interpuso Pier Paolo Figari, exasesor de la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori.

El recurso ha sido impulsado por la esposa de este, Guiliana Scavino, contra los magistrados de la Segunda Sala Nacional de Apelaciones para casos de Crimen Organizado que confirmaron ordenaron la prisión preventiva de Figari, investigado por la presunta recepción de dinero de la constructora Odebrecht.

